Szélesi Zoltán nem fogja felforgatni a válogatott életét

Szélesi Zoltán megbízott szövetségi kapitány a Luxemburg és a Costa Rica elleni mérkőzésekre készülő magyar labdarúgó-válogatott telki sajtótájékoztatóján elmondta, csak egyszerű, számonkérhető dolgok begyakorlására jut idő. Németh Krisztián örül, hogy visszatérhet a válogatottba, míg Korcsmár Zsolt szerint könnyű lesz a közös munka a megbízott kapitánnyal.

Első alkalommal tartott tartott saját jogon tájékoztatót a magyar A válogatott vezetőjeként Szélesi Zoltán, a csapatot a Luxemburg és Costa Rica elleni felkészülési meccseken megbízott szövetségi kapitányként irányító szakember.

"A keret még nem teljes, vannak, akik még úton vannak, illetve van, aki játszik" - mondta bevezetésként Szélesi, hozzátéve, hogy két védő, Guzmics Richárd és Fiola Attila sérülés miatt biztosan nem tarthat a csapattal. Szélesi 22 mezőnyjátékost és három kapust hívott be, így nem tartja fontosnak, hogy a két sérült helyére behívjon valakit.

"Ahhoz őt is ide kellene ültetni" - mondta Szélesi arra, hogy milről beszélt az újonnan kinevezett szövetségi kapitánnyal, Georges Leekensszel, aki egyelőre ismerkedik a magyar közeggel. A jelenlegi munkában nem vesz részt, megfigyelőként tekint most a helyzetre. Ha tanácsot kér tőlem, én állok rendelkézésére, ahogy én is számíthatok rá" - mondta.

A Bernd Storck által tett kijelentés, miszerint a magyar szurkolók elvárásai köszönőviszonyban sincsenek a valósággal, kommentálása elől elegánsan tért ki Szélesi, a megszokott sablonnal, miszerint ő csak előre szeretne tekinteni, és nem visszafelé nézelődni.

Azt viszont elismerte, hogy nagy izgalommal várja bemutatkozását a kispadon. "Nem lettem okosabb, szebb, nem akarom megmondani az igét" - mondta arra, hogy mire számíthatnak tőle a játékosai új beosztásában.

"Még nem teljes a keret, nem lehetett teljes létszámban edzést vezényelni. De az biztos, hogy nem fogom felborítani a rendszert. Egyszerű, megkövetelhető dolgokat szeretnék viszontlátni a pályán, és azt a mentalitást, amit most is látok a srácokon. Ha ez így lesz, akkor bátran mehetünk neki a két felkészülési meccsnek.

"Köszönöm, jól vagyok" - mondta Németh Krisztián, aki hosszabb idő után került vissza a keretbe, és Korcsmár Zsolthoz hasonlóan nagyon várja a két találkozót.

Utóbbi elmondta, örül, hogy nyáron egy komoly célokért küzdő csapathoz, a dán Midtjyllandhoz szerződhetett. "Fontos a bizalom, amit most megkapok az edzőmtől, és úgy érzem, hogy jó formában vagyok, remélem, ez kitart végig."

"Szerettem volna visszatérni Amerikába, örülök, hogy ez sikerült. Tudtam, hogy csak tíz mérkőzésem lesz, de miután formába lendültem, a végére még egy gól is sikerült. A következő, teljes szezon lesz igazán fontos" - adott hangot reményeinek a New England Revolution futballistája.

Németh önkritikusan bevallotta, hogy "az utóbbi időben nem úgy sikerültek a mérkőzések, ahogy szerették volna", ezért most az lesz a cél, hogy visszaállítsák a csapat renoméját. "Jó lenne visszaállítani azt a pozitív gondolkodást, ami a csapatot körbe vette, jó volt abban létezni."

"Nem tudom, mire számíthatunk az ellenfelektől, őszintén, nem is igazán ismerem őket. De majd a következő napokban felkészülünk, és remélem, hogy olajozottan fognak menni a dolgok" - egészítette ki Korcsmár, aki elmondta, közvetlen és felkészült szakembert ismert meg Georges Leekens személyében. A dániai légiós azt is elmondta, hogy reményei szerint könnyű lesz a közös munka Szélesi Zoltánnal, akit jól ismernek a játékosok.

"Most ezen a két meccsen kell bizonyítanunk, és biztos vagyok benne, hogy a kapitány könnyebben nyúl azokhoz, akik itt jó benyomást tettek rá" - mondta Németh.

A csapat először, november 9-én - az először lekötött 10. helyett - Louxemburgban lép pályára, majd öt nappal később a Groupama Arénában fogadja a vb-résztvevő Costa Ricát.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencváros)

Gróf Dávid (Budapest Honvéd)

Kovácsik Ádám (Videoton FC)

Védők:

Bese Barnabás (Le Havre)

Fiola Attila (Videoton FC)*

Guzmics Richárd (Yanbian)*

Kádár Tamás (Dinamo Kijev)

Korcsmár Zsolt (Midtjylland)

Korhut Mihály (Hapoel Beer Sheva)

Szabó János (Paks)

Vinícius Paulo (Videoton FC)

Középpályások:

Balogh Balázs (Puskás Akadémia)

Elek Ákos (Kairat Almaty)

Nagy Ádám (Bologna)

Pátkai Máté (Videoton FC)

Támadók:

Böde Dániel (Ferencváros)

Dzsudzsák Balázs (Al Wahda)

Lovrecsics Gergő (Ferencváros)

Németh Krisztián (New England Revolution)

Nikolics Nemanja (Chicago Fire)

Priskin Tamás (Ferencváros)

Sallai Roland (APOEL)

Stieber Zoltán (DC United)

Ugrai Roland (DVTK)

Varga Roland (Ferencváros)

*Guzmics Richárd és Fiola Attila sérülés miatt nem léphet pályára a két mérkőzésen.