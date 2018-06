A BL-döntőst hagyta ott a német középpályás a Juventus kedvéért

Players Juventus have signed on a free in the last decade...



2009: Fabio Cannavaro

2011: Andrea Pirlo

2012: Paul Pogba

2013: Fernando Llorente

2014: Kingsley Coman

2015: Sami Khedira

2016: Dani Alves

2018: Emre Can



Unreal business. pic.twitter.com/zYVTyyTvbg