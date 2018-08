Már a szezon kezdete előtt kizsigerelik magukat a sztárklubok

A 2018-as labdarúgó-világbajnokság után egy-két héttel edzésbe álltak a legnagyobb európai sztárklubok. Szinte kivétel nélkül mindenki úgy döntött, hogy körbeutazza a világot, és népszerűsíti magát egy kis plusz pénzért, ami nyilván jól hangzik, csak épp a játékosok felkészülését nem szolgálja (pedig ez lenne a cél). Következtetéseket egyelőre nem lehet levonni, a sztárok még csak most kapcsolódtak be az edzésekbe, és az átigazolási szezonból is hátra van egy hónap, sok minden változhat a bajnokságok kezdetéig. Mi azért megnéztük, hogy ki hol tart jelenleg.

2013 óta kerül megrendezésre az International Champions Cup (Nemzetközi Bajnokok Kupája), amelyet szokás a felkészülési időszak Bajnokok Ligájának is nevezni. Idén három földrész, Amerika, Európa és Ázsia ad otthont a tornának július 20. és augusztus 11. között, amelyre természetesen a legnagyobb sztárklubokat hívták meg. Azok közül, akik nekünk most fontosak, ott van/volt a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, a Manchester City, a Chelsea, az Arsenal, a Juventus, a Bayern München és a Paris Saint-Germain.

Mi is ez?

Eszünk ágában sincs megkérdőjelezni a sorozat jelentőségét, de azt azért nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy a játékosok a hátuk közepére sem kívánják ezeket a túrákat – pláne vb-évben. Ez az egész tulajdonképpen arról szól, hogy a világ legnépszerűbb klubjai játszanak egymással néhány haknimeccset nem kevés honorért, a rendezők pedig örülnek, mert számukra presztízs és jó reklám, hogy sikerült megszerezniük ezeket a csapatokat. Hogy ez sportszakmailag mennyire kifizetődő, az már más kérdés, mindenesetre az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy egy kevésbé látványosan megszervezett edzőtábor sokkal többet ér a későbbiekben.

Ne higgyünk a szemünknek

Meg hát amúgy is. Milyen következtetéseket lehet levonni ezekből a meccsekből? A PSG például ötöt kapott az Arsenaltól, hármat a Bayerntől, kettőt az Atlético Madridtól, tehát összesen tízet, ami pillanatnyilag a legtöbb a 18 fős mezőnyben. Mbappé, Neymar és Cavani egy percet nem játszott, ahogy Silva, Meunier és Marquinhos sem. Ez öt, ha Meunier-t megadjuk, akkor hat játékos az alapcsapatból. Ettől függetlenül szinte borítékolható, hogy a bajnokságot megint utcahosszal nyerik majd, és valószínűleg idén a BL-ben sem a legjobb 16 lesz a végállomás. Nem csak a játékos állomány miatt, hanem mert a világ egyik legtehetségesebb edzője ül a kispadon (mellette pedig Lőw Zsolt). Nem is gondolnánk, de a 44 éves, babaarcú Tuchel egy diktátor. És ezt nem mi mondjuk, hanem Heinz Müller kapus, aki 2009 és 2014 között dolgozott vele a Mainznál. Tuchel nagy hangsúlyt fektet az ellenfelek elemzésére, a statisztikákra, és vallja, hogy a játékosokat az edzéseken kell kizsigerelni, hogy utána a meccsek, és azok intenzitása már meg se kottyanjon nekik. Ehhez nyilván idő kell, és erről beszélt ő is, amikor azt mondta, hogy még mindig az előző szezon fáradalmait pihenik, hiszen a vb miatt vannak olyan játékosok, akik 70 meccset játszottak. „Ezen a szinten muszáj hagynunk őket pihenni."

A PSG előbb elment Ausztriába, majd Szingapúrba, onnan Sencsenbe, ahol szombaton a Monacóval játszik a szezon első trófeájáért, a Francia Szuperkupáért. Rengeteg utazás, hiányzó sztárjátékosok, új edző, új irány. Senki nem várt tőlük kiugró eredményeket a felkészülés első heteiben.

A Monaco ellen Neymar lehet, hogy ott lesz:

A Bayern helyzete sem különbözik a PSG-étől. Náluk is új az edző, Heynckes helyét a Frankfurttal Német-kupát nyert (pont a Bayern ellen) Niko Kovac vette át. A németek már a csoportkörben kiestek a vb-n, de érdekes módon közülük senki nem utazott a csapattal se Ausztriába, se Amerikába. A Bayern a PSG elleni 3–1-es győzelemmel nyitott, de aztán a Juventustól és a Manchester Citytől is kikapott. Ami az eredményeknél is fontosabb, hogy Kovacnak (és a vezetőségnek) el kellene gondolkodnia azon, hogy még mindig a 35 éves Ribéry és a 34 éves Robben a csapat két szélsője, ami lehet, hogy otthon, a Bundesligában elég, de a BL-ben már nagyon nem, ezt láttuk tavasszal az elődöntőben is. Lewandowski ügye sincs még lezárva: a lengyel hol menne, hol maradna. Nem rég már a hisztit is elkezdte, hogy szerinte a Bayern jelenlegi kerete nem versenyképes, és igazolnia kellene. Ez máig nem történt meg (érdemi erősítés nem történt), úgyhogy elég valószínű, hogy a nyár végéig még alakul a német bajnok kerete – ezáltal az eddigi eredmények sem relevánsak.

Fókuszban: Ronaldo

A Juventus három meccsen van túl: megverte a Bayernt és tizenegyesekkel a Benficát, majd játszott egyet az MLS All-star csapata ellen, ahol szintén tizenegyesekkel nyert. De ez most aligha érdekel bárkit is, mindenki Ronaldo átigazolásával van elfoglalva, a csapból is ez folyik, és teljesen jogosan. Mi is nyomon követjük a portugál minden lépését, de a bemutatkozására még várni kell. A vb-n résztvevő játékosok csak július 31-én kezdték meg a felkészülést, így ők nem csatlakoztak a jelenleg Amerikában túrázó kerethez – pedig milyen szép lett volna, ha Ronaldo pont a Real ellen játssza első perceit.

A Juventus programfüzetét fellapozva azt látjuk, hogy ez lesz az utolsó felkészülési meccs, azaz Ronaldo legközelebb már csak a bajnoki nyitányon, a Chievo ellen léphet pályára.

Ronaldón túl is van élet a Juventusnál. Az olasz bajnok 40 millió eurót fizetett a Valenciának Joao Cancelóért, 7,5-et a másodosztályú Ascoli fiatal támadójáért, Andrea Favilliért és 35-öt azért a Leonardo Bonucciért, aki korábban hét évet játszott a Juventusban, ezalatt két Bajnokok Ligája-döntőt (2015, 2017). Ronaldo érkezése ráadásul a hierarchiát is megborította, így az eddigi első számú csatár, a 2016-ban 90 millió euróért vásárolt Gonzalo Higuaín is távozott, kölcsönbe, a Milánhoz.

A Torinóban maradtak:

A Real és a Barca sem nagyon hallat magáról

Lopeteguit két nappal a vb kezdete előtt nevezték ki mint Zidane utódját a Realnál. Másnap a spanyol szövetség megköszönte a munkáját, és hazaküldte Oroszországból, így lényegében tönkretéve a spanyol válogatott vb-szereplését. Hogy ez miért pont akkor lett kommunikálva, jó kérdés, tekintve, hogy a Real augusztus elsején játszotta az első felkészülési meccsét a Manchester United ellen (2–1-re kikapott). A keret nagy része már edzésben van, úgyhogy innentől Lopeteguin múlik, hogy milyen erőállapotban, és főleg, hogy milyen taktikával mennek neki a 15-ei Atlético elleni Európai Szuperkupának. A spanyol edzőt egyedül attól lehetett félteni, hogy Pérez elnök megint eszetlen költekezésbe kezd, pláne Ronaldo eladása után, de úgy tűnik, hogy Zidane tényleg jó hatással volt rá. Igaz, hogy a most még névtelen Vinícius-Odriozola párosért 85 millió eurót fizetett a klub, de ez a mai árak mellett aprópénznek számít két ennyire fiatal tehetségért. És ha már tehetség, akkor abból a Real most egészen jól áll, majdnem egy kezdőcsapatra való fiatalja van (Hernández, Vallejo, Llorente, Ceballos, Mayoral, Kovacic), akikkel ki, ha nem az a Lopetegui tudna a legjobban szót érteni, aki 2012-ben az U19-es, 2013-ban az U21-es spanyol válogatottal nyert Európa-bajnokságot.

A Barcelona 125 elköltött milliónál és két lejátszott meccsnél tart: büntetőkkel verte a Tottenhamet, és kikapott a Romától. Utóbbi azért is érdekes, mert mind a két klub érintett volt a nyár talán legfurcsább üzletében. A Roma július 23-án jelentette be, hogy 32 millió euróért megvette a francia Bordeaux brazil szélsőjét, Malcomot. A szurkolók a Fiumicino repülőtéren várták a játékost, aki azonban sohasem érkezett meg. A Barcelona az utolsó utáni pillanatban emelte a tétet, és egy 41 millió eurós ajánlatot tolt a Bordeaux vezetői elé, akik dörzsölt, profithajhász üzletemberek módjára inkább a katalánoknak adták el a brazilt. A rómaiak annyira berágtak a Barcára, hogy az angol nyelvű Twitter-oldalukon már Malcom nevét sem voltak hajlandóak feltüntetni a kezdőcsapatok közlésekor.

Malcom ott volt a kezdőben, sőt, gólt is lőtt, de a meccset a Roma nyerte 4–2-re. Messi csak július 31-én kezdte meg a felkészülést, legközelebb vasárnap, a Milan ellen játszhat, ha Valverde is úgy akarja, de az egészen biztos, hogy a Spanyol Szuperkupán (amely a szokásoktól eltérően idén egy meccsen dől el, azt az egy meccset pedig Tangerben, Mexikóban rendezik) a Sevilla ellen már bevethető lesz.

This is how our opponents FC Barcelona will line up tonight against #ASRoma in the @IntChampionsCup at the @ATTStadium in Dallas pic.twitter.com/ommJHt0wVs — AS Roma English (@ASRomaEN) 2018. augusztus 1.

Mourinho maga alatt vágja a fát, Guardiola és Klopp röhög

Az angoloknál minden az edzőkről szól. Az Arsenalt 22 év után elhagyó Wenger helyét a PSG-nél leszerepelt Emery vette át, aki a Bajnokok Kupáján a változatosságra gyúrt: minden eredményből jutott egy a spanyol edzőnek. Sokan azt mondják, hogy az Arsenal vele sem fog egy tapodtat sem előre lépni, de szerencséjére van valaki, akinek a sorsa jobban foglalkoztatja az embereket. Mourinhóé. A portugál edző többször is leszólta jelenlegi keretét, holott sokan még a szabadságukat töltik. Ismerjük Mourinhót és az ő egóját, nem könnyű vele megférni egy öltözőben, erről a Realnál tudnának mesélni, úgyhogy nem meglepő, hogy a Skybet fogadóirodánál ő a legesélyesebb (öt az egyhez) arra, hogy elsőként kirúgják az augusztus 10-én rajtoló Premier League-szezonban.

A Manchester City kétszer is kikapott, előbb a Dortmundtól, majd a Liverpooltól. Oké, felkészülési meccs, játszottak egyet a fiúk, menjünk haza, másnap már úgyse fog senki emlékezni arra, hogy mi történt. Hát, magára a meccsre nem is, de az azt követő sajtótájékoztatóra mindenképp.

Ezt nézzék:

A két csapat az átigazolási piacon is aktív, de ezúttal inkább a Liverpool szórja a pénzt. A City „csak" egy 68 millió eurós Mahrezt tud felmutatni, a Liverpool viszont 187 milliót költött, mindezt négy játékosra: Fabinho a Monacótól (50-ért), Alisson a Romától (62), Keita a Leipzigtől (60), Shaqiri a Stoke-tól (15) jött. Ha ehhez hozzávesszük, hogy Kloppnak már amúgy is egész pofás csapata volt, amely az előző szezonban BL-döntőt játszott, akkor akár még el is hihetjük, hogy hosszú idő után végre van esélyük egy komolyabb trófea megnyerésére. Pont emiatt kanyarodjunk vissza picit a Cityhez: Guardiolának a Barcája és a Bayernje is a harmadik évben volt a csúcson. A Citynél most kezdi a harmadikat. Ha itt is úgy lesz, ahogy az előző csapatainál, akkor tényleg nem látni, hogy miben bízhatnak az ellenfelek, tekintve, hogy már legutóbb is leiskolázta a mezőnyt.

Az első erőfelmérő vasárnap következik, amikor Sarri Chelsea-je ellen játszanak a Community Shieldért. A londoniak két 1–1-es döntetlennel zárták a Bajnokok Kupáját (Inter, Arsenal), de sem Kanté, sem Giroud nem tért még vissza a csapathoz, ahogy Hazard sem, bár az, hogy vele mi lesz, még bizonytalan. Sarri hozta magával a Napolitól Jorginhót, de nem kizárt, hogy újabb igazolások várhatók, mivel ahhoz a gyors, kombinatív játékhoz, amit az olasz szeret, nem igazán passzolnak a Giroud és Morata-féle robusztus támadók.

A Premier League és a Ligue 1 augusztus 10-én indul, a La Liga és a Serie A egy héttel később, a Bundesliga 24-én. De nem kell addig várni, hogy jó meccseket lássunk, a hazai szuperkupákat (amelyet az aktuális bajnok és kupagyőztes játszik) már a bajnokság kezdete előtt lejátsszák, ahogy az Európai Szuperkupát is, ahol a BL-győztes Real és az EL-győztes Atlético találkozik augusztus 15-én, Tallinnban.