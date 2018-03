Leekens: A győzelemnél is jobban szeretek nem veszíteni

A két márciusi felkészülési mérkőzés előtt Georges Leekens szövetségi kapitány Telkiben tartott sajtótájékoztatót, amelyen többször kiemelte, kizárólag magukkal kell foglalkozniuk, nem azzal, hogy hogyan játszik az ellenfél. Patrick De Wild másodedző először jelent meg a sajtó előtt, a kisebb sérüléssel küzdő Elek Ákos pedig arról beszélt, hogy Leekens egy fokkal lazább figura, mint elődje, Bernd Storck.

„Jó napot kívánok. Javul a magyarom (nevet)" – kezdte a sajtótájékoztatót Leekens, aki szerint a Kazahsztán és a Skócia elleni felkészülési meccsek egy új kezdetet jelentenek a válogatottnak. „A nulláról indulunk."

Két játékos kivételével már mindenki megérkezett Telkibe, ahol a hétfő még a regenerációról szól. A szakmai munka kedden veszi kezdetét. Holnap korán reggel edzéssel kezdünk, délutánra szabadabb programot tervezünk, megbeszéljük a Kazahsztán elleni taktikát, és elmegyünk majd templomba is. Én a felkészülési meccseket is utálom elveszíteni. Győzni szeretek, de a győzelemnél is jobban szeretek nem veszíteni."

Két különböző meccs vár a válogatottra, két különböző stílusú csapat ellen, de Leekens szerint nem az a fontos, hogy hogyan játszanak a kazahok vagy a skótok,az a fontos, hogy mi hogy játszunk.Fél szemmel viszont muszáj lesz figyelni a görögöket, a finneket és az észteket, akik egy csoportba kerültek a magyarokkal a Nemzetek Ligájában. „Velük versenyzünk."

A kapitány kapott kérdést arra vonatkozóan, hogy mi szerint fogja összeállítani a csapatot Kazahsztán ellen. „Edzőként mindig a játékosok képességeihez igazítom a csapatot. Meg kell néznem, hogy hogyan teljesítenek az edzésen, és hogy hogyan reagálnak ezekre az edzésekre. Tartozom a kluboknak azzal, hogy nem kockáztatom az egészségüket. De eddig azt tapasztaltam, hogy nagyon rendben vannak a játékosok. Tudják ők is, hogy vissza kell szerezniük a magyar szurkolók bizalmát – mondta Leekens, akinek szakmai stábjához nem rég Patrick De Wild is csatlakozott.

„Én a csapatnak vagyok a tagja – szögezte le rögtön. – A technikai részt segítem. Egy új csapatot akarunk építeni, egy új strukturát behozni a válogatott életébe. Ehhez idő kell. Persze a fociban kevés az idő, mindenki az alapján ítél meg minket, hogy nyerünk-e vagy veszítünk, de remélem a két felkészülési meccs után pozitívak leszek a visszajelzések."

A játékosok közül a sérüléssel küzdő Elek Ákos nyilatkozott. "Kisebb izomsérülésem van, de már elkezdték kezelni, hamar rendben leszek – mondta szűkszavúan, majd a Leekens-éráról beszélt néhány szót. – Egy fokkal lazább az új edző. Kell idő neki is és nekünk is, hogy alkalmazkodjunk egymáshoz. Erre van fél évünk. Szeptembertől már nem lesz mellébeszélés, jönnek a tétmeccsek, teljesítenünk kell.

Addig marad a felkészülés. Kazahsztánnal március 23-án, Skóciával 27-én játszik a magyar válogatott.