Mészöly Kálmán jobban van, kikerült a Szent János Kórházból

A Blikk értesülése szerint Mészöly Kálmán csaknem öt hét után kikerült a Szent János Kórházból, s ha egyelőre még nem is mehetett haza, egy második kerületi rehabilitációs intézetben gyógyulhat tovább.

A Vasas és a magyar labdarúgó-válogatott legendás hátvédje még február elején lett rosszul. Az orvosok először agyvérzésre gyanakodtak, később azonban kiderült, hogy kétoldali bakteriális tüdőgyulladása van. A Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinikán azt is megállapították, hogy koszorúér-szűkülete van. Előbbiből teljesen felépült, a szívműtét azonban túl kockázatos lenne, így csak két-három hónap múlva térnek vissza rá.

Mészöly Kálmánnak ízületi gyulladás miatt a mozgása most ugyan nehézkes, de javulhat a helyzete.