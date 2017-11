A harcos belefáradt, visszavonulhat a BL-győztes kapus

Será que o guerreiro cansou de jogar? Veremos as cenas do próximo capítulo Obrigada Benfica! Obrigada presidente Boa sorte aos Benfiquistas! Amamos vosso clube e vossa cidade, nem preciso dizer o quanto fomos amados aqui. #carregabenfica❤ @ojuliocesar_12

A post shared by susanawerner@me.com (@susanawerner) on Nov 28, 2017 at 1:56am PST