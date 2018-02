Az időjárás miatt elmaradhat a labdarúgó NB I hétvégi fordulója

Részben vagy teljesen elmaradhat az NB I hétvégi fordulója. Az MLSZ szerdán dönt arról, helyt ad-e a klubok kéréseinek. Az extrém időjárási körülmények hatására több klub is támogatná azt, hogy ne játsszanak a csapatok a hétvégén. Elsősorban azok a párharcok vannak veszélyben, ahol nincs tökéletesen működő pályafűtés a stadionban.

A csakfoci.hu információi szerint a fagyott talajon a klubok értelemszerűen leginkább sérülésveszélytől tartanak, de többen is azzal érveltek, hogy a várhatóan mínusz 6-10 fokos idő a szurkolókat is teljesen távol tartaná a lelátóktól. Több klubtól is olyan jelzés érkezett, hogy a megszokott "ütemtervnél" lényegesen kisebb tempóban fogynak a belépők, a szokatlan hideg miatt alig van aktivitás a drukkerek részéről a jegyvásárlásnál.

A lap információja szerint nem minden klub támogatná a halasztást. Úgy tudják, a szövetség szerdán döntést is hoz a kérelmek elutasításáról vagy támogatásáról – ez egyébként több klub kérése is volt, hogy tiszta legyen a helyzet a hét közepére: lesz meccs vagy sem. Amennyiben elmarad a forduló, akkor egy hétközi játéknapot iktathatnak be tavasszal.