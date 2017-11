Először nyertek idegenben Dárdaiék a Bundesligában

Vedad Ibisevic két góljával a Hertha BSC idegenben 2-0-ra verte az 1. FC Köln csapatát a Bundesliga 13. fordulójának záró mérkőzésén. Ez volt Dárdai Pál csapatának első idegenbeli sikere az idényben.

Az utolsó öt bajnoki meccséből csak egyet megnyerő (2-1 a Hamburg ellen) Hertha számára a legjobbkor jött a kölni látogatás. A hazai csapat mindössze két pontot szerezve tök utolsó a bajnokságban, és nem csak a helyzete tűnik kilátástalannak, hanem a játéka is (már, ha nem az Arsenal az ellenfél).

A Hertha már csütörtöki, Bilbao ellen nem kis balszerencsével elveszített Európa Liga-találkozón is bátran játszott, ezúttal pedig az esélyesek magabiztosságával léphetett pályára, és alig negyedóra elteltével Vedad Ibisevic meg is szerezte a vezetést. A bosnyák támadó sorozatban a harmadik bajnokiján volt eredményes, ilyenre öt éve volt legutóbb példa.

A második félidőben is kézben tartotta a meccset a Hertha, és Bibiane Steinhaus játékvezető is, aki gondolkodás nélkül ítélt büntetőt, amikor Davie Selkét felrúgták a tizenhatoson belül a 64. percben. A büntetőt Ibisevic lőtte - miután elkérte a labdát a sértettől - és be is vágta a bal alsóba. Ez volt pályafutása során a tizedik gólja a Köln ellen.

A Hertha ezzel a góllal el is döntötte a találkozót, és először könyvelhettek el három pontot a szezonban idegenbeli bajnokin. A berliniek ezzel a győzelemmel el is mozdultak a kieső zóna közeléből, és máris a középmezőnybe katapultálták magukat.

Eredmény, Bundesliga 13. forduló:

1. FC Köln–Hertha BSC 0-2 (0-1)

gól: Ibisevic (17., 64.)