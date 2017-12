Kubatov: Az MLSZ ítélete a pártállami időket idézi

Magam is reménykedtem abban, hogy a másodfokú döntés során értékelik azt a munkát és erőfeszítést, amit a Ferencváros a biztonság terén elért az elmúlt években, visszaszorítottuk a rasszista, kirekesztő megnyilvánulásokat és a megszüntettük – ettől az esettől eltekintve - a stadionunkban az erőszak minden fajtáját - mondta Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke az Origónak adott interjújában annak kapcsán, hogy MLSZ fellebbviteli bizottsága súlyosbította a Ferencváros-Debrecen márkőzés szünetében történtek miatt az elsőfokú ítéletét. Kubatov közölte,szó sincs arról hogy kétségbe vonnák a büntetés jogosságát, hanem annak a mértékét ,a 10 millió forintot sokallják és vitatják. Az FTC elnöke egyebek mellett beszélt Thomas Doll jövőjéről, az utánpótlás helyzetéről, és arról is, hogy melyik szakosztályokkal a legelégedettebb.

Hogyan vélekedik arról, hogy az MLSZ fellebbviteli bizottsága súlyosbította az elsőfokú testület döntését a Ferencváros-Debrecen meccsen történt szurkolói rendbontások ügyében?

Ha nem lennék jóban az MLSZ elnökével, akkor azt mondanám, hogy ez egy nagyon cinikus döntés volt, de tegyük hozzá, hogy nem is ő döntött. Az ítélet a pártállami időket idézi. Akkor volt szokás, hogy az emberek nem mertek fellebbezni a hatóságok döntése ellen, mert a másodjára rendre sokkal súlyosabb büntetést kaptak. Meg kell, hogy mondjam, én magam is reménykedtem abban, hogy a másodfokú döntés során értékelik azt a munkát és erőfeszítést, amit a Ferencváros a biztonság terén elért az elmúlt években. Például, visszaszorítottuk a rasszista, kirekesztő megnyilvánulásokat és a megszüntettük – ettől az esettől eltekintve - a stadionunkban az erőszak minden fajtáját.

Jelen helyzetben nem arról van szó, hogy kétségbe vonnánk a büntetés jogosságát, hanem annak a mértékét,a 10 millió forintot sokalljuk és vitatjuk. Bíztam benne, a 3 meccsre szóló szektorbezárásból legalább kettőt fel fognak függeszteni, és így csak egy mérkőzésen büntetik azokat a szurkolókat, sportszerető embereket, akik ártatlanok, és elszenvedői az 50 ember ostoba cselekedetének. Egyértelmű az MLSZ fegyelmi bizottságának az üzenete, a többi klub számára is: NE FELLEBEZZ, mert rosszul jársz!

Csányi Sándor korábban arról beszélt, a nézőszám területén mielőbb előrébb kell lépni, ez a labdarúgás szereplőinek közös felelőssége és feladata, az alapját részben az összehangolt marketingmunka jelentheti. Ez a mostani döntés mennyire van ezzel összhangban?

Korábban többször beszélt az MLSZ arról, hogy súlyos gond az alacsony nézőszám. Éppen emiatt elkeserítő, hogy pont az FTC-Videoton mérkőzésén nem lehet majd telt ház. Az egész magyar futballnak jót tett volna, ha megtelik a stadion ezen a rangadón is. De még a minket elítélő határozat előtt a Ferencváros rendkívül nagy erőfeszítéseket tett, hogy a DVSC elleni mérkőzésen történt rendbontás elkövetőit beazonosítsa, és az így talált információkat a rendőrségnek átadja. A hatóságok munkáját aktívan és folyamatosan segítjük, átadtuk az összes kamerafelvételt, hogy közösen megtaláljuk az összes személyt, akik ezt a leszámolást elkövették a stadionunkban. Különösképpen furcsa, hogy a minket elítélő határozatban benne van, hogy könnyítettünk az előző mérkőzések szabályain.

Ez önmagában igaz, DE még így is a Groupama Aréna az egyik legbiztonságosabb sportlétesítmény Magyarországon és Európában is. Nálunk a legszigorúbbak a belépési feltételek. Az MLSZ elnöke korábban több nyilatkozatában is bírálta a kártyarendszert, sőt javaslatot is tett ennek eltörlésére, mondván, hogy nem ért vele egyet. Kérdem én, ha ez nem lenne, most hogyan azonosítanánk a bűnelkövetőket? Nézze csak meg, más klubnál, mint például az Újpestnél, a kártya hiánya miatt, a kollektív büntetés elvét kénytelen alkalmazni az MLSZ. Ez annyit tesz, hogy több bajnoki fordulón keresztül zárt stadionban, üres lelátók előtt kénytelen játszani az adott csapat. Ez pont olyan, mint a húsleves, hús nélkül, épp csak a lényeg hiányzik belőle. Mi tényleg mindent megteszünk, a lehetőségeinkhez mérten, hogy emeljük a nézőszámot, erre most beverik a fejünket.

Fellebbeznek ez ellen a döntés ellen?

El lehet menni a sportdöntő bíróságig, de erről még nem döntöttünk. A lényeg,hogy nyilván megérdemeltük a büntetést, szégyellem magam, elnökként is a történtekért. A büntetés mértékét azonban, a szurkolók 80 százalékának véleményét is tolmácsolva, rendkívül súlyosnak és érthetetlennek tartjuk. Nyilván fogok erről még beszélni Csányi Sándorral, ha találkozunk. Vági Márton főtitkárral beszéltünk, mielőtt beadtuk volna a fellebbezést, és ő is azt mondta, hogy helytállóak az érveink. Úgy látszik valami más alapján döntöttek, hiszen a büntetés mértékét több, mint a háromszorosára emelték, így lett a háromból 10 millió forint.

A szurkolókkal kötött megállapodás életben marad?

Nem lehet 50 ostoba bajkeverő miatt több ezer embert büntetni. A megállapodás úgy szólt, hogy a stadionban nincs erőszak, sem verbális, sem fizikai. Nem azért mert ezt a jog és a törvények előírják, hanem mert ezzel az egész Ferencvárost hozták rendkívül nehéz helyzetbe. A stadionban minden egyes emberre vigyáznunk kell, de nem állíthatok mindenki mellé biztonsági őrt. A megállapodást nem tartották be egyes szurkolók. A 22 felfüggesztett szurkoló közül, 21-en a mérkőzés előtti napokban váltották ki a szurkolói kártyájukat, azaz az elmúlt 3 és fél évben, amióta felépült a Groupama Aréna, először "tisztelték meg" a csapatot a jelenlétükkel.

Úgy vélem, hogy a szurkolói csoportok vezetőit is megtévesztették, bár ezek a személyek nem tartoznak konkrét szurkolói csoporthoz, közülük 16 –an ugyanabban az időben, azonos kapun léptek be a mérkőzésre. Anélkül, hogy bármilyen módon befolyásolnám a hatóságok munkáját, bízom abban, hogy a legszigorúbb büntetést kapják azok, akik az ominózus leszámolásban részt vettek, legyen az bűnsegéd, vagy felbujtó, vagy aktív részt vevő. Örülünk a jó hangulatnak a mérkőzéseken, a szenvedélyre szükség van, arra mindig igent mondunk, de az erőszakra soha.

Csalódott?

Nyilván nem esett jól a dolog. Az egész klub megítélése romlik egy ilyen eset után. Vajon ki akar egy olyan csapatot támogatni, ahol ilyen balhék történnek? Ezek az emberek, akik részt vettek ebben a magyar társadalomra is nagyon káros cselekményben, hatalmas kárt okoztak a magyar labdarúgásnak és nem mellesleg a Ferencvárosnak is.

Elégedett az FTC-stadion nézőszámával?

Ameddig nem lesz állandó telt ház, addig nem leszek elégedett. A Fradi mostani nézőszám átlaga 9 ezer körül van, ezzel toronymagasan a csapatunk mérkőzéseit nézik meg legtöbben a stadionunkban, élőben, de van még mit tennünk azért, hogy ez még több legyen. A mérkőzésen elsősorban biztonságnak kell lennie, mert minden erőszakos cselekedet visszavet minket. E mellett kiváló szolgáltatásokat kell nyújtani a nézőknek, ami a Groupama Arénában európai színvonalúnak nevezhető. Mi komolyan vesszük a szurkolóinkkal való kommunikációt, kikérjük a véleményüket. Nem mellékesen egy jó csapatra is szükség van. Szerencsére idén a Ferencváros újra a bajnoki címért küzd.

A mostani FTC-DVSC meccs után is megkérdezték a szurkolókat, mik az eredmények?

A szurkolóink 98 százaléka teljes mértékben elítéli az erőszakot a stadionban, és támogatja a klubvezetés határozott fellépését, e mellett a megkérdezettek 80 százaléka nem ért egyet az MLSZ súlyos büntetésével.

Tudja tartani a Fradi a lépést a Videotonnal?

Én Fradista vagyok! Ha mi ma az U 17-es csapatunkkal lépnénk pályára, akkor is csak egy célunk lehet: a győzelem. Az is igaz, hogy egy futballmérkőzésen, nem minden csak a felkészültségen múlik. Szombat este minden ki fog derülni, de szerintem sok sebezhető pontja van a Videotonnak.

Szurkolói fórumokon egyre többen bírálják Thomas Doll vezetőedzőt. Van-e edzőkérdés a Fradinál, és Ön elégedett-e azzal a munkával, amit az elmúlt években letett?

Szerencse, hogy nincs időm fórumokat olvasgatni. Thomas a Fradi történetének egyik legsikeresebb futballedzője. Vele nyertünk 21 pontos előnnyel bajnokságot és három Magyar Kupát. Hiszek a hűségben, a bizalomban, a türelemben, és a bajtársiasságban. Sajnos, Magyarországon a klubvezetők sokszor, hogy a saját helyzetüket mentsék, leváltják gyorsan az edzőket. Én még emlékszem Novák, Nyilasi, vagy Varga elküldésére, és annak a körülményeire. Mindhárman sikeres vezetőedzők voltak a Fradinál, mégis, a közönség nyomására távoztak, vagy távozniuk kellett. Thomas egy szív-lélek ember és rendkívül őszinte, ezért is szeretek vele dolgozni.

Ennek ellenére nem érzi, hogy túlságosan megkötötték a kezüket azzal, hogy 2019 nyaráig szóló szerződést kötöttek vele?

Hosszú távú célokhoz hosszú, távú szerződések kellenek. Az Arsenal és a Manchester United is hosszú időre szerződik le az edzőivel.

Képes lehet Thomas Doll arra, hogy ezzel a kerettel legalább az Európa-ligában szerepeljen? Orosz Pál korábban ezt mondta, hogy ez a keret alkalmas erre.

Nem védekezésképpen mondom, de a futball 30 százaléka valójában szerencse, és a többi a tudás, meg a rutin, vagy a képesség. Ha objektíven nézzük, Európában nagyon le vagyunk maradva a labdarúgás költségvetésének keretét tekintve. Bár ez az összeg Magyarországon bődületesen nagy, de tőlünk nyugatra ez sokkal jelentősebb. Az FTC költségvetése 14 millió euró, de ez eltörpül a nyugati finanszírozáshoz képest. A magyar bajnokságot sajnos még nem nagyon jegyzik. Amíg nem jutunk ki az Európai kupaporondra, legyen az BL, vagy EL főtábla, addig nagyon nehéz minőségi, klasszis játékosokat igazolni.

Ezen túl, van még egy kitűzött célunk. Szeretnénk, ha többségében magyar játékosok lennének a pályán. De ki az a magyar játékos, aki nemzetközi viszonylatban segítene nekünk? Mindezzel párhuzamosan a Fradiban óriási média és közönségtől érkező nyomás van a játékosokon. Próbálom őket óvni ettől. Jelenleg a magyar futballközeg nagyon negatív, talán ez az oka, hogy a magyar fiatalok az első szóra elmennek külföldre.

Egyáltalán a Fradi képes arra, hogy tehetséges fiatalokat megtartson?

Vannak jó példák. Csonka, Lakatos, Kundrák, Takács, vagy Csernik Kornél, mindnyájan ott vannak az első csapat peremén. Mindezeket a dolgokat fenn kell tartani, és lehetőséget kell adni nekik, hogy elérjék az első csapat szintjét.

Mindezek ellenére én nem látok olyan tehetségeket a Fradiban, mint 20 évvel ezelőtt Lisztes Krisztián vagy Vincze Ottó.

Az ő korosztályuk után megjelent egy generációs probléma, amiből komoly gondok adódtak. Az első probléma, hogy a gyermekek megtanultak a számítógépen győzni, ami egyszerűbb, mint minden nap edzeni, készülni, a mérkőzésen küzdeni, kúszni mászni, és úgy elérni a sikert. A második pedig a drog elterjedése. Mi a Fradinál olyan körülményeket próbálunk biztosítani, hogy élmény legyen minden gyereknek lejárni sportolni. Mi mindent megteszünk, hogy a fiatalokat távol tartsuk a kábítószerektől.

Az előbb felsorolt okok, nagyon megnehezítik , hogy a fiatalok részt vegyenek a mi edzéseinken, mivel annak lényegesen kisebb a vonzereje, mint az említett dolgoknak. A hétéves elnökségem eredményei közül a legkevésbé elégedett az utánpótlás helyzetével vagyok. Minden évben legalább egy játékost kellene a felnőtt csapat keretébe beépíteni, de erről , sajnos, nem beszélhetünk. Ez a modell egyébként Portugáliában és Spanyolországban működik, ahol sokak számára még mindig kiemelkedést jelent a futball. Ezekben az országokban a fiatalok munkanélküliségi rátája eléri 40 százalékot, és a sport nagyon jó példa arra, hogy miképpen lehet érvényesülni.

Mi az oka Ön szerint, hogy a magyar válogatott ilyen rövid idő alatt a csúcsról a pokolba jutott?

Nagy kérdés, hogy mikor voltunk valóban a csúcson, de az világosan látszott, hogy már egy-egy sikert is tízezrek ünnepelték az utcán. Nem szabadna egyébként kapkodni, és az MLSZ is tehetne többet a klubokkal való együttműködésben. Például lehetne olyan konferenciákat csinálni, ahol magasan jegyzett szakemberek tudnák bemutatni az előrelépési lehetőségeket, mind edzésmunka területén, vagy az orvosi és élettani kutatásokban. Lehetne egy egységes, nagy nyugati ligákban is használt magas minőségű elemzőrendszer a magyar pályákon. Jómagam ezt már régóta próbálom kiharcolni, de eddig nem sikerült áttörést elérnem. Van egyfajta elemzőrendszer az MLSZ-ben, de ennél sokkal fejlettebb módszereket használnak már az angol, vagy a német bajnokságokban. Érdemes volna az MLSZ-nek versenyeztetnie a futballpályákat, például a kiszolgálás minősége vagy akár a pálya állapota alapján. Angliában jó ideje létezik a már-már hagyományos Groundsman Of The Year díj, amellyel a legjobb pályakarbantartókat díjazzák. Lehetne több kommunikáció a sportvezetők között, az MLSZ irányítói és a klubtulajdonosok ugyanis meglehetősen ritkán találkoznak.

Mivel magyarázza azt, hogy a Ferencváros egyéb szakosztályainál jóval kisebb befektetés eredményeként sokkal több sikert érnek el, mint a focisták?

A többi sportág jóval olcsóbb, mint a labdarúgás, így könnyebb eredményt is elérni. Azonban az emberek 70 százaléka számára még mindig a foci a legnépszerűbb – a hölgyeknél is -, a többiek nagyon le vannak maradva. Egy labdarúgócsapatot rendbe tenni nagyon nagy feladat, míg egy kézilabda esetében nincsen szükség bődületes összegekre. Azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy a fociban egy Bajnokok-Ligája, vagy egy Európa-liga szereplés esetén a befektetett pénz azonnal megtérülne, sőt hasznot is sikerülne realizálni.

Melyik szakosztállyal a legelégedettebb?

Egyértelműen a női kézilabdával, mivel ott minden úgy megy, ahogy kell. Döntően magyar játékosok alkotják a Fradi keretét. Többször is meg tudtuk verni a világválogatottat, amit most éppen Győrnek hívnak. Komoly utánpótlás nevelés van, és az edzői stáb is szakmailag kiemelkedőt nyújt. Szerencsére tornában, vízilabdában, kézilabdában, és jégkorongban is nagyon jó teljesítményt tudunk nyújtani.

Ha már jégkorong, mikorra készülhet el a Fradi jégcsarnoka?

A népligeti Fradi-város tervezése a végső szakaszban van. Ott majd lesz egy új uszoda, multifunkcionális csarnok és jégpálya is. Ha ez megvalósulna, akkor a mostani 3500 gyerek helyett 5000-el tudnánk foglalkozni úgy, hogy csak bővítenénk, nem indítanánk új szakosztályokat. Miután már most is több mint 200 edzővel dolgozunk együtt.

Indít–e a Fradi labdarúgó-akadémiát?

Én egy nagyvárosban nem vagyok híve az akadémiai rendszernek, mivel Budapesten jól lehet közlekedni, ezért viszonylag egyszerű a gyerekeknek eljutni az edzéslehetőséghez. Persze most is van bentlakásos intézményünk, de egyelőre nem gondolkozunk jelentős fejlesztésben.

Rentábilisan működik a Groupama-aréna?

Megépítése óta minden évben nyereséges, óriási dolog, hogy ezt sikerült elérni. A labdarúgás bevételének jelentős része a stadionból származik.