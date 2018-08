Új 10-ese van a Manchester Unitednek

A Manchester United fiatal csatára, Marcus Rashford megkapta a legendás 10-es mezt.

December óta nem játszott a Manchester United csapatában senki a híres 10-es mezben, akkor Zlatan Ibrahimovic lépett benne pályára, korábban pedig Wayne Rooney mezszáma volt, de olyan legendák viselték előtte, mint Mark Hughes, Teddy Sheringham vagy Ruud van Nistelrooy.

Marcus Rashford már a vasárnapi, Bayern München elleni barátságos meccsen is a 10-esben szerepelt.

A Bayern Javi Martínez szöglet utáni fejesgóljával 1-0-ra nyert.

"Mindig akarta ezt a mezt, hiszen nagyon tisztelte Rooney-t és Zlatant is. Nyilván várnia kellett a lehetőségre, de a meznek most nem volt gazdája, így most nagyon boldog" - mondta a meccs után Mourinho, a United menedzsere.