CR elkészítette a képet, amire korábban gondolni sem mert

A Real Madrid és a portugál válogatott sztárja szűkebb hazájában, Madeira szigetén mutatta meg, mi mindent ért már el a futballpályákon.

„Amikor Madeira utcáin focizni kezdtem, arról álmodoztam, hogy egyszer a legjobbak között szerepelhetek, de nem gondoltam volna, hogy egyszer ez a kép is elkészül. Hálás vagyok a családomnak, a barátoknak, a csapattársaknak és minden edzőmnek, akiktől tanulhattam. Külön köszönöm a szurkolóknak, hiszen ez a siker az övék is" - olvasható a szöveg Cristiano Ronaldo posztja alatt.

A portugál megmutatta öt Aranylabdáját, az Aranycipőket, a FIFA The Best- és az Év játékosa-díjait is.