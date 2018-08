Gálázva mutatkozott be Maurizio Sarri Chelsea-je

A Premier League nyitófordulójának szombati játéknapján a Chelsea a Huddersfield otthonába látogatott és végig magabiztos futballt bemutatva, könnyedén győzött 3-0-ra. Nyert a Bournemouth, a Crystal Palace és a Watford is.

Maurizio Sarri több világbajnokságot megjárt játékosát is pihentette, Hazard, Giroud, Christensen és Victor Moses sem került be a kezdőcsapatba. Ott volt viszont a kapuban a világrekordot jelentő 70 millió fontért szerződtetett Kepa Arrizabalaga, valamint a másik nyári szerzemény, Jorginho is.

A mérkőzés a vártakozásoknak megfelelően kezdődött, a Chelsea-nél volt többet a labda, magabiztosan passzolgattak a londoniak, a hazaiak azonban jól tömörültek, így a tizenhatos előteréből nem jutottak beljebb a vendégek.

Az első komolyabb lehetőség ennek ellenére a Huddersfield előtt adódott, Pritchard vehetett át zavartalanul nagyjából 20 méterre szemben a kapuval egy labdát, és kapásból tüzelt is, Arrizabalaga azonban magabiztosan fogta az életerős löketet. A következő 10 percben kijjebb merészkedett David Wagner alakulata és voltak ígéretes lehetőségei is, a vezetést mégis a Chelsea szerezte meg: Willian ment el a balszélen és centerezett, az újdonsült világbajnok N'Golo Kanté pedig nem találta el jól a beadást, de így lett tökéletes, amely kikötött Hamer kapujában.

Szinte azonnal egalizálhattak volna a hazaiak, Mounie fejese azonban a túloldalon a kapufán csattant. A kihagyott helyzet a 45. minutumban bosszulta meg magát igazán, egy remek támadás végén Barkley sarokkal ugratta ki Marcos Alonsót, akit Schindler felvágott a tizenhatoson belül, a jogos büntetőt pedig Jorginho váltotta gólra.

A 26 éves középpályás a 19. Chelsea játékos, aki debütálásán gólt szerzett a bajnokságban, egyetlen csapatnak sincs ilyen remek mutatója a Premier League-ben.

A kétgólos előny birtokában a második félidőre ha lehet, még magabiztosabban futottak ki a vendégek, Marcos Alonso pedig egy szöglet után még fölényesebbé tehette volna a vezetést, ollózása azonban a felsőlécen kötött ki.

A hajrára próbálta fokozni a tempót a Huddersfield, de Sarri együttese remekül kontrollálta az utolsó negyedórát is, olyannyira, hogy egy mintaszerű kontra végén Pedro pimasz emelésével végérvényesen eldöntötte a három pont sorsát.

A 3-0-s végeredmény mellett a mutatott játékkal is elégedettek lehetnek a gárda szurkolói, és ha a SarriBall-t méginkább elsajátítják a londoniak, a semleges drukkereknek is érdemes lesz leülni a képernyők elé a Chelsea meccseire.

Két újonc, a Fulham és a Cardiff City is vereséggel kezdte az idényt az angol labdarúgó-bajnokságban. A londoniak otthon kaptak ki a Crystal Palace-tól, míg a walesi együttes a Bournemouth vendégeként szenvedett vereséget. Mindkét együttes 2014 után tért vissza a Premier League-be.

Premier League, 1. forduló:

Bournemouth-Cardiff City 2-0 (1-0)

Fulham-Crystal Palace 0-2 (0-1)

Huddersfield Town-Chelsea 0-3 (0-2)

Watford-Brighton 2-0 (1-0)

Newcastle United-Tottenham Hotspur 1-2 (1-2)

Manchester United-Leicester City 2-1 (1-0)