A góllövőlista éllovasa önzetlenségből is jelesre vizsgázott

Az olasz labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának vasárnap kora délutáni mérkőzésén a bombaformában futballozó Lazio 5-1-re győzött a sereghajtó újonc Benevento vendégeként, továbbra is tartja a lépést az éllovas Napolival és bajnoki címvédő Juventusszal.

A fővárosi csapat már a negyedik percben megszerezte a vezetést. Egy baloldali szöglet után Ciro Immobile fejelt éles szögből, a lendületből érkező Bastos pedig a gólvonalról besodorta a labdát (0-1).

A 13. percben a góllövőlista éllovasa, Immobile újra megvillant. Sergej Milinkovic-Savic átadása után 11 méterről bombázott a jobb alsó sarokba (0-2).

Ez volt az olasz válogatott támadó 14. gólja a bajnokságban.

Tíz perccel később a Lazio végkép eldöntötte a meccset. A harmadik gólban is szerepet vállaló Immobile a montenegrói Adam Marusicot hozta kihagyhatatlan helyzetbe, akinek csak az üres kapuba kellett gurítania (0-3).

A fordulás után szépített a Benevento. A marokkói Achraf Lazaar egy befele cselt követően kemény lövést eresztett meg, a középre tartó labdához a Lazio albán kapusa, Thomas Strakosha csak hozzáérni tudott, de átcsorgott a kezei és a lábai között (1-3). A szépítő találat után a hazai szurkolók extázisban ünnepelték az újonccsapat 4. gólját a Serie A-ban.

A folytatásban a Benevento komoly pressziót gyakorolt a Lazióra. A vendégek kapusa többször is húzta az időt még a kétgólos birtokában is. A 76. percben aztán megtört a hazaiak lelkesedése, Nani átadása után Marco Parolo is betalált (1-4), és visszaállította a háromgólos különbséget.

Három perccel a vége előtt Immobile átadása után Nani került helyzetbe a tizenhatosan belül, majd egy cselt követően a bal alsó sarokba lőtt (1-5). A portugál támadónak ez volt az első gólja a Serie A-ban, legutóbb május 21-én a Villarreal ellen szerzett gólt még a Valencia játékosaként.

Győzelmével a Lazio pontszámban beérte a bajnoki címvédő Juventust és az éllovas Napolit is. Igaz, az utóbbi délután háromkor fogadja a Sassuolót.

