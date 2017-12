Áramszünetek, edzőváltások, WC-tető a pályán, potyák - első a Fradi

Ismét eljött a pillanat, amikor a magyar futball hosszú téli pihenőre vonul. December 9-én, szombaton rendezték az utolsó őszi fordulót, legközelebb 2018. február 24-én láthatunk NB I-es mérkőzéseket. A 2017/18-as idényének (több mint) első fele megannyi emlékezetes pillanatot hozott, ezeket szedtük most csokorba a teljesség igénye nélkül.

Indul a bajnokság, beragadt a Fradi

Már az első forduló előtt olyan esemény történt, amely mellett nem lehet szó nélkül elmenni.Az Újpest FC július elején jelentette be, hogy megváltoztatta a klub új címerét, amely ellen azóta is folyamatosan tüntetnek a szurkolók, de az UTE is lépéseket tett a régi visszaállítása érdekében. Az augusztus végén született elsőfokú döntéssel szemben egy háromtagú bírói testület december elején másodfokon az Újpesti Torna Egyletnek adott igazat az Újpest FC-vel szemben indított személyiségi jogi perben. A döntés egyelőre nem jogerős, de hamarosan lezárulhat ez az ügy is.

A bajnokság július 15-én kezdődött. A nemzetközi kupaindulók miatt ekkor még szombat-vasárnapi játéknapokkal – ez mindössze négy fordulóig tartott – zajlottak a mérkőzések. Sajnos, a Fradi, a Honvéd, a Vasas a selejtezők első, illetve második körében elbcsúzott. A Videoton bravúrosan szerepelt, kiverte a francia élcsapatot, a Bordeaux-t is, és eljutott az EL playoff-köréig.Ott azonban szerb Partizan jelentette a végállomást és a szerbek jutottak az Európa Ligába.

E rövid nemzetközi kitérő után nézzük, mi történt itthon az első körben. Indulásként meglepetést okoztak az újoncok. A Puskás Akadémia a Ferencváros, a Balmazújváros a Videoton otthonából hozott el egy pontot.

Az Újpest szurkolói július közepén sem lehettek túlságosan boldogok, ekkor derült ki, hogy a csapat legjobb játékosa, a macedón válogatott Enisz Bardhi hároméves szerződést kötött a spanyol élvonal újoncával, a Levantéval. A támadó azóta meg is állja a helyét a La Ligában: alapemberré nőtte ki magát, és már négy gólt lőtt.

Már a második fordulóban találkozott egymással a két ősi rivális, az Újpest és a Ferencváros. A Szusza Ferenc Stadionban megrendezett mérkőzésen 2-2-es döntetlen született, amelynek egyik csapat sem örült igazán. Ráadásul az MLSZ fegyelmi bizottsága (FEB) súlyos büntetést szabott ki az Újpestre a szurkolói miatt. A lila-fehérek egy meccsre zárt kapus büntetést kaptak, és ez még csak a kezdet volt. Ki gondolta volna, hogy az ősz folyamán még többször is zárt kapuk mögött kénytelen játszani az Újpest?

A DVSC két forduló alatt kétszer kapott ki, ekkor kevesen gondolták volna, hogy decemberben a harmadik helyen telel majd Herczeg András csapata.

A harmadik fordulóban a Fradi a Mezőkövesd elleni kiütéses sikerrel (5-0) megszerezte az első győzelmét, a Videotonnal ikszelő Újpest példa nélküli sorozatot produkált azzal, hogy egymás után háromszor is 2–2-es döntetlenre végzett, míg

a Bódog Tamás edzette DVTK a tabella élére ugrott, amelyre több mint egy évtizede nem volt példa.

A 4. fordulóban aztán az újonc Balmazújváros 4–0-ra kiütötte a listavezető Diósgyőri VTK-t, így megszerezte története első élvonalbeli győzelmét. Ám a forduló legnagyobb eseménye, egy sajnálatos esemény volt, ugyanis Radó András külsőboka-törést szenvedett a Budapest Honvéd elleni bajnokin, a Puskás Akadémia labdarúgóját meg kellett műteni.

Felcsúton áramszünet, Szombathelyen edzőváltás

Szombathelyen a Haladás gyenge szereplése miatt már augusztus elején megkezdődött az egymásra mutogatás. Az első négy bajnokijából hármat elveszítő szombathelyi csapat vezetőedzője, Mészöly Géza kiakadt Halmosi Péter nyilatkozatán. Ebben a rutinos szombathelyi labdarúgó kevesellte a neki jutó játéklehetőséget. Emiatt egyébként Halmosi Péter ki is került a Haladás keretéből.

A Ferencvárosnál sem volt ekkor fenékig tejfel az élet, legalábbis az eredményeket illetően. A zöld-fehérek az 5. fordulóban hazai pályán mindössze 1–1-es döntetlent játszottak a Pakssal, ez pedig már a negyedik ikszük volt a bajnoki szezonban. Leginkább annak örülhettek a klubnál, hogy vége volt a sorozatos büntetéseknek, mivel megállapodtak az MLSZ-szel a játékvezetők autóparkolásának ügyben, illetve új, állandó csapatbuszukat is bemutatták. A Honvéd-Újpest rangadón a hazai csapat örülhetett, ráadásul a lila-fehér csapat újabb zárt kapus büntetést kapott, a Videoton 1-0-ra verte a Debrecent, míg a Diósgyőr a Puskás Akadémia ellen komikus góllal egyenlített.

A 6. fordulóban a DVTK vezető edzője, Bódog Tamás érdekes nyilatkozatot tett az Újpest-DVTK találkozót követően, amelyet zárt kapuk mögött rendeztek.

„A mi szurkolóink semmit nem csináltak, mégis megbüntették őket. Ha ez a stadion kéthetente be lesz tiltva, akkor belenyúlnak az esélyegyenlőség elvébe. Hiszen ha az Újpest otthon mindig zárt kapus meccset játszik, akkor reagálni tud erre a helyzetre, mert megszokja. Nekünk ez egy vadiúj történet volt, és ez igaz lesz a többi csapatra is. Ez nem biztos, hogy fair."

Egyébként ez a kör sem múlt el kabaréba illő gól nélkül. A jelenet 0.50-től látható:

A fordulót követően Pintér Attilának már bűnhődnie kellett a folyamatos bírózásért. Az MLSZ fegyelmi bizottsága százezer forintos pénzbírságot rótt ki a Puskás Akadémia vezetőedzőjére, a Ferencváros pedig bejelentette, Varga Roland új szerződést írt alá.

A 7. fordulóban az Újpest 1–0-ra legyőzte idegenben a Balmazújvárost, így győzelemmel ünnepelte a 3000. bajnokiját. Kiütés lett a vége Mészöly Géza 300. NB I-es meccsének – a Puskás Akadémia 5-1-re verte a Haladást idegenben –, míg a Videoton viharos meccsen 3–1-re legyőzte Felcsúton a Ferencvárost. A találkozó már csak azért is sokáig emlékezetes marad, mert villámlás és áramszünet miatt többször félbeszakadt.

Közben a Ferencváros a hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette a 27 éves macedón válogatott középpályást, Sztefan Szpirovszkit, és a ghánai Joseph Paintsilt, és a szlovén Miha Blazicot, Sallai Roland Felcsútról a BL-főtáblás ciprusi APOEL Nicosiához, Kylian Hazard pedig az Újpesttől a Chelsea-hez igazolt. Aztán Szombathelyen kulminált az edzőkérdés: a Haladás hivatalos honlapján jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Mészöly Gézával, akinek az utóda Pacsi Bálint lett, Halmosi Péter pedig azonnal visszakerült a keretbe.

