A MOL Vidinél mindenki a Bajnokok Ligájáról beszél

A MOL Vidi labdarúgócsapata hat év szünet után ismét az Európa Liga főtábláján játszik hat mérkőzést. Mindez abban a pillanatban eldőlt, amikor augusztus 14-én este a magyar bajnokcsapat kiütötte a BL-selejtezőjében a svéd FF Malmőt. Azóta az AEK Athén 2-1-re megnyerte a playoff első meccsét a Bajnokok Ligája selejtezőjében, de a fehérvári játékosok hallani sem akarnak az Európa Ligáról. Azzal majd akkor foglalkoznak, ha kedden éjjel véget ér az athéni visszavágó és esetleg nem ők jutnak tovább.

Munkatársunk helyszíni jelentése Athénból.

A Liszt Ferenc repülőtéren üldögéltünk a Vidi legjobb formában lévő játékosával, Kovács Istvánnal. Egy hosszabb beszélgetés keretében (a vele készült nagyinterjút később olvashatják honlapunkon) arra terelődött a szó, hogy az Európa Liga főtábláján szívesen játszana-e olyan szupercsapatok ellen, mint az angol Chelsea vagy az olasz AC Milan.

Kiskokó rám nézett, és azt mondta, hogy ők a Bajnokok Ligájára készülnek. Néztem a válogatott keretbe újra bekerült irányító középpályást, és láttam, hogy halálosan komolyan gondolta. Ahogy a többiek is.

Athénban erről - látszólag - nem vesznek tudomást. A repülőtéri landolást követően 25 percig nem gurult oda a géphez egyetlen busz sem, a játékosok egy szó nélkül tűrték a helyzetet. Ha hiszik, ha nem, senki nem morgott, pedig a görög főváros felett tornyosuló zivatarfelhők a landolás közben alaposan szétrázták a lelkeket. Ha már a léleknél tartunk, azt sem volt túl jó megélni, ahogy az Olimpiai Stadionban megtartott AEK-sajtótájékoztatón nem sok szó esett a Vidiről.

A MOL Vidi letörölhetné a magabiztos AEK-edző vigyorát AZ AEK Athén vezető edzője 40 ezer nézőt és holtbiztos görög továbbjutást vár a kedd este 21 órakor kezdődő AEK-MOL Vidi labdarúgó Bajnokok Ligája playoff-visszavágón. Marinosz Uzunidisz magabiztossága érthető, hiszen egy héttel ezelőtt a görög bajnok 2-1-re nyert Budapesten az első mérkőzésen.

A görögök - teljes joggal - magukkal vannak elfoglalva. Mi is így tennénk, ha mi vezetnénk 2-1-re. Itt csak egyetlen válasz létezhet: valahogy nyerni kéne 2-0-ra és viszlát Athén, vagy 2-1-re, hogy aztán az éjszakába torkolló tizenegyespárbajban jusson tovább a Vidi. Ma még ez álomszerűnek tűnhet, ha valóság lesz belőle, az nemcsak a MOL Vidi legnagyobb bravúrja lesz ebben a selejtezőben, hanem minden itt elinduló csapatot figyelembe véve is olyan hőstett, amelyet más ezen a nyáron nem hajtott végre.

A Bajnokok Ligájának 32-es főtáblájára szinte minden évben eljut egy-egy olyan csapat, amely szenzációt okoz azzal, hogy felkerül a legjobbak közé.

A 2017-18-as szezonban ilyen volt a szlovén NK Maribor vagy az azeri Qarabağ.

Egy évvel korábban az orosz FK Rosztov, azt megelőzően a kazah Asztana.

A 2018-19-es kiírásban a MOL Vidi lehetne az egyetlen olyan csapat, amely bombameglepetést okozna a legjobbak közé kerüléssel. Pláne, ha azt vesszük, hogy a 32 kiadó helyből az UEFA a selejtezőrendszer megváltoztatásával 26-ot eleve kiadott, a maradék hat helyre pedig az úgynevezett bajnoki ágról négy csapat érhet oda (a nem bajnoki ágról még kettő).Mindezt figyelembe véve tényleg földöntúli tett lenne a továbbjutás, csakhogy ezt sehol nem adják ingyen.

Athénban főleg nem, ahol kedd este 40.000 nézőt várnak az összecsapásra. Az impozáns Olimpiai Stadion a 2004-es nyári olimpiára épült, nekünk, magyaroknak olyan fájdalmas emlékeket juttat eszünkbe, mint Annus Adrián kalapácsvetése, vagy Fazekas Róbert és a messzire szálló diszkosz. Egy-egy napig hittük azt, hogy olimpiai aranyérmeket nyertünk, aztán a doppingellenőrök szépen visszarántottak bennünket a valóságba. Annus és Fazekas gépkocsin menekülve hagyta el Görögországot, mi meg máshol kerestük a vigaszt - az uszodában Kemény Dénes csapata háromgólos hátrányból felállva nyert olimpiai bajnokságot a verhetetlennek hitt Szerbia ellen a férfi vízilabdatornán. Talán ezzel vetekedne a MOL Vidi győzelme, csak ne 0-1 legyen, mert az a világ legkeserűbb diadalaként vonulna be az európai labdarúgó kupák históriáskönyvébe. Az Olimpiai Stadion táblakezelője hétfőn délután tartott főpróbát. Volt ott minden, mint a búcsúban. 3-1, 4-2, 5-2 - nem ide.

Visszatérve a hétfői, görögök által tartott sajtótájékoztatóhoz, az egyetlen értelmes kérdés akkor hangzott el, amikor a kolléga a Vidi pszichikai előnyéről, vagy az esetleges felszabadultabb futballjáról értekezett.

A görög edző, Marinosz Uzunidisz úgy csinált, mint aki nem érti, hogy miről van szó, pedig nagyon is jól tudja, hogy ezen a szinten tényleg minden lehetséges.

Balhés bíró a visszavágón is Az AEK Athén-MOL Vidi meccset az a lengyel Szymon Marciniak vezeti majd,

aki a nyári, oroszországi világbajnokságon is dolgozott. A Németország-Svédország csoportmeccsen nem ítélt meg egy jogos tizenegyest a svédeknek és több hibája is volt, ezt követően már nem is kapott több feladatot a tornán. (A balhés meccse előtt az argentin-izlandi összecsapást vezette, az 1-1-re végződött.)

A Vidi szempontjából nézve a dolgot, a magyar bajnoknak tényleg semmi vesztenivalója nincsen, most oda lehet rontani, most nem kell a meccset agyontaktikázni, most az elején jó lenne egy gólt rúgni, hadd fájjon az AEK-játékosok feje. Éppen ez a legnehezebb a kedd esti meccsben. A mindig higgadt Marko Nikolics egészen biztosan nem arra készül, hogy a Vidi fejetlenül nekimenjen az AEK-nek - valljuk meg, ez futballszakmai öngyilkosság lenne.

A MOL Vidi amúgy is most kerül először abba a helyzetbe a selejtezők során, amikor mindenképpen gólt, gólokat kell rúgnia.

Ha a Vidi meghal a sikerért, büszke lesz Marko Nikolics A magyar labdarúgás egyik legnagyobb sikerének tartja Mako Nikolcs, hogy a MOL Vidi labdarúgócsapata már biztosan ott lesz az Európa Liga főtábláján, ahol az ősszel hat meccset játszhat majd. A szerb tréner ugyanakkor nem mondott le a Bajnokok Ligájról sem, de ahhoz csapatának tényleg meg kell halnia kedd este Athénban.

Még a Ludogorec elleni hazai meccs sem volt ilyen, mert ott a 0-0 a hosszabbításra vagy a tizenegyesekre elég lett volna. A Vidi ott sem elégedett meg ezzel a lehetőséggel. Amint létszámfölénybe került, ment előre, és bevitte a mindent eldöntő találatot. Most is hasonlóra lenne szükség - nem egyre, kettőre. Az AEK jó csapat, de a Vidit már a Ludogorec ellen sem tartották esélyesnek. Márpedig, ha akkor és ott sikerült, miért ne jöhetne össze most is.

Ha netán mégsem jut tovább a Vidi, akkor sem kell senkinek a csapatból szégyenkeznie. Ebben az esetben nem csütörtökön este, hanem pénteken kora délután figyelünk majd Monacóra, ahol az Európa Liga sorsolását rendezik meg 13 órától. De itt és most be is fejezem ezt a gondolatot, mert amíg a Vidi-játékosok nem beszélnek az EL-szereplésről, addig én sem fogom ezt nagyon forszírozni. Ráérünk ezen akkor gondolkodni, ha vége lesz a kedd esti AEK-Vidi meccsnek.