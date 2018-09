Az olasz válogatott gólvágó szerződést hosszabbít a Lazióval

Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) szereplő Lazio napokon belül szerződést hosszabbít a csapat egyik legnagyobb értékével, Ciro Immobilével – értesült a Repubblica.

A portugálok elleni 1-0-ra elveszített Nemzetek Ligája meccsen az olasz válogatott csapatkapitányként pályára lépő Immobile szerződése egyébként is 2022-ig érvényes a római klubnál, de ez most egy évvel meghosszabbodhat. Ez pedig a csatár pénztárcáján is meg fog látszani, aki ezért 3.5 millió eurós fizetést kap majd a jövőben.

A 28 éves támadó 2016 nyarán közel 10 millió euróért vette meg a Lazio a spanyol Sevillától, ahol azóta 91 meccsen összesen 68 gólt szerzett, így nem csoda, ha a szerb Sergej Milinkovic-Savic mellett a csapat legértékesebb játékosának tartják.