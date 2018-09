Szenzációs gólokkal óriási magyar győzelem a görögök ellen

A magyar labdarúgó-válogatott teljesen más arcát mutatta a görögök elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen, mint szombaton Tamperében a finnek ellen. A magyar csapat szenzációs gólokat lőve, a második félidőben nagyon taktikusan focizva 2-1-re verte a csoport favoritjának tartott görögöket. Tétmeccsen ezt megelőzően 31 éve nyertünk Görögország ellen, ez a diadal tényleg mestermunka volt.

A négy nappal ezelőtti, finnek ellen 1-0-ra elveszített találkozóhoz képest három helyen változtatott a kezdőcsapaton az olasz szakember: Bese Barnabás, Varga Roland és Nagy Ádám került be, Lovrencsics Gergő, Stieber Zoltán és Pátkai Máté került ki az együttesből.

Marco Rossi szövetségi kapitány a görögök ellen három helyen változtatott a finnek elleni kezdőcsapaton, Bese Barnabás, Varga Roland és Nagy Ádám került be a csapatba.

#magyarok#csakegyutt#HUNGREpic.twitter.com/HjqSbEPoHv — MLSZ (@MLSZhivatalos) 2018. szeptember 11.

Az ellenfélnél olyan klasszisok voltak a pályán, mint az AS Romát erősítő Kosztasz Manolasz, vagy az Arsenal kőkemény hátvédje, Szokratisz Papasztathopulosz. Szerencsére már a meccs elején komolyan kellett koncentrálniuk, hiszen a magyar csapat remek iramban kezdte a találkozót, Varga Roland és Szalai Ádám is helyzetbe került az első tíz percben, gól azonban nem született.

Arra negyedórát kellett várni, amikor egy csodálatos támadás végén Sallai Roland bombázott kapásból Barkasz kapujába.

Tessék megnézni, mert ezt tényleg érdemes.

Sajnos sokáig nem örülhettünk a vezetésnek, a korábban már említett Manolasz ugyanis védhetetlenül fejelt egy szabadrúgás után a hálóba. Bár a visszajátszások alapján úgy tűnt, a hátvéd lesről indult, a játékvezető megadta a gólt.

A folytatásban átvették a játék irányítását a vendégek, előbb Chrisztodoulopoulosz csapta be a tizenhatos jobb oldalánl Fiolát, majd centikkel lőtt a bal kapufa mellé, majd Pelkasz tette próbára Gulácsi reflexeit távolról, de szerencsére bravúrral hárított a magyar kapus.

A félidő végére újra magára talált Rossi csapata, olyannyira, hogy a 43. percben elképesztő tüzijátékot rendezett a görög kapu előtt: Varga ment el remekül a jobb oldalon, majd Sallai, Kovács és Kleinheisler lövését is védenie kellett Barkasznak. A negyedik próbálkozásnál azonban már tehetelennek bizonyult, Kovács tálalt a második hullámban érkező Kleinheisler elé, aki állítgatás nélkül 20 méterről kilőtte a bal alsót.

Hasonlóan kijátszott akció után legutóbb több mint 30 éve, 1985-ben szereztünk gólt, akkor Kiprich József vette be az osztrákok kapuját. A találat 1:16-tól látható.

A második félidő elejét megnyomták a görögök, akik kettőt is cseréltek a szünetben és főleg pontrúgások után veszélyeztettek, de szerencsére a korai egyenlítés ezúttal elmaradt. Egy órányi játék után őriztük az előnyt, ráadásul kontrákból mi is okoztunk izgalmas perceket a vendég védelemnek.

Frissítés gyanánt előbb Lovrencsics Gergő, majd Eppel Márton is pályára lépett, Varga Rolandot és Szalai Ádámot váltották. A 72. percben ismét Gulácsira vot szükség, aki előbb Perkasz lövését szedte ki a léc alól, majd Mitroglou fejesét és távoli bombáját is hatástalanította. Rossi mester utolsó cseréjeként Pátkait külde be Kovács István helyére, amelyre azért is volt szükség, mert a hajrában már mindent egy lapra feltéve rohamoztak a görögök.

A három perces ráadásban Mitroglounak még volt egy életveszélyes fejese, de szerencsére mellé szállt, így győzelemmel és remek játékkal feledtete a csapat a finnek elleni találkozót és újra saját kezébe vette sorsát a Nemzetek Ligájában. A finnek elleni meccsen látott válogatottra rá sem lehetett ismerni - csak egyetlen adat: Tamperében 43 labdavesztésünk volt, a görögök ellen pedig csak 13.

A finn válogatott Turkuban 1-0-ra verte az észteket, így az északi csapat két meccs után hat ponttal vezeti a csoportot. A magyar válogatott legközelebb október 12-én Athénban Görögország ellen lép pályára.

Nemzetek Ligája, C osztály, 2. csoport, 2. forduló: Magyarország-Görögország 2-1 (2-1)

Groupama Aréna, zárt kapuk mögött, v.: Alekszej Kulbakov (fehérorosz)

gólszerzők: Sallai (15.), Kleinheisler (43.), illetve Manolasz (18.)

sárga lap: Sallai (50.), illetve Cavellasz (35.), Oikonomu (78.), Toroszidisz (83.)

Magyarország: Gulácsi Péter - Bese Barnabás, Lang Ádám, Kádár Tamás, Fiola Attila - Nagy Ádám - Varga Roland (Lovrencsics Gergő, 62.), Kleinheisler László, Kovács István (Pátkai Máté, 80.), Sallai Roland - Szalai Ádám (Eppel Márton, 69.)

Görögország: Vaszileiosz Barkasz - Vaszilisz Toroszidisz, Kosztasz Manolasz (Mariosz Oikonomu, 52.), Szokratisz Papasztatopulosz, Jorgosz Cavellasz (Haralambosz Likojannisz, a szünetben) - Dimitrisz Kurbelisz, Andreasz Buhalakisz - Lazarosz Hrisztodulopulosz, Kosztasz Fortunisz, Dimitrisz Pelkasz - Taszosz Donisz (Kosztasz Mitroglu, a szünetben.)