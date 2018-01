Neymar négyszer villant, a PSG nyolc góllal küldte haza a Dijont

A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) hétközi, 21. fordulójában a PSG fájóan könnyedén verte 8-0-ra a Dijon csapatát. A párizsi találkozón Neymar négy gólig jutott, Ángel Di María duplázott, de Edinson Cavani és Kylian Mbappé is betalált.

A legelső percektől nem volt kérdéses, melyik csapat fogja győztesen elhagyni a pályát a PSG-Dijon francia bajnokin. A fővárosi sztárklub a 21. percre már háromgólos előnyre tett szert. Előbb Ángel Di María duplázott – a második találatnál Neymar lövését kotorta be a gólvonalról –, majd Edinson Cavani is megvillant.

Az első félidő hajrájában pedig a brazil világklasszis sem akart nagyon lemaradni, és a 42. percben olyan könnyedén lőtt szabadrúgásból a kapuba, mintha csak edzésen lenne.

A második játékrészre már csak az maradt a kérdés, hogy hol áll meg a Paris Saint-Germain, vagy megfordítva, mennyivel ússza meg a szerdai kiruccanást a Dijon. Nos, annyi biztos, hogy volt már jobb napja a vendégcsapatnak.

Előbb Neymar lőtt gyorsan két gólt, így klasszikus mesterhármast szerzett már a 73. percben, majd a cserként beálló Kylian Mbappé is betalált, nehogy ő is kimaradjon a gólgyártásból. Aki azt hitte, itt már megáll a PSG, az tévedett: Neymar a 83. percben még büntetőből is eredményes volt, így megszerezte saját maga negyedik, csapata nyolcadik gólját.

A PSG tehát gálázott egyet a Dijon ellen, a sikerével 11 ponttal vezet jelenleg a Lyon előtt a Ligue 1-ben.

Ligue 1, 21. forduló

PSG-Dijon 8-0 (4-0)

G.: Di María (4., 15.), Cavani (21.), Neymar (42., 57., 73., 83., – a negyediket 11-esből), Mbappé (77.)