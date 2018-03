Otigba is helyet kapott Leekens első válogatott keretében

Georges Leekens, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette első, 37 fős keretét, amelyben Otigba Kenneth és további visszatérők is szerepelnek.

A magyar szövetség honlapján olvasható tájékoztatás szerint a "meglehetősen nagy létszámú keret összeállításának főként a posztokon történő rivalizálás kialakítása az oka, azonban technikai indokai is vannak".

Leekens elárulta: azért is döntött a bő keret mellett, mert a kikérőket 15 nappal az első mérkőzés előtt ki kell küldeni a külföldi kluboknak, ellenkező esetben az egyesületek kezébe kerül a döntés, hogy elengedik-e játékosukat vagy sem.

Ilyen bő keret kihirdetése viszont lehetőséget ad arra, hogy esetleges későbbi sérülések esetén is tudjunk behívni olyan játékosokat, akik a szűk keretbe nem kerültek be, a bő keretben viszont benne vannak" - nyilatkozta a szövetség honlapján Leekens. Kiemelte: fontos, hogy az új esztendő "egyben új kezdetet is jelent minden játékos számára".

"A bő keretben szereplőket folyamatosan figyeljük a szakmai stáb tagjaival, és úgy állítottuk össze a névsort, hogy minden poszton biztosított legyen a lehető legnagyobb rivalizálás" - mondta a szövetségi kapitány, aki szerint a névsor legnagyobb meglepetése minden bizonnyal Otigba lesz.

A Ferencváros 25 éves védője korábban csak a korosztályos válogatottakban játszott, legutóbb 2014-ben az U21-es csapatban. Otigba édesapja nigériai és a játékos is az afrikai országban született. Az elmúlt években a nigériai szövetség is figyelemmel követte Otigba teljesítményét, ám játékára az afrikai ország válogatottjában végül nem került sor.

Felvettem vele a kapcsolatot és hosszasan beszélgettünk, mert tudni akartam, szeretne-e a magyar válogatottban játszani, teljes szívvel segíteni a nemzeti csapatot" - folytatta Leekens. Hozzátette: miután a védő igennel válaszolt, őt is meghívta a keretbe, mert úgy vélte, hogy hasznára lehet a csapatnak.

Leekens március 16-án szűkíti le a névsort, majd a behívott játékosok két nappal később találkoznak Telkiben. A közös felkészülést követően a csapat március 23-án Kazahsztán, négy nappal később Skócia együttesét fogadja a Groupama Arénában.