A magyar futball felett károgókat csendesíti el a MOL Vidi BL-sikere

Kovács István, a MOL Vidi futballistája nem fogalmazhatta volna meg találóbban azt, ami csapatával ezen a nyáron eddig történt. A fehérvári csapat sikerében kevéssé bízók mindig a Vidi aktuális ellenfelét látták jobbnak, erre a magyar bajnok odaért az Európa Liga csoportkörébe, de odaérhet a Bajnokok Ligája főtáblájára is. Boldog magyarok, dühös svédek - egy újabb, a magyar futballnál magasabban jegyzett ország bajnokának, az FF Malmőnek a kiverése a Bajnokok Ligája selejtezőjéből. A malmői 1-1 után most egy kőkemény 0-0, nagy siker, amit a Vidi elért. Helyszíni riport Felcsútról.

Egy futballmeccs a pokoltól a mennyországig, a magába roskadástól a katarzisig sok mindent elhozhat. A MOL Vidi-FF Malmö (0-0) Bajnokok Ligája selejtező pontosan ilyen mérkőzés volt. Amikor Danko Lazovics a második félidő közepén kihagyta a magyar bajnoknak megítélt tizenegyest, egy pillanatra mindenki magába zuhant. Mindenki, aki nem a Pancho Aréna gyepén, a magyar bajnokcsapatban futballozott.

Mert ott ugyanaz történt, mint egy hete Malmőben, amikor a svéd bajnok vezetést szerzett. A játékosok akkor is egymást biztatták, nem volt ez másképpen a kihagyott büntető után sem. Ez a kohézió, ez a csapategység a Vidi együttesének sikere. A luxemburgi és a bolgár bajnok után ezzel tudta kiütni a svédet. Mielőtt átadnán a szót a főszereplőnek, még néhány tény.

Az első meccs gólszerzője, a francia Nego a 96. percben is vígan körbefutotta holtfáradt svéd ellenfelét.

A Vidi gyakorlatilag megfojtotta a Malmőt, amelynek a meccs során összesen két komoly lehetősége akadt - ebből az egyik a 96. percben.

Szervezettségben és védőmunkában a Vidi mind a két mérkőzésen felülmúlta a svédeket.

Az örök fanyalgók most a látványos játékot kérik számon a magyar csapaton. Csakhogy a Bajnokok Ligájának selejtezője nem erről szól. A legtöbb csapat csúszva-mászva megy tovább egy-egy fordulót. Ahhoz, hogy a Vidi eljusson az Európa Liga főtáblájára, hat meccset kellett lehoznia. (Egyiken sem kapott ki.) Ahhoz, hogy meglegyen a hőn áhított BL-szereplés, ezt a hatot meg kell még fejelni kettővel. Mindezt úgy, hogy hetente kell ezeket a selejtezőket lejátszani.

Most pedig jöjjenek a főszereplők. Elsőként Fiola Attila, a MOL Vidi védője.

"A meccs előtt egyáltalán nem volt szó arról az öltözőben, hogy 0-0-lal is tovább lehet jutni, mi sem erre készültünk" - mondta az Origónak Fiola.

Az első számú cél az volt, hogy ne kapjunk gólt, ezt elértük. Ugyanakkor mi is szerettünk volna egyszer betalálni, ez most elmaradt."

Mi ennek a Vidinek a titka?

A szervezettség és az, hogy a nevesebb ellenfelekkel szemben sem adjuk fel. Érdemes visszaemlékezni az első fordulóra, amikor a luxemburgi Dudelange ellen mi voltunk az esélyesebbek. Ott mindenki legyintett ránk, hogy azzal a játékkal mit akarunk.

Valóban, ott nem játszottunk jól. De a fanyalgóknak csattanós választ adtunk a Ludogorec és a Malmö ellen. Nagyon bízom abban, hogy a görög AEK Athén ellen folytathatjuk a menetelést. Egy lépésre vagyunk a BL-csoportkörtől, miért ne sikerülhetne?

Többen úgy vélik, hogy a már meglévő Európa Liga csoportkörös szereplésből többet tudnának profitálni. Egyetért ezzel?

Ha az esélyeket nézzük, nyilvánvaló, hogy az EL-ben jobban tudunk szerepelni. De itt most a Bajnokok Ligájába lehet bejutni. Sosem játszottam ott.

Egy Barcelona, vagy egy Real Madrid ellen pályára lépni akkor is életreszóló élmény, ha ezek ellen a csapatok ellen nincs esélyünk. Ebből a szempontból mindenképpen jobb a BL-szereplés.

Belegondoltak már abba, hogy az ősszel olyan mérkőzéseket játszhatnak, amelyeket eddig csak a tévében nézhettek?

Most, hogy mondja, tényleg így van. A válogatottban volt hasonló, amikor előbb csak a tévében láttam a világsztárokat, aztán focizhattam is ellenük. Most a Vidivel ugyanez következhet.

A sportág helyzetét figyelembe véve mekkora siker ez?

Két éve az Eb-kijutás óriási dolog volt, ez is az. Mert nagyon sokat kellett várni rá. Mi nemcsak magunkért, hanem Magyarországért is küzdünk.

Nekünk jelen pillanatban nincs hazai pályánk, mindig idegenben kell játszanunk. Egy hét múlva már itt az AEK, őket a Groupama Arénában fogadjuk. Ezek nem könnyű dolgok, de együtt tudunk vele élni, a legjobb tudásunk szerint focizunk.

A Vidi másik védője, Juhász Roland egy hete arról beszélt az Origónak, hogy magyar klubcsapattal még sosem játszhatott a nemzetközi kupák főtábláján. Most ez is sikerült a Vidivel.

A Malmö elleni két meccs 180 percéből 15 volt olyan, amely nem rólunk szólt, a többit szerintem jól megoldottuk" - mondta Juhász Roland. "A kihagyott tizenegyes nem vetett vissza bennünket. Az öltözőben nagyon örültünk, a ház falát nem rúgtuk ki, mert szombaton már a Honvéd ellen vívunk bajnoki meccset."

A mai nemzetközi futballban a jó védekezés és a fegyelmezett játék az alapja mindennek. Már a malmői meccs után is erről beszéltem, ez most újfent bebizonyosodott. Így értékelődik fel a kontrajáték, így lesz nagy jelentősége a pontrúgásoknak. Danko Lazovics, aki támadó játékos úgy védekezett, mint az álom. Ettől jó csapat a Vidi."

A kimaradt tizenegyesnél nem kapott a szívéhez?

Nem, sőt, nyugtattam a többieket. Jól kezeltük ezt a szituációt. Érdekes, hogy az ellenfelet sem dobta fel különösebben az, hogy a kapusuk büntetőt védett.

Kovács István, a Vidi egyik legjobbja volt Felcsúton.

„Ez ma komoly csapatmunka volt a stáb és a játékosok részéről. Nem volt sziporkázó mérkőzés, de amit elterveztünk azt sikerült véghezvinnünk. Örülnék, ha egyszer góllal sikerülne nyerőembernek lennem, de a szívemet beletettem a továbbjutásba.Úgy érzem, védekezésben sokat fejlődtem, de ilyen csapattársak mellett könnyű. Próbálok felnőni a feladathoz és kinőni a tehetség szerepből. A játékomhoz hozzátartozik, hogy élvezzem a futballt, és most érzem a bizalmat is az edző részéről.

Hallottam, hogy egyesek szerint három olyan csapatot ejtettünk ki, akik jobban játszottak nálunk. Gratulálok nekik, mi meg folytatjuk a BL-ben" – tette hozzá a MOL Vidi FC játékosa.

Kovácsik Ádám, a Vidi kapusa azt a pár feladatot tökéletesen megoldotta, ami rá várt Felcsúton.

A 96. percben volt a Malmö nagy fejese, de ezt is kivédtem. Igazából ettől sem ment fel a pulzusom, mert a védelem minden nehéz szituációt megoldott. Ősszel biztosan lesz még hat kőkemény meccsünk valamelyik sorozatban, boldog vagyok, hogy részese lehetek majd ezeknek a csatáknak is."

Ez nem volt egy szép meccs, de a csillogást nem is várta senki a Viditől.

Mondjuk ezen a talajon nehéz lett vona szép mérkőzést játszani, de ezt tegyük is zárójelbe. Az a kettős terhelés, ami most ránk vár nem lesz egyszerű.

A magyar kupacsapatoknak sajnos ez teljesen idegen volt eddig. A selejtezőben ez volt a hatodik meccsünk, azaz hat hete szerda-szombat ritmusban nyomjuk. A főtáblás meccsek ennél szellősebbek lesznek, amúgy meg bírni és élvezni kell a dolgot, hogy itt vagyunk. Ez óriási siker. Harmadik éve vagyok itt. Az első évben három selejtezőt mentünk, a következőben négyet, most megint előbbre jutottunk. A munka beérett.

A MOL Vidi sportigazgatója, Kovács Zoltán a következőképpen értékelte a Vidi továbbjutását.

"Volt izgalom, de fantasztikus eredményt értünk el.

Mi most is csak a BL-ben gondolkodunk, ezt már sokszor elmondtam, hogy nem számolgatunk, nem azt nézzük, hogy hova esünk, vagy hova nem. Mindezt úgy mondom, hogy az Európa Liga csoportkörös szereplése megvan már. Így az AEK Athén ellen is szeretnénk a maximumot kihozni magunkból és a lehető legjobb eredményt elérni.

A svéd bajnokcsapat ellen mi döntött a Vidi javára?

A játékosok és az edzői stáb maximális munkája, a jó futball, amit az FF Malmö ellen bemutattunk. Nagyon jó csapatot vertünk ki, büszke lehet mindenki, akinek ebben a sikerben része van.

Amikor tavasszal bejelentették a nemzetközi kupák átszervezését, sokan azt mondták, hogy a magyar együtteseknek szinte befellegzett, mert a főtáblára jutás már-már elérhetetlen.

Kár, hogy nem rögzítettük azokat a beszélgetéseket, amelyket a nyár elején folytattunk. Mi ebben nagyon hittünk. Szerények, alázatosak voltunk, ami a sportban mindig kifizetődő.

Nem voltunk gőgösek, arrogánsak - nem is leszünk azok. Az összes ellenfelünket tiszteltük. A Malmőt is nagyon jól felkészítették belőlünk - mégis mi jutottunk tovább.

Mit hoz majd az Európa Liga, vagy a Bajnokok Ligája szereplés a Vidinek?

Egy tanulási folyamat lesz ez, hiszen a játékosainkra rengeteg meccs vár az ősszel. Szeretnénk tovább bővíteni a keretünket, új igazolásokban is gondolkodunk.

A kritikusainknak azt üzenem, hogy tudjuk, hol vagyunk, azt is tudjuk, hová szeretnénk eljutni. Mi minden egyes mérkőzéssel Magyarországot, a magyar labdarúgást képviseljük. Ez egymás után a negyedik olyan szezon, amikor a Vidi jut a legtovább a kupacsapatok közül. Őszintén mondom, hogy várjuk a többieket magunk mellé, ha tudunk, ebben is segítünk majd mindenkinek. Mi is csak annyit kérünk, hogy ebben a helyzetben aki csak tud, segítsen, hogy a magyar labdarúgás jobbá tételéért közösen dolgozhassunk.

A MOL Vidi tehát ott van a Bajnokok Ligája rájátszásában. A görög AEK Athén elleni első mérkőzésre augusztus 22-én, szerdán este kerül sor a Groupama Arénában, az Üllői úton.