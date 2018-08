A nagyszerűen küzdő MOL Vidi Athénban sem fogja feladni BL-álmait

A görög AEK Athén a MOL Vidi elleni BL-playoff utolsó húsz percében szinte át sem lépte a felezővonalat, a magyar bajnok azonban 1-2 után nem tudta kihasználni a helyzeteit, így az AEK nyert és került előnybe az első meccs után. A találkozó olasz bírója, Gianluca Rocchi nevetséges első piros lapja a Vidit sújtotta, ami még feltűnőbb volt az Rocchi második félidőbeli kompenzálása, egy görög kiállítás, de ez már 0-2-es állásnál történt. A MOL Vidi egygólos hátrányban utazik a keddi visszavágóra, de a játékosok egyetlen pillanatig nem adják fel BL-álmaikat, miközben az Európa Liga csoportkörös szereplés már biztos. Meccs utáni interjúk következnek a Groupama Arénából.

Egy órával a mérkőzés lefújása után elsőként a meccs 23. percében kiállított Huszti Szabolcs érkezett az interjúzónába.

Ez nem volt kiállítás. A görög játékos a labda fölé rúgott, én belsővel akartam menni a labdára, ezerből ezerszer így megyek bele egy párharcba, ezután is így fogok. Nagyon sajnálom, hogy piros lap lett a vége" - mondta Huszti.

Majd így folytatta. "Tizenegy a tizenegy ellen egészen más mérkőzés kerekedik ki ebből, ez teljesen egyértelmű. Tíz emberrel is voltak helyzeteink, bár ezt már csak tévéből láttam, aztán, amikor a görögöktől is kiszórt egyet, teljesen egyenrangú ellenfelei voltunk az AEK-nek.

Fizikálisan a Vidi a meccs utolsó öt percében is jobb volt az AEK-nál. Ennek fényében mi történhet a hat nap múlva esedékes athéni meccsen?

Ott nekünk kell támadni, hiszen csak akkor juthatunk tovább, ha legalább két gólt lövünk. Ezért is idegesítő ez az egész.

Mivel egyből pirosat kaptam, hosszabb eltiltásra számíthatok, bár remélem, hogy a videót elemezni fogják. Nincs veszve minden, de a helyzetünk nem egyszerű.

Kompenzált az olasz bíró a görögök kiállításánál?

Abszolút.

Az a piros sem volt az. Így kompenzált. Nyilván most könnyű lenne mindent ráfogni. Mindenki hibázhat, én is, a játékvezető is. Az lenne a jó, ha lenne egy olyan testület, amely elfogultság nélkül nézné meg az ilyen jeleneteket és ha kell, felülbírálná a döntést. Ezzel együtt a dolgokat nem lehet meg nem történtté tenni, kaptunk két gólt, ezt már visszacsinálni nem lehet.

Következzen a MOL Vidi csapatkapitánya, Juhász Roland.

"Athénban nagyon kemény második meccs vár ránk.

Abban az esetben lenne esélyünk, ha az elején tudnánk rúgni egy gólt. Akkor egészen biztos, hogy az AEK is ideges lenne. Nem kell tőlük megijedni, élvezni kell ott is a játékot. Erőt kell meríteni abból, hogy a kiállítás után is voltak helyzeteink. Az AEK egyáltalán nem jobb csapat, mint a bolgár Ludogorec. Őket is kivertük. Miért ne sikerülhetne ez Athénban is?"

Mennyire volt rettenetes időszak, amikor tíz emberrel küzdöttek a tizenegy görög ellen?

Egyáltalán nem volt ez vészes. Ekkor is akadt helyzetünk, sajnálom, hogy nem rúgtuk be. Fizikálisan nagyon jól bírta a meccset a társaság.

Játékban is sokat léptünk előre, az elmúlt időszakban nem mindig sikerült megvalósítani azokat a dolgokat, amelyeket most igen. Ritkán van ilyen, de a vereség ellenére is bizakodó vagyok a visszavágót illetően.

Lehet olyan tendencia, hogyha egy magyar és egy görög csapat küzd a BL-főtábláért, akkor az UEFA, vagy a bírók fejében megfordul az, hogy inkább a "nagy" görög együttes jusson tovább, mint a "kis" magyar csapat?

Ezt nem tudom,

de azt igen, hogy a játékvezető saját magát igazolta azzal, hogy kompenzálásként kiszórta a görögöt a második félidőben. Ezzel óriási hibát követett el, mert pont Rocchi mutatta meg, mennyire nem volt jogos Huszti kiállítása. Csak az a nagyon nem mindegy, hogy a kompenzálás akkor történt, amikor az AEK már 2-0-ra vezetett. Csak az a baj az egésszel, hogy a csapat fizetett nagy árat ezért.

Athénban a Vidinek támadnia kell, mert csak akkor juthat tovább, ha legalább két gólt rúg. Mennyiben lesz ez más, mint az eddigi selejtező mérkőzések?

Jegelni nem lehet a perceket Athénban, de eszetlenül sem szabad előre rohanni. Ha mi kerülünk előnybe, az őket is görcsössé teheti. Ebben bizakodhatunk. Ha azzal a lendülettel és elszántsággal lépünk pályára Athénban, ahogy azt itt tettük, nem lehet nagy gond.

"Büszke vagyok a csapatra" - ezt már Kovács István, a Vidi játékosa mondta, majd így folytatta:

Annak ellenére, hogy hátrányba kerültünk, a gárda megmutatta, hogy van tartása és azt is, hogy egy nálunk magasabban jegyzett együttes ellen is eredményes tud lenni. Az eredmény nem az, amit szerettünk volna. Meg kell próbálni idegenben nyerni két góllal.

"Tény, hogy a nemzetközi porondon eddig védekezőbben játszottunk és a kontrákat próbáltuk végigvinni. Most mi játszottunk először hazai pályán, éppen ezért a szakmai stáb úgy érezte, hogy érdemes lenne letámadni őket. Ennek szellemében kezdtük el a mérkőzést. Az AEK profi csapatként használta ki a mi hibáinkat.

Ami a kiállítást illeti, azt nem szeretném bővebben kommentálni. A csapat egyáltalán nem haragszik Husztira. Én is pont ugyanígy mentem volna bele ebbe a párharcba. Még a focioviban is ezt tanítják. A bíró szigorú volt. Emberhátrányban is ki akartuk szolgálni a közönséget, egy góllal kaptunk ki."

"Mi voltunk ott a pályán, örülünk, hogy itt lehettünk" - mondta Kovács István. "Jobb csapatok ellen játszottunk, akár a Ludogorecre, akár a Malmöre, akár az Athénra gondolok. Nekünk az volt a feladatunk, hogy elrontsuk az ellenfelek játékát, hogy agresszívek legyünk. Most nem sikerült, sok sárga lapot kaptunk, Husztit kiállították. De ez a futball, ez nem a kislányok játéka. Ehhez kell felnőni nekünk is. Bátorság kell és önbizalom, Athénban nem lehet más esélyünk."

Marko Nikolics, a Vidi vezető edzője közvetlenül a lefújás után a következőket mondta: "Büszke vagyok a játékosokra. Nem dőlt még el semmi és ezt ők is tudják, ha úgy vesszük, egyenlő létszámnál mi nyertünk 1-0-ra.

Két nagyon könnyű gólt kaptunk és túl sok lehetőséget rontottunk el. Nagyon nehéz ezen a szinten emberhátrányban játszani, de láthattuk, hogy képesek vagyunk rá. Athénban két góllal kell nyernünk legalább és ezért mindent meg is fogunk tenni. Mindig sokkoló ilyen hamar pirosat kapni és nem is szeretném kommentálni a játékvezető döntését, mert egy jó bíróról és jó csapatról van szó. Rengeteget jelentett az a szurkolás, amit kaptunk, ezt köszönjük szépen. A küzdőszellem megvan, nagy harcosok a játékosok, ezért is tudtunk nagy fölénybe kerülni tíz a tíz ellen. Optimista vagyok, mert tudom, hogy úgy megyünk Görögországba, hogy az utolsó másodpercig harcolni fogunk"

A MOL Vidi védője, Fiola Attila a következőket mondta az Origónak.

"Nyilván most mindenki nagyon szomorú.

Több volt ebben a meccsben, de a kiállítás alaposan befolyásolta a mérkőzést. Nem érdemeltünk vereséget. Idegenben most minimum két gólt kell rúgni a továbbjutáshoz. Így, ezzel a hozzáállással kell kimennünk a görögökhöz. Nyilván ők most azt fogják játszani, amit eddig mi sikerrel csináltunk, azaz vissza fognak állni és várnak a lehetőségre, a kontrára.

Jó lenne az elején gólt rúgni, de fejjel nem mehetünk a falnak. Az edzőnk azt kérte, hogy a szélsőhátvédek menjenek feljebb, hogy az oldalról beívelt labdákkal tudjunk operálni. Sajnálom, hogy nem sikerült az egyenlítés, ez a remek közönség megérdemelte volna."

Az AEK Athén-MOL Vidi labdarúgó Bajnokok Ligája playoff-visszavágót 2018. augusztus 28-án, kedden este 21.00-kor rendezik meg a görög fővárosban.