Itt a bizonyíték: CR megint tavaszra időzítette a csúcsformát

Embertelen formában gyártja a gólokat Cristiano Ronaldo.

A Bajnokok Ligájában ősszel sem volt gond, a bajnokságban viszont a szerencsétlenkedésen kívül mást nem nagyon csinált: volt olyan periódusa a szezonnak, amikor 2,08 százalékos hatékonysági mutatóval dolgozott, ezzel ő volt a leggyengébb támadó az öt topligában (spanyol, angol, német, olasz, francia).

Ronaldo:

1st half season: 4 goals, 311’ p/goal, 4.2% shots=goals

2nd half (so far): 14, 49.6’, 27.4% — Sid Lowe (@sidlowe) 2018. március 10.

2018-ban nagyot fordult a világ, erre a Canal+ hívta fel a figyelmünket. A bajnoki szezon első felében Ronaldónak mindössze négy gólja volt, 311 (!) percenként talált be, és 4,2 százalékos volt a lövés/gól mutatója.A szezon második felében (ami még mindig tart, ugye) 14 gólja van, 49,6 percenként rúg egyet, és a lövéseinek 27 százalékából gól lesz.

Tudatos mindez? Naná

Ronaldo már a 2016/2017-es szezonban is tavaszra időzített, elég csak megnézni a BL-formáját: 12 góllal lett gólkirály úgy, hogy ebből tízet a negyeddöntőben (vs Bayern München), az elődöntőben (vs Atlético Madrid) és a döntőben (vs Juventus) szerzett. A dolog hátterében Zidane áll, aki anno leült beszélgetni Ronaldóval: Nem kell, hogy mindig a pályán legyél, elég ha csak a nagy meccseken játszol. A gólok miatt ne aggódj. A mennyiség helyett a minőségre fókuszálj – mondta neki a francia.

Ronaldo megfogadta a tanácsot: senkit nem érdekel, hogy hányat lősz a Getafénak és a Málagának novemberben, decemberben.Az számít, hogy a fontos, komoly téttel bíró meccseken mit mutatsz.Azok pedig tavasszal vannak.