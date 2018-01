Nyilvánosságra kerültek a Coutinho-transzfer elhallgatott részletei

Kiderült, hogy milyen feltételekben állapodott meg a Liverpool és a Barcelona Philippe Coutinho átigazolásakor.

A Liverpool első körben 120 millió eurót kapott a brazilért, és most az angol Guardian azt is kiderítette, hogy milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy a maradék 40-et is megkapja.

5 millió, ha legalább 25 meccsen pályára lép

20 millió, ha eléri a 100 meccset

10 millió a következő két Bajnokok Ligája-kvalifikációért

5 millió, ha a Barca megnyeri a BL-t

Valószínűleg egy-két éven belül az összes teljesül, így a Liverpool a jövőben is bőven profitál a Coutinho-üzletből.

Az átigazolással Neymar mögött Coutinho lett a világ második legdrágább játékosa, és ez így is lesz egészen addig, amíg a Paris Saint-Germain ki nem fizeti Kylian Mbappé árát a Monacónak (180 millió).