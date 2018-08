A Vidi edzője: Nem kotyogom ki a taktikát

Egy nappal a MOL Vidi-Malmö Bajnokok Ligája-selejtező visszavágó előtt a magyar bajnok vezetőedzője, Marko Nikolic és a csapat hátvédje, Stopira tartott sajtótájékoztatót Székesfehérváron.

"Csak azt tudom mondani, amit eddig is. Nagy megtiszteltetés hogy mi képviselhetjük Magyarországot a Bajnokok Ligájában, ott, ahol a világ legjobb csapatai játszanak. Nagyon fontos mérkőzés vár ránk, de kellően felkészültünk az ellenfelünkből. Száz százalékban a Malmö elleni meccsre koncentrálunk, szeretnénk tovább álmodni, és minél tovább jutni a sorozatban."

Az első meccsen a svéd bajnok talán tudása alatt játszott, de Nikolic szerint kemény visszavágó vár rájuk. "A Malmö nagyon erős csapat, ne felejtsük el, hogy nekik a BL-csoportkör sem ismeretlen. Apró dolgok fognak dönteni, mint például a koncentráció és a játékosok hozzáállása. Nálunk ezzel nem lesz gond. Ezen a szinten már nem lehet hibázni."

A Malmönek mindenképp gólt kell szerezni a visszavágón ahhoz, hogy továbbjusson. Tisztában van ezzel Nikolic is. "Sajátságos módon játszik a Malmö, de ezt már az első meccs előtt is feltérképeztük. Néhány sérülés nehezíti a dolgukat, de aki játékra alkalmas, az ott lesz holnap a kezdőben. Nagy változásokra nem számítok. A 21. században a technológiai fejlettség mellett mindkét csapatnak megvannak az eszközei ahhoz, hogy felkészüljenek a másikból. Nagy a tét, éles meccs lesz, de nem az eredmény tartására fogunk játszani - mondta a Vidi edzője, aki szerint nincs nyomás a csapaton. - Nagyon büszke vagyok a játékosaimra. Tisztelettel beszélünk az ellenfélről, de kellő hittel és önbizalommal. A harmadik körben már senki ellen sem számíthattunk esélyesnek, de a futball ennél többről szól. Harcos csapatom van, jó mentalitással. Bármi is lesz az eredmény, büszke leszek rájuk. Nagy eredményekért nagy csapatokat kell legyőznünk."

A kapitány a taktikára vonatkozóan is kapott kérdést, de nagy elemzésbe nem akart belemenni. "Lehet, hogy nem tűnök okosnak, de annyi eszem van, hogy egy nappal a meccs előtt nem árulom el a taktikánat - mondta nevetve, majd hozzátette, hogy nem csak a taktika számít, hanem a játékosok egyéni teljesítménye is.

A Debrecen elleni bajnokin láttuk, hogy a felcsúti pálya gyepszőnyege nincs a legjobb állapotban, vajon számíthat-e ez a keddi BL-visszavágón? "A pálya állapota olyan tényező, amire nincs befolyásunk. A fű olyan lesz, amilyen. Nem foglalkozunk olyan dolgokkal, amire nincs hatásunk."

A vezetőedző mellett a csapat hátvédjét, Stopirát is faggattuk. "Úgy készülök erre a meccsre, mint az összes többire. Mentálisan és taktikailag is készen állok az előttem álló feladatra, és ugyanezt elmondhatom a csapatról is. Mindenki nagyon izgatott, nem csak a Vidit képviseljük, hanem az egész országot. A legjobbunkat akarjuk nyújtani, hogy ott legyünk a következő körben."

A MOL Vidi-Malmö BL-visszavágót kedden 20.00 órától rendezik Felcsúton. Ha a Vidi továbbjut, biztosan ott lesz az Európa Liga csoportkörében. A BL-főtábláért a Celtic-AEK Athén párharc győztesével játszik.