Futballjedik háborúja: ki vet véget Messi és Ronaldo rivalizálásának?

A labdarúgás történetében mindig voltak korszakos játékosok. Elég csak Puskásra, Pelére, Maradonára, Van Bastenre, vagy éppen Zidane-ra gondolni. Azonban Cristiano Ronaldo és Lionel Messi külön kategóriát képviselnek. Az elmúlt tíz évben minden Aranylabda-szavazás közöttük dőlt el, és klubjaikkal is olyan szinten uralták az európai labdarúgást, hogy az a semleges szurkolók számára sokszor már érdektelenségbe fulladt. Így adja magát a kérdés, hogy vajon milyen lesz a labdarúgás, ha a futballtörténelem két legeredményesebb játékosa befejezi a pályafutását?

Cristiano Ronaldo és Lionel Messi felemelkedése

A portugál Cristiano Ronaldo 18 évesen, 2003-ban a Sporting Lisszabontól került a Manchester Unitedhoz. Káprázatos technikai tudásával és a villámgyors elfutásaival hamar felhívta magára a figyelmet, de európai futballkarrierje korántsem volt váratlan. Sir Alex Ferguson keze alatt évről évre fejlődött. Első manchesteri idényében hat gólig jutott, a következő szezonban már kilencig. A 2005/2006-os kiírásban 12 találatot szerzett, majd egy évvel később 23 góllal zárt a Unitedban. A 2007/2008-as szezont 42 góllal, bajnoki címmel, Bajnokok Ligája győzelemmel és az első Aranylabdájával zárta, amelyet azóta négy másik követett.

Ha portugál karrierjét egy grafikonon ábrázolnánk, akkor folyamatos emelkedés lenne látható.

Ronaldóval ellentétben Lionel Messi szabályosan berobbant az európai futballba. Első gólját 2005. május 1-én szerezte, miután Frank Rijkaard a 88. percben pályára küldte az Albacete elleni bajnokin. Az argentin támadó szűk másfél perc múlva, Ronaldinho átadása után átnyeste a labdát Raúl Valbuena kapus fölött, azonban a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot. Ez azonban nem szegte a kedvét, ugyanis másfél perccel később egy újabb Ronaldinho kiugratás után ismét átemelte a vendégek kapusán a labdát, és ekkor kezdődött egy máig tartó sikertörténet.

Lionel Messi azóta 530 gólnál és 230 gólpassznál jár a Barcelonában, és az öt Aranylabdája mellé minden lehetséges klubtrófeát megnyert már.

Ronaldo a futballtörténelem legjobb játékosa?

A 2016/17-es szezon tökéletesen alakult a Real Madridnak és Cristiano Ronaldónak. Zidane csapata megnyerte az európai Szuperkupát, a klubvilágbajnokságot, a La Ligát és a Bajnokok Ligáját is. Utóbbival történelmi tettet hajtott végre, ugyanis a sorozat történetében még sosem volt példa címvédésre. Cristiano Ronaldo karrierje során hatodszor lett a BL-sorozat gólkirálya A Barcelona az idény elején megnyerte a spanyol Szuperkupát, és a szezon végén elhódította a Király Kupát. Messi 54 góllal zárta a szezont, és megnyerte az aranycipőt, de esélye sem volt az Aranylabdára a trófeahalmozó Ronaldóval szemben.

Én vagyok a futballtörténelem legjobb játékosa, a jó és a rossz pillanataimban is. Tiszteletben tartom mindenki véleményét, de soha nem láttam nálam jobb labdarúgót. Egyetlen futballista sem képes arra, amire én. Nincs olyan játékos, aki annyira komplex lenne, mint én. Mindkét lábbal és fejjel is jó vagyok, gyors és erős, gólokat szerzek, gólpasszokat adok. Remélem, néhány évig még képes leszek ezen a szinten játszani és folytatni a Messi elleni csatát. Hét Aranylabdát szeretnék és hét gyereket" – nyilatkozta Cristiano Ronaldo, miután a párizsi Eiffel-toronyban átvette ötödik Aranylabdáját.

Szimpátiaszavazássá silányult az Aranylabda odaítélése?

Talán túlzás lenne azt állítani, hogy az Aranylabda elvesztette az értékét, de az biztos, hogy Lionel Messi és Cristiano Ronaldo felemelkedése óta teljességgel unalomba fulladt a szavazás. Korábban a szakírók hónapokig elemezték, hogy kik lehetnek az esélyesek, majd a ceremónia napján a szurkolók izgatottan vizslatták, hogy vajon melyik klasszis ért fel a labdarúgás csúcsára. Mára az Aranylabda odaítélése eljutott egy olyan szintre, hogy az emberek be sem kapcsolják a tévét, mert már a hócipőjük tele van Messivel és Ronaldóval. Ketten együtt tíz Aranylabdát nyertek, és lehet latolgatni, hogy mikor, és ki nyerhette volna rajtuk kívül, de igazából csak két ilyen eset volt az elmúlt évtizedben.

A 2009 nyarán a Real Madrid megszabadult két holland válogatott játékosától, Arjen Robbentől és Wesley Sneijdertől, hogy helyet csináljon a keretben az érkező sztároknak, Cristiano Ronaldónak és Kakának. Robben a Bayern Münchenhez került, míg Sneijder a José Mourinho vezette Internazionale játékosa lett. Előbbi az év játékosa lett a Bundesligában, csapatával megnyerte a bajnokságot, a Német Kupát, és ezüstérmes lett a Bajnokok Ligájában. Sneijder az Inter játékosaként bajnokságot, Olasz Kupát és Bajnokok Ligája-győzelmet ünnepelhetett, ráadásul a dél-afrikai világbajnokságon Robbennel együtt az ezüstérmes holland válogatott legjobbjai voltak. A megnyert trófeák és a mutatott játék alapján bármelyik holland megkaphatta volna az Aranylabdát. Sneijder épphogy lecsúszott a dobogóról, pedig a szakírók szavazatai alapján ő kapta volna a díjat, míg a végső győztes Lionel Messi dobogóra sem fért fel. Arjen Robben elképesztő módon csak a 14. helyen végzett a voksoláson.

A 2012/2013-as szezonban a Real Madridnak és a Barcelonának is az elődöntő jelentette a végállomást a Bajnokok Ligájában. A La Ligát a katalánok nyerték, míg a madridiak csak egy idény eleji spanyol Szuperkupát tudtak megszerezni. Lionel Messi 50 meccsen 60 gólt szerzett, míg Cristiano Ronaldo 55 találkozón 55-ször volt eredményes, azonban a BL-ben mindketten kudarcot vallottak. Ezzel szemben a Jupp Heynckes vezette Bayern München álomjátékkal megnyerte a Bundesligát, a Német Kupát és a Bajnokok Ligáját is, ráadásul az elődöntőben 7-0-s összesítéssel ütötték ki a Messit is soraiban tudó Barcelonát. A bajorok legjobbja a francia Franck Ribéry volt.

A szakértők biztosra vették, hogy a Bayern játékosa fogja megkapni az Aranylabdát, azonban Messi és Ronaldo is előtte végzett a szavazáson. Ráadásul a portugál támadó diadalában komoly szerepet játszott, hogy meghosszabbították a szavazás határidejét, ami alatt a vb-pótselejtezőn mesterhármast szerzett a svédek ellen.

„Olyan volt, mintha ellopták volna tőlem az Aranylabdát. Egyszerűen érthetetlen, hiszen minden trófeát megnyertem. Ennél többet nem tehettem – nyilatkozta a közelmúltban Franck Ribéry, aki a mai napig nem tette túl magát Cristiano Ronaldo 2013-as győzelmén.

Még nincs vége, lapozzon a folytatáshoz!