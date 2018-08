A Brighton egy félidő alatt hármat lőtt a Manchester Unitednek

A Brighton esélyt sem adva a Manchester Unitednek, 3-2-re győzött a Premier League második fordulójának vasárnap délutáni mérkőzésén.

A Brighton bátran kezdett, letámadta a Unitedet, és a 25. percben meg is szerezte a vezetést: Glenn Murray pörgette el a labdát parádésan David de Gea mellett. Ez volt a Brighton első kaput eltaláló lövése az idei szezonban. 143 másodperccel később jött a második, és a második gól is. Shane Duffy talált be közelről.

A United Romelu Lukaku fejesével szépített, de a szünetben így is két gól volt a különbség, a félidő végén ugyanis tizenegyeshez jutott a Brighton, amit Pascal Gross értékesített. Nem gyakori jelenség, hogy manchesteriek hármat kapnak egy félidő alatt, a PL megalapítása óta mindössze tízszer fordult elő ilyesmi.

Kétgólos hátrányban támadott a United, de igazán komoly gólhelyzetet nem tudott kialakítani. A 75. percben Paul Pogba lőtt távolról, a kapus azonban kitolta a jobb sarokba tartó labdát.

A vendégeknek semmi nem jött össze, és maradt is volna a 3-1, ha a bíró nem ítél tizenegyest a 94. percben. Pogba védhetetlenül bombázott a kapuba, de ez csak az eredmény kozmetikázására volt elég, a Brighton végig kézben tartva a meccset, teljesen megérdemelten nyert.

Az összefoglalót itt nézheti meg.