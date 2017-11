Visszatér a Bayernhez a Guardiola által elkergetett csapatorvos

Visszatér a Bayern Münchenhez a klub és a német válogatott legendás csapatorvosa, Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt.

Müller-Wohlfahrt harmadik alkalommal lesz a bajorok csapatorvosa. Legutóbb 2015-ben távozott, amikor az akkori vezetőedzővel, Pep Guardiolával különbözött össze egy Porto elleni Bajnokok Ligája meccsen, ugyanis az edző már nem bírta elviselni, hogy ennyi sérült játékosa van.

A híres orvos korábban 2008-ban hagyta el a csapatot, amikor Jürgen Klinsmann-nal veszett össze, de ahogy most is, akkor is Jupp Heynckes edzősége mellett visszatért.

A hírek szerint egy négy főből álló orvosi csapat áll majd a Bayern rendelkezésére, ők fogják rotálni egymást a klub edzésein és a kispadon is. Természetesen a nagyobb téttel bíró meccseken Müller-Wohlfahrt ül majd a kispadon, így már a Paris Sainte-Germain elleni Bajnokok Ligája-meccsen is.

A 75 éves Müller-Wohlfahrt kisebb-nagyobb megszakításokkal 1977 áprilisa óta a Bayern csapatorvosa, míg a német válogatott mellett 1995 óta dolgozik.