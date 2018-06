A Fradinál vagy teljesen teli a pohár, vagy félig üres

Terjedelmes interjút közölt csütörtökön a Nemzeti Sport a Ferencvárosi Torna Club elnökével, Kubatov Gáborral. A zöld-fehér egyesület első embere értékelte az elmúlt szezont, elmondta, mit vár az Európa-ligában való szerepléstől, de szóba kerültek a szurkolók és a Magyar Labdarúgó Szövetség is.

– Négy csapatsportban az utolsó pillanatokig a bajnoki címért hajtott a Ferencváros a tavasszal – hasonlóra legutóbb ezerkilencszázkilencvenhétben volt példa –, ám végül csak a férfi vízilabdázók nyertek. Félig tele a pohár, vagy félig üres?

– Félig üres, mert a Fradiban csak az aranyérem számít – válaszolta Kubatov Gábor a Nemzeti Sport kérdésére. – Hiába álltunk a labdarúgó-bajnokság történetében jószerével mindig a dobogó valamelyik fokán, mindenki csak a huszonkilenc aranyra emlékszik. Pedig ezüstből több van – harminchat –, és huszonkét bronzéremmel is büszkélkedhetünk. De szerintem nagyon kevés ember van, aki ezt pontosan tudja.

– Belekapva a magyar futball legaktuálisabb témájába, legalább az új szövetségi kapitány, Marco Rossi kiválasztásával elégedett?

– Az a levél, amelyet az új szövetségi kapitány a szurkolóknak írt, mindent elárul. Határozott, erős karakter, és alázatos a munkája a labdarúgás iránt, ugyanakkor nem lesz könnyű dolga. Bízom benne, hogy kapitányként egységet teremt a magyar labdarúgásban. Nem emlékszem, hogy az elmúlt harminc évben rajta kívül bárki is azt mondta volna a kinevezésekor, hogy ez élete legboldogabb napja. Már ezért is kitűnő választás, meg persze azért, mert őszinteséget ígér – és ez a legnagyobb érték.

– A Maccabi Tel Aviv lesz a Ferencváros ellenfele az Európa-liga selejtezőjének első körében. Az ellenfél a pályán és azon kívül is veszélyes, ezekre hogyan készülnek?

– Valóban jó csapatot kaptunk, de ezt egyáltalán nem bánom, mert így már az első meccsünkön harcosnak, élesnek kell lennünk, nincs más választásunk. Mindamellett arra is figyelnünk kell, mi történik a lelátón. Pontosan tudjuk, hogy a Ferencváros túljutott azon a korszakán, amikor a szurkolói egy részét kirekesztőnek lehetett nevezni, most az egyik legnagyobb tét az, hogy ezt be is bizonyítsuk. Ha okot adnánk az UEFA-nak arra, hogy megint megbüntessen bennünket, súlyos pénzbüntetést, zárt kapus mérkőzéseket, de akár kizárást is kaphatunk. Nem kell magyaráznom, milyen óriási veszteség lenne ez a Ferencváros presztízsének és pénztárcájának is. Nagyon érzékeny helyzet ez, elővigyázatosnak kell lennünk. Nem lehet egyetlen antiszemitának tűnő gesztus, vitatható molinó, zászló, rigmus vagy félreérthető kézmozdulat a lelátón, sem a hazai, sem az idegenbeli mérkőzésen.

– Ha választania kellene a harmincadik bajnoki cím vagy az Európa-ligában a főtáblára jutás között, miként döntene?

– Bajnokok már voltunk az elnökségem alatt, de Európában még nem mutatkoztunk be igazán, és mi mindannyian nagyon vágyunk már erre. Persze mindent akarunk egyszerre, de ha csak egyet lehetne választani, akkor az Európa-liga főtáblája az. Jót tenne az önérzetünknek, és üzleti szempontból is hatalmas siker lenne.

