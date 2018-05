Itt a vége: története során harmadszor bajnok a Videoton

Stefan Scepovic és Boban Nikolov góljával a Videoton hazai pályán 2-0-ra győzött a Budapest Honvéd ellen az NB I 32. fordulójában, így matematikailag is bebiztosította bajnoki címét. A vereséggel a Honvéd visszacsúszott az ötödik helyre.

Mivel a Ferencváros hazai pályán 4-0-ra legyőzte a Diósgyőrt, a Videotonnak is nyernie kellett a Honvéd ellen, hogy bebiztosítsa története harmadik bajnoki címét. Ez azonban nem ígérkezett könnyű feladatnak, hiszen a fővárosiaknak is fontos volt a találkozó: egy győzelemmel visszavehették volna a harmadik, a bronzérem mellett Európa-liga-indulást is érő helyet az Újpesttől.

A meccsnek külön érdekességet adott, hogy a Videoton és a Honvéd napra pontosan egy éve, a zárófordulóban a bajnoki címet döntötte el egymás között. Akkor a Honvéd győzött 1-0-ra.

A Videoton mezőnyfölénye tíz perc után kezdett állandósulni, de gólhelyzetig egy ideig nem tudtak eljutni, Gróf kapujára Stopira beadásai jelentették a legnagyobb veszélyt.

A 25. percben Lazovic lépett ki Scepovic passzából, de a lövése elakadt a kivetődő kapusban. Két perccel később viszont összejött a vezető gól: Nego bedobta, Pátkai befordult, Scepovic belőtte (1-0).

A Honvéd ekkor már ki sem tudott jönni a saját térfeléről, annyira nyomott a Videoton, és csak Grófon múlt, hogy nem lehett hamar kettő közte. A kapus Stopira távoli bombáját ütötte szögletre.

A vendégek első próbálkozására kerek 40 percet kellett várni: Lanzafame fordult kapura két védővel a nyakán, de a lövése nagyon mellé ment.

A második félidő már kiegyenlítettebb játékot hozott. A Videoton nem erőltette a második gól megszerzését, így a Honvéd egyre gyakrabban merészkedett előre. Ez azonban nem párosult eredménnyel, Kovácsiknak egyszer sem kellett védenie.

A nem túl eseménydús meccset Pátkai helyzete rázta fel: a felfutó középpályás Nego beadását tette szinte nullszögből kapura. A bátrabb Honvéd-foci lazább védekezést eredményezett, így a Videoton könyebben került helyzetbe, és a 80. percben Nikolov meg is lőtte a másodikat. Kész, vége, eldőlt. Lanzafame még szépíthetett volna, de előbb beleléptek a lövésébe, majd mellé pörgetett.

Az egész szezonon át tartó Vidi-Fradi versenyfutás ezzel hivatalosan is lezárult, egy fordulóval a vége előtt már biztos bajnok a székesfehérvári csapat.

"Megdolgoztunk a bajnoki címért. Az elmúlt hetekben minden külső tényezőtől elvonatkoztattunk. Tavalyhoz képest nagyon sokat léptünk előre. Van egy nagyszerű edzőnk, egy nagyszerű csapatunk, és vannak nagyszerű szurkolóink. Három évvel ezelőtt is az volt a legfontosabb, hogy a szurkolók, a vezetők és a játékosok egymásra találtak, és idén is. Mindenki kivette a részét a győzelemből" - mondta a lefújás után a csapatkapitány Juhász Roland, aki hozzátette, jól érzi magát, és legalább egy év még biztosan van benne.

"Csapattá váltunk a szezon során. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, de elősorban a játékosoknak. Ez nem valaminek a vége, ez valaminek a kezdete. Erre az alapra kell építenünk, és meg kell ismételni ezt a sikert. Tovább kell építenünk ezt a csapatot, mert az az álmunk, hogy bejussunk a Bajnokok Ligájába. Nem vagyunk esélyesek, de álmok nélkül nem ér semmit az egész" - nyilatkozta Marko Nikolic edző.

„Hazai pályán sikerült megnyernünk a bajnokságot, visszavágtunk a Honvédnak. Egy éve ugyanezen a napon elbuktuk az aranyat, most viszont bajnokok lettünk. Mentálisan rengeteget fejlődtünk. Tavaly döntő pillanatokban nem tudtuk megnyerni azokat a párharcokat, amelyeket idén sikerült" – mondta a Honvéd ellen két gólpasszt adó Pátkai Máté, akinek ez a pályafutása második bajnoki címe.