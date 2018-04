A labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójában az éllovas Ferencváros 2-2-s döntetlent játszott a Pakssal a Groupama Arénában. A Puskás Akadémia egygólos győzelmet aratott a Diósgyőr fölött, míg a Vasas-Mezőkövesd, a Haladás-Balmazújváros és a Budapest Honvéd-Újpest mérkőzések gólnélküli döntetlenre végződtek.

Az éllovas Ferencváros kiváló hazai mérleggel várhatta a találkozót. A legutóbbi tíz mérkőzését megnyerte, ezek közül csupán az Újpest elleni derbin nem szerzett legalább két gólt. A Paks a legutóbbi két alkalommal nem kapott ki a Groupama Arénában. Csertői Aurél csapata a legutóbbi két bajnoki fordulóban pont nélkül maradt, így visszacsúszott a tabellán a hatodik helyre. Ugyanakkor 2018-ban nem szenvedett még vereséget az OTP Bank Ligában vendégként, így pikáns mérkőzésre volt kilátás.

A zöld-fehérek már az első percben nekimentek a tolnaiaknak, a vezetést is kis híján megszerezték, de az uruguayi Fernando Gorriarán öt méterről, hatalmas ziccerben fölé bombázott. Ezt követően a vendégek átvették a játék irányítását, és a 13. percben majdnem be is találtak. Vági András vette el a labdát Varga Rolandtól, elhúzott a jobboldalon, majd középre centerezett, az érkező Haraszti Zsolt lövését azonban kapu torkában Miha Blazic blokkolta.

A 21. percben a góllövőlista éllovasa, Varga Roland egy éles szögből leadott szabadrúgással tesztelte az NB I-ben debütáló Rácz Gergőt, de a Paks 22 éves kapusa szögletre tolta a labdát. A 26. percben ziccert rontott a Paks. A korábban a Fradiban is megforduló Haraszti gyönyörű labdát tálalt Papp Kristóf elé, a vendégek játékosa egy az egyben vezethette a labdát Dibusz Dénesre, azonban Fradi kapusa óriási bravúrral hárította a lövést. A 33. percben megszerezték a vezetést a vendégek. Haraszti baloldali szögletére a csapatkapitány Gévay Zsolt robbant be, és öt méterről a bal alsó sarokba bólintott (0-1).

Az első félidő hosszabbításában még Varga Roland próbált egyenlíteni. A Fradi bombázója jó harminc méterről lőtt kapura egy szabadrúgást, a labda elsőre kipattant Rácz kezéből, de másodszorra sikerült magához ölelnie.

Thomas Doll minden bizonnyal elégedetlen volt csapata első félidőben nyújtott teljesítményével. A szünetben pályára küldte Lovrencsics Balázst, aki azt a Marcos Pedrosót váltotta, aki a 11. percben érkezett a sérülést szenvedő Leandro helyére. Egy perc sem telt a második félidőből, máris egyenlített a Ferencváros. Varga baloldali szögeltét Böde Dániel csúsztatta meg a rövid oldalon, a hosszún érkező Miha Blazic pedig két méterről a kapuba fejelt (1-1).

A bekapott gól nem törte meg a Paksot. Az 53. percben Simon András kísérletezett Sándor Csikar szögből, az életerős bombája pár centivel elsuhant a felső léc fölött.

Az 57. percben ismét megszerezte a vezetést a Paks. A gólszerző Blazic utolsó emberként telibe lőtte az őt letámadó Papp Kristófot, a labda a jobbszélre került ki Vági Andráshoz. A tolnai csapat játékosa középre centerezett, az érkező Papp pedig levette hat méterre a kaputól, majd a jobb alsó sarokba helyezett (1-2).

Három perccel később a Lovrencsics testvérpár közreműködésével majdnem egyenlített a Ferencváros. A válogatott jobbszélső, Gergő kanyarintott középre, az érkező Balázs pedig hat méterről kapura fejelt, az ifjú Rácz Gergő viszont ujjheggyel a felső kapufára tolta a labdát. A 64. percben ismét a léc mentette meg a Paksot. Varga Roland 18 méteres szabadrúgásánál Rácz már verve volt, de a labda a jobb kapufán csattant. A 70. percben eldönthette volna a mérkőzést a Paks. Haraszti tört be a jobbról a tizenhatoson belülre, a középre lőtt labdája azonban pár centivel elment Hahn János és Simon András orra előtt.

A 76. percben megfogyatkozott a Paks. A ghánai Joseph Paintsil iramodott meg a vendégek kapuja felé, a térfél közepén a menteni igyekvő Vági András hátulról, nyújtott lábbal rácsúszott a Fradi játékosára, amiért Andó-Szabó Sándor játékvezető azonnal felmutatta neki a piros lapot. A 82. percben veszélyeztetett a Fradi. Ismét Paintsil próbálkozott, a 18 méterről leadott lövése centikkel kerülte el a jobb alsó sarkot.

Az utolsó tíz percben a Ferencváros mindent megtett az egyenlítésért, aminek a 94. percben lett meg a gyümölcse. Böde Dániel tartott meg egy labdát a tizenhatoson belül, majd Lenzsér Bence és Papp Kristóf mellett megtolta, utóbbi azonban elkaszálta. A játékvezető tizenegyest ítélt, amit Varga Roland magabiztosan a kapu baloldalába lőtt.

Csertői Aurél csapata az idei szezonban veretlen maradt a Fradi ellen, Thomas Doll együttese pedig lehet, hogy kulcsfontosságú pontokat vesztett a bajnoki cím szempontjából. Az FTC sorozatban 17. hazai mérkőzésén maradt veretlen. Legutóbb a Vasas győzött a Groupama Arénában, tavaly április 15-én.

Ferencvárosi TC-Paksi FC 2-2 (0-1)

Groupama Aréna, 10 112 néző, v.: Andó-Szabó

Ferencváros: Dibusz - Lovrencsics G., Blazic, Leandro (Pedroso, 11. - Lovrencsics B., a szünetben), Botka - Gorriarán (Moutari, 74.), Szpirovszki - Varga R., Paintsil, Nagy D. - Böde

Paks: Rácz G. - Vági, Gévay, Lenzsér, Szabó J. - Haraszti (Zachán, 80.), Simon Á., Papp K., Bertus - Simon A., Hahn (Szakály D., 89.)

gólszerzők: Blazic (47.), Varga R. (95. - tizenegyesből), illetve Gévay (33.), Papp K. (57.)

sárga lap: Szpirovszki (4.), illetve Rácz (72.), Simon A. (78.), Simon Á. (87.)

kiállítva: Vági (76.)

A sereghajtó Vasas FC gól nélküli döntetlent játszott az ugyancsak kiesőhelyen álló Mezőkövesddel.

A mérkőzés elején az aktívabb Vasas dolgozott és hagyott ki helyzeteket. Az első játékrész közepétől már kiegyenlítődött a játék, amely a mezőnyre korlátozódott, így a kapuk nem forogtak veszélyben.

A második félidőben az angyalföldiek közelebb kerültek a gólszerzéshez, de a legnagyobb helyzet a mezőkövesdiek előtt adódott: Farkas Dániel közeli próbálkozásába Nagy Gergely bravúrral kapott bele, majd James tisztázott. A hajrában egyik félnek sem sikerült nyomás gyakorolnia a másikra, így nem változott az eredmény.

A két együttes a legutóbbi négy bajnoki találkozóján nem bírt egymással.

Vasas-Mezőkövesd Zsóry FC 0-0

Szusza Ferenc Stadion, 1500 néző, v.: Berke

Vasas: Nagy G. - Burmeister, Benes, James - Egerszegi (Szivacski, 58.), Vida, Berecz (Laczkó, 67.), Remili - Barczi, Pavlov (Ferenczi, 75.), Ádám

Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó - Farkas, Hudák, Katanec, Vadnai - Mlinar (Koszta, 67.), Iszlai - Tóth B., Bognár, Szalai - Drazic (Cseri, 75.)

Sárga lap: Laczkó (83.), James (88.), illetve Tóth B. (33.)

A címvédő Budapest Honvéd gól nélküli döntetlent játszott a vendég Újpesttel.

Az első félidőben a kispestiek irányították a játékot, több gólhelyzetet is kidolgoztak, az újpestieknek némi szerencse is kellett, hogy ne kerüljenek hátrányba. A 17. percben Kamber fejesénél Pajovic kapus már tehetetlen volt, de Nagy Dániel a gólvonalról mentett, a 39. percben pedig Lanzafame távoli lövése a kapufán csattant.

A második játékrész elején Lanzafame szabadrúgását bravúrral hárította Pajovic, azt követően az újpestiek bátrabb mezőnyjátékot vállaltak fel, de ellentétben a hazaiakkal, a kapura nem jelentettek veszélyt. A kispestiek nyerőembere egy cserejátékos, Danilo lehetett volna, ám az aktív támadó hiába került többször is helyzetbe, a befejezéseknél pontatlannak bizonyult.

A Honvéd és az Újpest legutóbb 2014 augusztusában játszott egymással gól nélküli döntetlent, és azt követően tíz mérkőzés közül - a mostanit is beszámítva - ötször nem bírt egymással.

Budapest Honvéd-Újpest FC 0-0

Bozsik Stadion, 2640 néző, v.: Karakó

Budapest Honvéd: Gróf - Bobál D., Kamber, Baráth - Ikenne-King, Nagy G. (Heffler, a szünetben), Gazdag, Banó-Szabó (Májer, 74.), Holender - Eppel (Danilo, 55.), Lanzafame

Újpest FC: Pajovic - Balázs B., Litauszki, Bojovic, Burekovic - Nwobodo, Sankovic, Nagy D. (Cseke, 79.), Onovo, Pauljevic - Novothny

Sárga lap: Litauszki (2.), Onovo (21.)

A Diósgyőr sorozatban harmadik vereségét elszenvedve 1-0-ra kikapott szombaton a Puskás Akadémiától Mezőkövesden.

A kezdeti "ismerkedés" után fölénybe került a Puskás Akadémia, s ez a fölény a félidő derekán - megérdemelten - góllá is érett.

Ezt követően megpróbált nagyobb sebességi fokozatba kapcsolni a Diósgyőr, de a többnyire ötlettelen támadásit könnyedén hatástalanította a vendégcsapat védelme. A felcsútiak kontrákra rendezkedtek be, de ezekből nem alakult ki igazi veszély.

A szünet után Bódog Tamás vezetőedző cserékkel frissítette fel csapatát, amely változatlanul beszorította ellenfelét, de komoly helyzetet továbbra sem tudott kialakítani. A Puskás Akadémia magabiztosan őrizte előnyét, és a védekezés mellett gyors ellentámadásokra is futotta az erejéből. Egy ilyen végén kapufát is rúgott, s többször csak Antal védésének volt köszönhető, hogy nem született újabb vendéggól.

A DVTK zsinórban hatodik meccsén maradt nyeretlen, míg a Puskás Akadémia négy találkozó óta veretlen.

Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia FC 0-1 (0-1)

Mezőkövesd, 1261 néző, v.: Bognár

Diósgyőr: Antal - Eperjesi, Lipták (Kocsis, 59.), Tamás M., Sesztakov - Hasani (Vela, a szünetben), Tóth B. (Bacsa, 52.), Busai, Ugrai - Makrai, Joannidisz

Puskás Akadémia: Hegedüs L. - Poór (Osváth, 35.), Hegedűs J., Spandler, Trajkovski - Szakály P., Knezevic (Mevoungou, 85.), Molnár G., Balogh B., Perosevic - Henty (Diallo, 89.)

gólszerző: Szakály P. (23.)

sárga lap: Tamás M. (10.), Ugrai (45+3.), Eperjesi (88.), illetve Henty (31.), Hegedűs J. (45+3.), Knezevic (50.), Trajkovski (96.)