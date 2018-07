Az európai klubfutball óriásait olykor megölte az Újpesti Dózsa

Augusztus 2-án, csütörtökön a spanyol bajnokság hetedik helyezettje, a háromszoros Európa-liga- és kétszeres UEFA Kupa-győztes FC Sevilla játszik EL-selejtezőt, vagyis tétmérkőzést a Megyeri úton. A hetvenes és nyolcvanas években az Újpesti Dózsa a kor legnagyobb csapatait hozta el a magyar fővárosba, és olykor el is verte azokat az együtteseket, amelyeket akkor sztárgárdáknak neveztek. A Real Madrid, a Juventus, a Köln, az Aberdeen vagy a Bayern München hallatlan tisztelettel érkezett a Megyeri útra vagy a Népstadionba.

1973: A Juventus ellen közel a csodához Újpesten

A Bajnokcsapatok Európa Kupája 1972/73-as kiírásában a bajnok Dózsa a svájci Basel és a skót Celtic Glasgow kiejtésével jutott a legjobb nyolc közé, ahol az olasz Juventust kapta ellenfélnek.

1973. március 21-én 30.000 felajzott és szerencsés magyar szurkoló jutott be a Megyeri úti stadionba. A Bajnokcsapatok Európa Kupája negyeddöntőjének visszavágójára a Dózsa úgy készülődött, hogy az első mérkőzésen, Torinóban 0-0 lett a végeredmény.

Hogy mennyire fontos volt ez a meccs, arra jó példa, hogy az összecsapást a helyszínen tekintette meg Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkára. A középkezdés után azonnal Bene Ferenc elé került a labda, aki 40 másodperc elteltével Tóth szöktetését váltotta gólra. Ebben a pillanatban továbbjutóként ünnepelt az Újpest. Hát még a 12. percben, amikor Tóth András belőtte a másodikat. Az ünneplő lila-fehér játékosok letépték Tóth mezét, ember nem akadt ekkor, aki ne hitt volna a magyarok négy közé jutásában.

A rádióban Szepesi György azt ordította, hogy aki csak tud, azonnal induljon el a Megyeri útra, mert világszenzáció van készülőben. A 29. percben Altafini szépített, az 58. percben Anastasi egyenlített. Ez az idegenben lőtt gól már az olaszok továbbjutását eredményezte, s mivel a meccs végéig újabb gól nem esett, az Újpest 2-0-s vezetése után kiesett.

Bene Ferenc, az Újpest már akkor legendás játékosa a fiatal védőjátékosok rutintalanságára vezette vissza a kiesést, míg a Népsport helyszínen lévő tudósítója, Boross Dezső az újpesti középpályásokat ostorozta.

Érdekes volt megfigyelni, hogy a 30. perctől kezdve, amikor a Dózsa 2-0-ra vezetett, az összes magyar játékos visszafogta magát. Úgy látszik, hogy ez a magyaros betegség az Újpest labdarúgóit sem kerülte el – írta Boross.

Terpitkó András, az MLSZ akkori elnöke nyilatkozatában azonnal nekirontott az UEFA-nak, mert szerinte nagy igazságtalanság történt.

A magyar csapat két döntetlennel esett ki. Igaz, hogy a Juventus két gólt rúgott Budapesten, de a Dózsa egyet sem kapott Torinóban, márpedig ez nagyobb fegyvertény – érvelt Terpitkó. A Népsport azonnal csatlakozott, a szaklap szerint az UEFA-nak sürgősen felül kell vizsgálnia ezt az ostoba szabályt. (Az idegenben lőtt gólokkal való továbbjutás regulája a mai napig sem változott meg.)

1974: A Bayern München a BEK-elődöntőben sem tudott nyerni

A következő szezonban a Dózsa a legjobb négy közé jutott a Bajnokcsapatok Európa Kupájában. Az első fordulóban az ír bajnok Waterford United, a nyolcaddöntőben a Benfica, az elődöntőben a csehszlovák Nagyszombat (Spartak Trnava) volt az ellenfél. Már a Benfica elleni meccs sem volt mindennapos, hiszen a lisszaboni 1-1-et követően 1973. november 7-én Budapesten 2-0-ra nyert a magyar bajnokcsapat.

Pedig a Benfica soraiban ott volt Eusebio, akiről a Megyeri úti mérkőzést követően a Várkonyi Sándor-Borbély Pál tudósítókettős alaposan leszedte a keresztvizet a Népsportban. („Eusebio csalódást okozott ,és semmit sem csinált”) Istenem, mekkora ostobaság, nagyképűség mindez. Az elődöntőbe jutást szolidan ünnepelte a sportsajtó, hja, kérem, ez akkoriban valahogy természetesnek tűnt. Mint ahogy az is, hogy a négy között ellenfélként érkező NSZK-beli Bayern Münchentől sem rezeltek be sokan.

Az 1974. április 10-én Budapesten 1-1-re végződött Újpesti Dózsa-Bayern München BEK-elődöntőt a klubvezetés a Népstadionba vitte. Belátták ugyanis, hogy a 30.000 nézőt befogadó Megyeri úti pálya alkalmatlan az ilyen szintű összecsapás megrendezésére. Már ez óriási vitákat váltott ki, mert a Dózsa-szurkolók nehezményezték a döntést. „A Népstadionban nem a mi közönségünk, nem a mi szurkolóink lesznek ott” – mondogatták a játékosok.

Az angol válogatott 1954-es budapesti vendégjátéka óta (7-1 ide) nem volt akkora érdeklődés magyarországi futballmeccs iránt, mint 1974. április 10-én. 400 ezer szurkoló szeretett volna belépőhöz jutni. A Népstadionban 80.000 szerencsés jegytulajdonos látta, hogy a két csapat a következő összeállításban lép pályára.

Újpesti Dózsa: Szentmihályi – Noskó, Harsányi, Horváth, Kellner, Tóth A., Dunai, Zámbó, Fazekas, Bene, Fekete

Bayern München: Maier – Hansen, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Breitner, Zobel, Roth, U. Hoeness, Torstensson, G. Müller, Kapellmann

A két csapat korábbi eredményei alapján a Dózsa egyáltalán nem számított esélytelennek, hiszen a Bayern budapesti vendégjátéka előtt négy idegenbeli mérkőzésen is nyeretlen maradt a BEK-ben, míg az újpestiek a sorozatban három hazai találkozójukon megőrizték veretlenségüket, és mindössze egy gólt kaptak. Nem volt ez másként azon a napon sem, a Bayern Conny Torstensson révén a 64. percben megszerezte a vezetést, de Fazekas László nyolc perccel a lefújás előtt egyenlíteni tudott, azaz mindkét sorozat folytatódott.

Torstensson gólja klasszikus potya volt, mert Szentmihályi éppen elé ejtette ki a labdát. A Népsport az egekig magasztalta Udo Latteket, a Bayern vezetőedzőjét, az újságírók szerint a müncheni mester „jobban keverte a kártyákat”, mint kollégája, Várhidi Pál. (Hozsannáról, dicsérethalmazról, arról, hogy a magyar bajnokcsapat a BEK-ben a négy közé jutott, egy szó sem esett.) A Népsport azt is az újpestiek orra alá dörgölte, hogy míg a Tatabánya az olasz Lanerossi elleni 1-1-el a Közép-európai Kupa döntőjébe jutott, addig a Dózsának kevés esélye maradt erre a BEK-ben.

Igazuk lett a vészmadárkodóknak. A két héttel később Münchenben lejátszott visszavágón a Bayern minden különösebb erőfeszítés nélkül 4-1-re nyert, a döntőbe jutott, majd ott a brüsszeli Heysel-stadionban 1-1 után megismételt mérkőzésen 4-0-ra verte az Atlético Madridot, és ezzel megnyerte a BEK-serleget. Magyar kupacsapat a BEK-ben és később a Bajnokok Ligájában soha nem járt a legjobb négy között.

1975: 3-1 a Benfica ellen, mégis kiesés

Nem sok jót sejtetett, hogy a Bajnokcsapatok Európa Kupájában 1975. október 22-én Lisszabonban 5-2-es vereséget szenvedett a Dózsa. A magyar idő szerint 22.45-kor kezdődő összecsapásról a Népsport a lapzárta miatt csak egy nap késéssel számolt be. Budapesten már hajnali fél 1-et mutattak az órák, amikor a lisszaboni meccs befejeződött – a Blaha Lujza téren akkor már árulták a „másnapi”, csütörtöki Népsportot. Lakat T. Károly azt írta (nem abban, a péntekiben), hogy a védőjátéka miatt vesztett az Újpest, Tóth András, a csapat középpályása viszont a néma csendbe borult öltözőben azt mondta, hogy a Budapesti visszavágón 3-0-ra nyernek, és továbbjutnak.

1975. november 5-én egészen döbbenetes körülmények között esett ki a Dózsa. Tóth Andrásnak majdnem igaza lett, hiszen a 65. percben már 3-0-ra vezetett, és továbbjutásra állt a magyar bajnokcsapat. A második újpesti gól egészen elképesztő körülmények között esett. Idézzük a Népsport beszámolóját. „Egy vendégszabadrúgás után a Benfica kapusa, J. Henrique elé került a hazaadás, aki a tizenegyes pontnál vette kézbe a labdát. Kirúgáshoz készülődött, játszott egy kicsit a labdával, feldobta a levegőbe, és ez lett a veszte. A közelben álló Bene Ferenc odarontott, és a levegőben lévő labdát a kapuba vágta.”

3-0 után padlón volt a Benfica, és minden bizonnyal sikerül is a magyar csoda, ha a kapuban álló Rothermel Ádám nem hibáz óriásit. Nené 22 méteres lövésénél azonban kint kalandozott, későn eszmélt, a portugál bombája így akadálytalanul vágódott a magyar kapuba. Ezzel a kapott góllal esett ki a Dózsa a legjobb 16 között a BEK-ből. Rothermel a meccs alatt tizenegyest védett, mégis e bődületes baki kellett ahhoz, hogy a Benfica továbbjusson.

1982: Végtelenül sima meccsen ment tovább a Real Madrid

1982. november 3-án mindössze 10 ezer néző volt kíváncsi a spanyol Real Madrid budapesti vendégjátékára a Kupagyőztesek Európa Kupája második fordulójának második mérkőzésén. Nem véletlen, mert a Madrid az első meccsen 3-1-re nyert, így a Dózsának gyakorlatilag minimális esélye maradt volna arra, hogy ledolgozza ezt a hátrányt.

A pesti mérkőzés előtt csak az okozott izgalmat, hogy a spanyolok mestere, Alfredo Di Stefano összeveszett a Madrid akkori legnagyobb sztárjával, Junaitóval, és egyszerűen kivágta őt a kezdőből.

Ahogy az várható volt, a Madrid egy gólt lőve, 4-1-es összesítéssel ment tovább. A Dózsának nem sikerült a bravúr, és ekkor semmi előjele nem volt annak, hogy a következő szezon emlékezetes menetelést hoz a Kupagyőztesek Európa Kupájában.

1983: Budapesten vérzett el a Köln és az Aberdeen is

Az idősebb újpesti szurkolók a mai napig párás szemmel emlegetik a Kupagyőztesek Európa Kupájának 1983/84-es szezonját, amikor a Dózsa a negyeddöntőben hosszabbítás után esett ki a Sir Alex Ferguson által edzett Aberdeen ellen. Először nézzük, mi történt számszerűen az Újpesttel:

1. forduló: AEK Athén (görög)-Újpesti Dózsa 2-0 és 1-4 (továbbjutó az Újpest 4-3-as összesítéssel)

2. forduló: Újpesti Dózsa - 1. FC Köln (nyugatnémet) 3-1 és 2-4 (továbbjutó az Újpest 5-5-el, idegenben lőtt több góllal)

3. forduló: Újpesti Dózsa-Aberdeen (skót) 2-0 és 0-3 (hosszabbítás után, továbbjutó az Aberdeen)

A Köln elleni budapesti 3-1-es diadalról megmutatjuk a Magyar Televízió korabeli összefoglalóját.

Már az AEK Athén kiverése után azt lehetett olvasni, hogy a nyugatnémet Köln (kapujában a vb-ezüstérmes Toni Schumacherrel) a párharc abszolút esélyese. A KEK második fordulójában mindössze 7000 néző volt kíváncsi arra, hogy 1983. október 19-én a lila-fehérek 3-1-re nyernek a német csapat ellen.Törőcsik kétszer is hintába ültette Steinert, majd az ő beadása után született meg az első magyar gól. A Dózsa már 3-0-ra is vezetett, amikor a németek betaláltak. Temesvári Miklós vezetőedző majd' kicsattant a boldogságtól, azt hangsúlyozta, hogy a Bundesliga egyik élcsapatát verték meg a KEK-találkozón. Bár a visszavágón a Köln 4-2-re nyert, az idegenben rúgott több gól az Újpestnek kedvezett. Pedig az első meccs és a 3-1-es magyar győzelem után a Népsport továbbra is azt írta, hogy a Köln a párharc esélyese. A Dózsa a németországi visszavágón fogcsikorgatva ment tovább, Mezey György szövetségi kapitány pedig a válogatott keretbe hívta Törőcsik Andrást.

1984. március 7-én került sor az Újpesti Dózsa-Aberdeen összecsapásra, a tét már a KEK-elődöntőbe jutás volt. A skót csapat 1983 májusában a Real Madrid ellen 2-1-re nyert Göteborgban a KEK-döntőjében, tehát címvédőként érkeztek Sir Alex Ferguson játékosai a Megyeri útra. Ahová a közönség is visszatért, hiszen a KEK-negyeddöntőt 30.000 néző előtt rendezték. A KEK és a Hamburg ellen aratott győzelmével Szuper Kupa-győztes skótok kissé nagyképű játékkal rukkoltak elő, de a magyar sportsajtó ekkor is azt hangsúlyozta, hogy a továbbjutás esélyese az Aberdeen.

Ezúttal igazuk lett a károgóknak, mert a Dózsa a két héttel későbbi visszavágón hosszabbítás után 3-0-ra kikapott, és kiesett.

1990: Maradona, Maradona, Maradona

Ez már egy másik korszak, egy másik Újpest, hogy mégis ennek az összeállításnak a végére tettük az 1990-es Bajnokcsapatok Európa Kupája mérkőzést, annak az az oka, hogy a sorsolás Budapestre rendelte az olasz SSC Napolit és az argentin világbajnok Diego Maradonát.

Knézy Jenő nem véletlenül ordította a Nápoly harmadik gólja után, hogy Maradona, Maradona, Maradona. Elég csak az összefoglalót megtekinteni

A Napoli 3-0-s első mérkőzésen aratott győzelme formalitássá tette a visszavágót, amelyre 1990. október 3-án került sor Újpesten. (Ugyanezen a napon a Pécs a Manchester United együttesét fogadta Újmecsekalján.) A visszavágó előtt Maradona tolmácsnőjén keresztül üzente meg, hogy megöli azt a magyar újságírót, aki az első meccs után azt írta, hogy az isteni Diego olyan volt, mint egy hulla. Nem tudom, hogy a meg nem nevezett jóember miért vetette papírra ezt, mikor Maradona szinte egymaga döntötte el az első mérkőzést.

Hosszasan ment a találgatás, hogy az argentin egyáltalán pályára lép-e a Megyeri úton. Végül nagy kegyesen úgy döntött, hogy igen. Miatta (és az Újpest miatt) 20.000 néző ment ki erre a meccsre, pedig az Újpestnek semmi esélye nem volt a továbbjutásra. Már mutatjuk is Maradonát, meg a Nápoly sima, 2-0-s győzelmének az összefoglalóját.

Hogy Maradona is megnyugodjon, a Népsport 7-es osztályzattal jutalmazta produkcióját. (Az újpesti Kecskés 6-ost kapott, tehát csak eggyel játszott gyengébben, mint a világbajnok.) A Nápoly edzője még megfutotta a kötelező udvariassági köröket, aztán hazamentek a legények. Egy héttel később Maradona arra sem emlékezett már, hogy 1990 októberében Budapesten járt.

2018: Jön a Sevilla

Óriási dolog, hogy az Újpest Budapestre hozza az ötszörös EL/UEFA Kupa-győztes spanyol Sevillát.

Ha az UEFA nem alakítja át a selejtezők rendszerét, és a spanyol, angol, német és olasz bajnokság első négy helyezettjét nem betonozza be a Bajnokok Ligája főtáblájára, akkor ez a párosítás szinte biztos, hogy csak egy főtáblás csoportmérkőzésen jöhetett volna létre. Ahová a magyar kupacsapatok nem sűrűn járnak. Úgyhogy örüljünk a Sevilla látogatásának, és szurkoljunk azért, hogy a Megyeri úti találkozónak még legyen tétje.