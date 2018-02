A 93. percben kapott ki a Real Madrid

A Real Madrid idegenben 1–0-s vereséget szenvedett az Espanyoltól a spanyol bajnokság 26., hétközi fordulójában.

Kis túlzással a fél kezdőcsapat hiányzott a Realból: nem volt Ronaldo, Kroos, Modric, Casemiro és Marcelo sem. Ennek ellenére a statisztika Zidane-ék mellett szólt:az Espanyol 20 (!) meccse nem tudott nyerni a madridiak ellen, 14-szer ráadásul gólt sem rúgott.

Hogy a felforgatott kezdő vagy a szokatlan keddi bajnoki időpont volt-e az oka, nem tudni,de az első félidő egy nagy kövér nullával volt egyenértékű.Játék szempontjából is, és így eredmény szempontjából is. Pedig akár 1–0 is lehetett volna, ha a 30. percben nem fújják be lesnek Moreno gólját. Vajon az volt?

A szünet után nagyobb volt a mozgolódás, ami inkább az Espanyolnak állt jól: volt helyzete Duarténak és Morenónak is (utóbbinak több is), de gól egyikből sem lett. Az utolsóból viszont igen.A 93. percben egy jobb oldali beadást Moreno zúdított a kapuba.

Az utóbbi években a Realnak fix hat pont az Espanyol elleni két meccs, általában csak az a kérdés, hogy hármat vagy négyet lő-e Ronaldo. Ronaldo viszont most nem volt, ahogy sokan mások se, ezt pedig már nem bírta el a csapat. De persze az eredmény így is meglepő.