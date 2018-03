Ez Messi világa, mi csak élünk benne

A Barcelona hazai pályán 3–0-ra győzött a Chelsea ellen, így bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe. Messi duplázott, ezzel Cristiano Ronaldo után ő lett a második játékos, aki elérte a 100 gólt a BL-ben. A BT Sport szakértői (akik pályafutásuk alatt töbsször játszottak Messi ellen) nem is győzték dicsérni az argentint, aki összességében már 20 gólnál tart angol csapatok ellen. Conte a szerencsére panaszkodott, Courtois vállalta a felelősséget a két bekapott köténygólért. A Bayern München a hazai 5–0 után idegenben is megverte a török Besiktast, Heynckes mégsem volt elégedett.

„God save the king", azaz „Isten óvja a királyt". Ez a szlogen fogadta a csapatokat a Camp Nou északi kapujánál. A szurkolók kényesen ügyeltek arra, hogy ha már angol az ellenfél, akkor a felirat is angol legyen. Csak, hogy biztosan értsék. A király természetesen Messi volt, akinek a tavalyi, Paris Saint-Germain elleni gólörömét elevenítették fel.

Labdához sem ért a Chelsea

Szinte még el sem halkult a BL-himnusz, Messi megmutatta, miért ő a király. 2:08-at ütött a stadion órája, amikor Courtois lábai között a kapuba gurított. Ez volt karrierje leggyorsabb gólja, pedig már túl van a 600-on.Ebben a 128 másodpercben mindössze Rüdiger és Alonso ért labdához az angolok közül, mind a ketten egyszer-egyszer.Kis túlzással mondhatjuk azt, hogy úgy esett ki a Chelsea, hogy nem is találkozott a labdával.

A barcelonai élőkép története A továbbjutást jelentő gól után a szurkolók áhítattal nézték a reklámtáblán tornyosuló játékost a Camp Nou északi kapujánál. Santiago Garcés, a mérkőzés egyik fotósa megörökítette a pillanatot, amelyet két nap alatt több mint 70 millióan láttak. Ez volt a legtöbbször megtekintett kép a Barcelona történetében. „Az emberek azt mondják, hogy ez a legjobb kép, ami valaha készült Messiről" – mondta Garcés a PSG elleni 6–1 után, amely a 2017-es naptári év és a 2016/17-es BL-szezon legnagyobb hatású mérkőzése volt.

Olyan, mint Messi, ötven évente születik

A 20. percben lőtt másodszor kapura a Barca, és abból is gól lett: ezt Dembélé szerezte, de a nehezét itt is Messi csinálta meg.A második félidőben az argentin lőtt még egyet, a változatosság kedvéért ezt is Courtois lábai között.„Nem ez volt az első meccsem Messi ellen, és nem is az első gólom, amit kötényben kaptam tőle – mondta a meccs után a belga. – A kapusoknak ez a gyenge pontja. Egyszerűen későn zártam össze a lábaimat, nem számítottam lövésre. Ezért vállalom a felelősséget."

„A két meccsen négy kapufát rúgtunk. Mindig akkor szereztek gólt, amikor épp jó passzban voltunk. Aki látta a meccset, tudja, hogy nem érdemeltünk 3–0-s vereséget, sőt, egyáltalán vereséget sem. Mindkét meccsen Messi jelentette a különbséget. Nem is kell ezt ragozni, mindenki tudja, hogy ő a világ legjobbja. Olyan mint ő, ötven évente születik" – nyilatkozta Conte, akinek nagyon nem áll jól a szénája a Chelsea-nél.

Mást ennél kevesebbért is kirúgtak

Mi a közös Ancelottiban, Di Matteóban és Mourinhóban? Ancelotti bajnokságot és FA-kupát nyert a Chelsea-vel, Di Matteo Bajnokok Ligáját, Mourinho bajnokságot, szintén. De még egy év sem telt el az után, hogy mindezt besöpörték, már munkanélküliek voltak. Ancelotti Csendes vezetés című könyvében meséli a sztorit, amikor a 2010/2011-es szezon nyitófordulójában 6–0-ra győztek a West Bromwich ellen.A meccs után Roman Abramovic londoni lakásába hívatta az olaszt, mert nem volt megelégedve a csapat teljesítményével. Még egyszer: első forduló, 6–0-s győzelem.Akkor mit szólhat most? Conte rekordgyőzelemmel lett bajnok tavaly, most viszont csak ötödik a bajnokságban, a BL-ben pedig már a nyolcaddöntőben kiesett.

Messin ámult mindenki

Messi második gólja egyben azt is jelentette, hogy Ronaldo után ő lett a második játékos, aki elérte a 100 gólos határt a BL-ben. Az angol BT Sport stúdiójában Lineker, Lampard és Ferdinand együtt nézte a meccset,utóbbi kettő többször is játszott Messi ellen, így van hitele annak, amit mondanak, vagy épp tweetelnek meccs közben.„Itt vagyok a Camp Nouban, így a saját szememmel láthatom a nagyságát" – írta Ferdinand, aki két BL-döntőt is elveszített a Barcelona ellen (2009, 2011).

A Manchester United egykori védője gy reagált Messi 100. BL-góljára:

Rio Ferdinand’s reaction when Messi scored his 100th Champions League goal! pic.twitter.com/I1A9haB5c2 — Football Stands (@TheFootyStands) March 14, 2018

„Ha a gólok számát vesszük alapul, akkor ő és Ronaldo hasonlóak. De ha szigorúan arról van szó, hogy melyikük a legjobb, akkor nincs értelme az összehasonlításnak. Messi az" – kontrázott rá Lineker. Angolok áradoznak Messiről. Pláne nagy szó annak tükrében, hogy az angolok Messi kedvenc áldozatai:egyetlen másik nemzetnek sem lőtt annyi gólt, mint Angliának.Az Arsenalnak kilencet, a Manchester Citynek hatot, a Chelsea-nek hármat, a Manchester Unitednek kettőt. Féltek is tőle, mint a tűztől (öten figyeltek rá, miközben Dembélé teljesen üresen jött a másik oldalon):

Incredible moment. Like a puppeteer just pulling the strings of the opposition players. pic.twitter.com/9siSRXawXH — leigh (@leigull) March 14, 2018

Iniesta, irány Kína?

Valverde kisebb meglepetésre a kezdőcsapatba jelölte azt az Iniestát, aki még az Atlético Madrid elleni bajnokin sérült meg. „Csak akkor fog játszani, ha százszázalékos" – mondta a spanyol edző a meccs előtt. Hogy mennyire volt százszázalékos, nem tudni, de már az 56. percben lecserélték, Paulinho állt be helyette.

Iniesta 33 éves, többet sérült, mint nem, így hiába van életre szóló szerződése Barcelonában, egyáltalán nem biztos, hogy ott is fejezi be a pályafutását.„Ha megszületik a döntés, nyilvánosságra hozom. Április 30-ig még van időm, át fogom gondolni a dolgokat, és aszerint döntök, hogy mi a legjobb nekem és a klubnak. Két lehetőség van: vagy maradok, vagy megyek Kínába" – nyilatkozta a meccs után Iniesta, hozzátéve, hogy semmi sem változott azóta, mióta aláírta az új szerződést.

Heynckesszel megállíthatatlan a Bayern

A Bayern München már az első meccsen eldöntötte a továbbjutást, ennek ellenére Heynckes nem tartalékolt a törökországi visszavágón. Utólag már lehet, hogy megbánta:a védelemből Boateng, Hummels és Rafinha is sárga lapot kapott.„Ez a mai nap egyetlen negatívuma, hogy túl sok sárgát szedtünk össze – mondta Heynckes, aki az első edző lett, aki zsinórban 11 meccset nyert a BL-ben. – Meccs előtt figyelmeztettem a játékosokat, hogy legyenek óvatosak, és ne dőljenek be az ellenfél provokációjának."

A rekordnak nem tulajdonított különösebb szerepet. Nem jelent semmit. Engem az érdekel, hogy győzzünk, és hogy meg legyen a folytonosság a játékunkban. Ha már folytonosság: a második félidő elején egy rövid időre meg kellett állítani a játékot, mert váratlan vendég tűnt fel. Íme:

A második gól után egy kicsit visszaesett a Bayern, de Heynckes szerint ez teljesen normális. „Jókor szereztük a gólokat, összesítésben már 7–0 volt ide, természetes, hogy lankadt kicsit a figyelmünk. Ennek ellenére nem volt könnyű itt játszani, mert a Besiktas még nem veszített meccset hazai pályán a BL-ben".

0–2-nél az a Vágner Love szépített, aki 2361 (!) nap után rúgott gólt ismét a BL-ben. 1–2, összesítésben 1–7. A török szurkolókat ez a legkevésbé sem zavarta, így is végigénekelték az utolsó tíz percet.

A BL negyeddöntőjébe a Real Madrid, a Liverpool, a Juventus, a Manchester City, a Roma, a Sevilla, a Bayern München és a Barcelona jutott be. A sorsolást pénteken délben tartják.