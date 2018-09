2013 tavaszán jelentette be visszavonulását minden idők legeredményesebb klubmenedzsere, Sir Alex Ferguson. Azóta eltelt több mint öt év, három menedzser elköltött összesen 860 millió eurót, és José Mourinho csodának nevezte a legutóbbi idényben elért második helyet a bajnokságban. Megnéztük, mi történt a 90-es és 2000-es évek egyik legeredményesebb klubjával, mióta Sir Alex szögre akasztotta a hajszárítót.

A legtöbbünkre igaz: addig nem tudjuk felmérni, mi mennyit ér, ameddig el nem veszítjük. Sok United-szurkoló is így volt ezzel Sir Alex Ferguson esetében. Egyik menedzser olyan, mint a másik, jönnek-mennek, de előbb vagy utóbb jön majd a siker. Több mint öt év telt el, de egyelőre csak dereng a fény az alagút végén, és José Mourinho viselkedését látva nem biztos, hogy ez az idény hozza majd meg az áttörést.

Mindenki tudta, semmi nem tarthat örökké, de ahogy közeledett a 2013-as idény vége, mindenki akart még egy „darabot" Sir Alexből, mindenki nézte az utolsó meccseit, és azt, ahogy egy ekkora klub megadja a módját annak, ahogy a klub legendáját, a világ legeredményesebb klubedzőjét elbúcsúztatja. Fergusonnak már 2012-ben szobrot állítottak az Old Trafford előtt, egy évvel korábban pedig, 25. évfordulója alkalmából az egyik lelátót nevezték el a skót menedzserről.

Ferguson 26 és fél évig vezette a Manchester United csapatát, a világ egyik legnagyobb klubja épült fel a kezei között, és azt, hogy Fergie mit is tett hozzá ehhez az egyesülethez, azóta értheti mindenki még jobban, hogy visszavonult az edzősködéstől.

Bajnokcsapatot hagyott hátra, egyetlen rossz döntéssel

Ferguson már többször szeretett volna nyugdíjba menni, de valaki vagy éppen saját maga mindig meggyőzte a folytatásról. 2013-ban azután nyilatkozott a visszavonulásról, hogy bebiztosította saját maga 13., a klub 20., rekordot jelentő bajnoki címét.

Az "öreg" skót egy 5-5-ös meccsel búcsúzott a West Bromwich otthonában, ezzel egy utolsó rekordot hátrahagyva.

Ferguson meg volt győződve arról, hogy jó alapokat hagy hátra, miután bajnoki címmel vonult vissza. A kiválasztott az Everton addigi menedzsere, a szintén skót David Moyes lett. Ferguson annyira lobbizott Moyes mellett, hogy nem lehetett nem őt kinevezni, ráadásul sokat mond az is, mennyire adtak Ferguson szavára, hogy hat évre szóló szerződést tettek Moyes elé.

Mielőtt mindenki Moyes nyakába varrná a United mélyrepülését, könnyen lehet, hogy ebbe a feladatba a legtöbb menedzser bicskája beletört volna. Lehet mondani, hogy Moyes beleült a tutiba, de arra, ami őt várta Manchesterben, biztosan nem volt felkészülve.

Az első hibá(ka)t már nyáron elkövette azzal, hogy nem erősítette meg a United keretét. Az rendben van, hogy bajnokcsapatot kapott, de ezzel a kerettel könnyen lehet, hogy Fergusonon kívül senki nem nyert volna PL-aranyat.

Az alapcsapatban olyan játékosok voltak, mint az előző évi gólkirály, Robin van Persie, Michael Carrick, Nemanja Vidic, Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Dimitar Berbatov vagy éppen Wayne Rooney és Patrice Evra.

A többség már túl volt pályája csúcsán, de nem érkezett megfelelő utánpótlás, miközben Paul Scholes is visszavonult. Ráadásul a kiegészítő emberek közül láthatjuk, hogy Rafael, Phil Jones, Jonny Evans, Chris Smalling, Chicharito, Nani, Ashley Young, Danny Welbeck, Darren Fletcher vagy éppen Tom Cleverley mire ment más csapatoknál vagy éppen még mindig a Vörös Ördögöknél.

A 2013-14-es idénynek valószínűleg mindenképp egy átmeneti időszaknak kellett volna lennie, ehhez pedig a legjobban Ferguson értett, 26 év alatt nem egyszer kellet új csapatot építenie az Old Traffordon, de Moyes erre alkalmatlan volt, tegyük hozzá gyorsan, mindössze tíz hónap jutott neki.

A szurkolók és talán a csapat legjobbjai is hiába várták az igazolásokat, azok nem akartak jönni. David

Moyes és Ed Woodward, az átigazolásokért felelős ügyvezető alelnök (aki egyébként David Gill utódja lett, aki szintén legendás alakja a Manchester United felemelkedésének) bénázása már a nyáron emlékezetesre sikerült.

A Chelsea egész nyáron Wayne Rooney-t kergette, de a United nem engedte. Közben Moyes az Evertontól hozta volna el csomagban Leighton Bainest és Marouane Fellainit, de végül csak utóbbit sikerült, őt is az átigazolási időszak utolsó részében, miközben olyan játékosoknál futott lyukra, mint Cesc Fàbregas vagy éppen Sami Khedira, de kútba esett Ander Herrera és Fábio Coentrao pánikszerű leigazolása is.

Moyes tehát nagyjából változatlan kerettel kezdte el az idényt, de nem igazán találta a csapatát, jellemző adat, hogy a kapus David De Gea és a balhátvéd Evra után Rooney kezdett a legtöbbször, de ő is csak 27-szer a 38 meccses bajnokságban.

Moyes jól kezdett, első bajnokiján 4-1-re nyert a United, és rögtön a tabella élére állt, ezt aztán nem is sikerült megismételni egész évben. A sorsolás szeszélye folytán az első öt bajnokijából három a Chelsea, Liverpool, Manchester City trió ellen következett, két vereség, egy döntetlen volt a mérlege, szeptember végére csak a 12. volt a United a PL-ben.

A Manchester United identitása szépen lassan elveszett, és a győztes mentalitásnak sem volt sok jele a csapaton. Hogy milyen is volt korábban a Manchester United kötelékéhez tartozni, arról talán Dimitar Berbatovot a legegyszerűbb idézni.

Senki nem motivál úgy, mint Ferguson Lehet, hogy nem Ferguson volt a világ legjobb edzője, taktikai értelemben, de egy dologhoz nagyon értett: motiválatlan játékost nála nem nagyon lehetett látni. Ha mégis, akkor annak rövid úton távoznia kellett a csapattól. Ugyanez történt azzal is, aki azt gondolta, hogy fontosabb, mint maga a klub, lásd David Beckham esetét. Amikor úgy érezte, meg kell lépnie a Spice Boy eladását a csapat érdekében, akkor megtette.

Amikor kellett önbizalmat adott a játékosainak, de amikor kellett bekapcsolta a „hajszárítót" és leüvöltötte a renitens focista fejét. Ferguson hűséges volt szeretett klubjához, számtalanszor építette újjá a csapatot úgy, hogy nem éltek át komolyabb hullámvölgyet.



Moyes, Van Gaal, de látszólag Mourinho sem tud ebben felnőni Ferguson szintjére. Hiába szerepelnek topjátékosok a csapatban, vagy a taktika miatt van „megkötve a kezük", vagy az edző nem tudja kihozni belőlük a maximumot.

„Amikor megérkeztem Manchesterbe, Sir Alex Ferguson várt a reptéren. Azt hittem, szívrohamot kapok. Mindig erről álmodoztam, de ameddig a kocsiban ültünk, azt sem tudtam, mit mondjak neki. Érezhetően mindenkinél többet tudott erről a szakmáról, de ez nem akadályozta meg abban, hogy emberi maradjon. Olyan játékosokkal edzhettem együtt, akiket korábban csodálva néztem a tévében. Abban a csapatban mindenki a legjobb akart lenni a maga posztján. Lehet nem lett mindenkiből az, de mindenki megpróbálta. A játékoskijáróban olyan érzés fogja el az embert, amit máshol nem tapasztaltam. Az ellenfél a legtöbb esetben már itt verve volt, érezni lehetett, hogy a United ellen mindenki hátrányból indul. Az első bajnoki címem után ugrálni akartam örömömben, de jött Giggs az öltözőbe és mondta, hogy nemsokára jön a következő. Ez teljesen normális volt, csak igazi győztesek voltak a csapatnál. Sir Alex Ferguson mindenkivel elhitette, hogy különleges játékos. Ha csak öt vagy tíz percet kapott, akkor is pontosan tudta, hogy fontos része a csapatnak. A meccsek előtt olyan beszédeket mondott, mintha mozifilmet néztünk volna. Sokat beszélt a saját életéről, a dokkokról, az apjáról, de a vége mindig ugyanaz volt: kimegyek és szétszedek mindenkit, mindent meg akarok tenni érte és a klubért" – írta nemrégiben a klub hivatalos oldalán a bolgár Dimitar Berbatov.

Moyes télen is próbált erősíteni, a Chelsea-től elkergetett Juan Mata futott be helikopterrel, mintha James Bond mentené meg a csapatot, de márciusban megfagyott a levegő Moyes körül, amikor biztossá vált, hogy a Liverpool és a Manchester City is oda-vissza veri a bajnokcsapatot, április elején pedig a Bajnokok Ligájában meglepően hosszúra nyúlt kaland is véget ért a legjobb nyolc között a Bayern ellen, noha Moyes szerint a visszavágón elszenvedett 3-1-es vereség során játszott csapata a legjobban.

A váltás tíz hónap után jött el, amikor már a szurkolók repülőkkel, a meccsek alatt követelték a Kiválasztott távozását. Erre végül április 22-én került sor, az utolsó négy meccsen Ryan Giggs irányította a csapatot, amely végül a hetedik helyen futott be, Moyes korábbi csapata, az Everton nyolc, a bajnok Manchester City 22 pontot vert a Unitedre. A top 4 elleni lehetséges 24 pontból mindössze ötöt tudott megszerezni. 1995 után először nem sikerült kvalifikálni a csapatot a Bajnokok Ligájába, és 1990 óta először nem rendezhettek nemzetközi kupameccset az Old Traffordon.

Moyes folyamatosan veszítette el az öltözőt, a játékosok nyíltan kritizálták. Amikor a brazil Anderson januárban a Fiorentina játékosa lett elmondta, többen is távozni készülnek. Rio Ferdinand, Robin van Persie és Chicharito is kritizálta a menedzsert, Moyes lett a csapat történetének harmadik legrövidebb ideig regnáló menedzsere.

A 2014-es idényt új szemlélettel kezdte a klub

Moyes helyére egy jóval tapasztaltabb, rutinosabb menedzser érkezett Louis van Gaal személyében, aki egy világbajnoki bronzzal hozta haza a holland válogatottat Brazíliából. A holland segítője a visszavonult Ryan Giggs lett.

Nyáron megindult a csapat átalakítása, olyan legendák távoztak, mint Nemanja Vidic, Rio Ferdinand, Patrice Evra, de eligazolt Kagava, Welbeck, majd később Fletcher és Michael Keane is, akiből angol válogatott védő lett a Burnley-ben, ma már az Everton játékosa.

Daley Blind, Luke Shaw, Ander Herrera és Marcos Rojo mellett olyan szokatlan sztárigazolások érkeztek, mint a brit rekordot jelentő Ángel di María vagy a kolumbiai Falcao. Korábban Ferguson nagyon ritkán fizetett hatalmas összegeket "kész" játékosokért, inkább a csiszolatlan gyémántokat kereste, egy-egy sztárt akkor igazolt, ha már csak fel kellett tennie az i-re a pontot.

Nem mondhatni, hogy könnyen indult be a szekér a holland alatt, sőt. Az első tíz bajnokiján például Moyest sem sikerült leköröznie, pedig nem panaszkodhatott a sorsolásra, egyetlen igazán komoly ellenfél sem várt a csapatra.

Van Gaal főleg a télen és tavasszal bemutatott egy-egy komolyabb veretlenségi sorozattal végül bekormányozta a csapatot az első négybe, azaz visszahozta a Bajnokok Ligáját az Old Traffordra, ami fontos lehetett a nyári, újabb erősítésekkel kapcsolatban.

2015-ben, tehát a harmadik átigazolási időszakban is a középpálya megoldatlansága jelentette a fő problémát. Van Gaal olyan játékosok leigazolásával próbálkozott, mint Morgan Schneiderlin, Memphis Depay, Bastian Schweinsteiger, de sikerült megszereznie a támadósorba Anthony Martialt.

Ami a másik oldalt illeti, mindössze egy év után elengedte Di Maríát, de tovább tartott a Ferguson-féle csapat leselejtezése, mennie kellett Van Persie-nek, Chicharitónak, Jonny Evansnek, Cleverley-nek és Rafaelnek is, valamint Moyes felfedezettjének, Januzajnak is.

A sok elköltött pénznek nem lett meg az eredménye, Van Gaal neve mellé annyit lehet talán felírni, hogy beépítette a csapatba a fiatal Jesse Lingardot és Marcus Rashfordot, akik tevékeny részt vállaltak az FA-kupa megnyerésében, de például a BL-ben sikerült szégyenszemre egy Wolfsburg és egy PSV mögött az Európa Ligába zuhanni, onnan pedig a rivális Liverpool ellenében kiesni.

Van Gaalt sem menthette meg semmi, az sem, hogy utolsó meccsén trófeát nyert, az FA-kupa két év alatt nem elég, pláne nem egy bajnoki ötödik helyezéssel megspékelve. Nyáron lépnie kellett a klubvezetésnek

2016-ban megérkezett a Special One

José egyszerűen napjaink legjobb menedzsere - mondta szerényen a bemutatásán Ed Woodward.

Az 53 éves Mourinho elmondta, különleges megtiszteltetés a Manchester United menedzserének lenni.

"A klubot az egész világ ismeri és csodálja, mindig különleges érzéseket váltott ki belőlem az Old Trafford, és a szurkolókkal sem volt összetűzésem" - mondta a nem is olyan sokkal korábban a Chelsea-től kitett menedzser.

"Várom, hogy a klub menedzsereként érezzem a szurkolók bíztatását a következő években. Olyan misztikum és romantika veszi körbe ezt a klubot, ami máshol a világon nem fellelhető" - tette hozzá a szentimentális José.

Mourinho elmondta, az utóbbi három évben nem úgy szerepelt a csapat, ahogy az a klub története miatt elvárható lenne, éppen ezért az egyik legjobb menedzsernek kell kezelésbe vennie a klubot és visszaterelni a korábbi sikerek útjára.

Mourinho még emlékeztetett arra, hogy amikor a Real Madrid vezetőedzőjeként kiejtette a Unitedet Ferguson utolsó BL-meccsén, a találkozót követően azt nyilatkozta, hogy nem a jobb csapat jutott tovább, de az egy másik történet.

Mourinho nagy belépője után még fel sem ocsúdtak a szurkolók, Eric Bailly személyében jött is az első új igazolás, július elsején érkezett a nagy bejelentés, régi kedvence, Zlatan Ibrahimovic is csatlakozott a klubhoz, majd Henrih Mhitarjan megszerzése után a világ legdrágább játékosaként visszahozták a tékozló fiút (Fergie mester egyik legnagyobb hibájának tekintik, hogy elengedte az aranyifjút), Paul Pogbát.

Mourinho egyébként gyorsan kitakarította Depayt és Schneiderlint, majd márciusban az addig száműzött Schweinsteigert is elengedte Chicagóba.

A portugál nem kezdett rosszul, megnyerte a Szuperkupát, majd három győzelemmel nyitott a PL-ben. A csapat játéka azonban igencsak esetleges volt, főleg Ibra góljain múlt a végeredmény, egy októbertől májusig tartó veretlenségi sorozatot is bemutatott a csapat, de a sok döntetlen miatt így sem sikerült az ötödik helynél feljebb lépni a tabellán.

A vége egy hatodik hely lett és 24 pontnyi különbség a bajnok Chelsea mögött. A szurkolókat egy Ligakupa-győzelemmel és az Európa Liga-sikerrel lehetett kibékíteni, pláne, hogy az Bajnokok Ligája-indulást jelentett 2017-re.

A következő évet nagyon várták a szurkolók, ugyanis José híresen a második évében szokott nagyot alakítani.

Úgy tűnt ez sikerül is, nyáron érkezett egy igazi góllövő csatár, Romelu Lukaku személyében, egy fontos láncszem a középpályára, Nemanja Matic révén és egy belső védő, a svéd Victor Lindelöf. A távozók oldalán volt a klub legendás gólrekordere, Wayne Rooney, akinek már nem jutott elegendő játékidő a csatárok mellett, szezon közben távozott a sérült Ibrahimovic is. Az első fordulók után vezette is a tabellát a United, de a Guardiola-féle Manchester City megállíthatatlan volt, 19 pontot vert az ezüstérmes városi riválisra.

Két fájó vereséget szenvedett Mourinho, előbb a Sevilla elleni megmagyarázhatatlan kieséssel kellett elszámolnia a BL-ben, majd a Chelsea elleni FA-kupa-döntőben 1-0-ra maradt alul.

Mourinho nyáron azzal hencegett, hogy ez a második hely pályafutása legkomolyabb menedzseri teljesítménye, ez a keret nem alkalmas erre, úgy sem, hogy Mhitarjant télen elcserélte Alexisre az Arsenallal.

A nyári amerikai túrát végigsírta Mourinho, szinte könyörgött az új játékosokért, de nem kapott, A brazil Fred és a jövő nagy reménysége, a portugál fiatal védő, Diogo Dalot csatlakozott a kerethez, ráadásul a világbajnokság miatt sok játékos lestrapálva érkezett vissza Manchesterbe.

„Nehéz elhinnem, hogy másodikok lettünk, amikor a médiában csak olyan színezetben hallok a csapatról, mintha kiesünk volna, miközben olyan csapatokat állítanak be győztesnek, amelyek nem nyertek semmit. Néha azt is nehéz elhinnem, hogy nyertem nyolc bajnoki címet és három PL-címet, de kezdem azt érezni, hogy a legutóbbi második hely volt az egyik legnagyobb tettem" – mondta Mourinho augusztusban, szinte beárazva a csapatát.

A kritikus harmadik idény igazi erőfelmérő lesz a portugálnak. Négy bajnoki után két vereség, két győzelem a mérlege, a BL-ben is elég kemény csoportba, a Juventus, a Valencia és a svájci Young Boys mellé került a csapata.

Több mint két év alatt nem mutatja igazán egy topmenedzser által vezetett csapatnak a Manchester Unitedet, pedig többé-kevésbé megkapta a játékosokat, akiket akart, egy belső védőért ácsingózott még, pedig már igazolt oda is pár játékost.

Bármi is legyen az előttünk álló idényben, mondjuk egy De Gea – Valencia, Bailly, Lindelöf, Shaw – Matic, Fred, Pogba – Martial, Lukaku, Alexis csapattal illene valamit felmutatni, legalább pár jó meccset.

A kispadról várhatja a bevetést Phil Jones, Chris Smalling, Ashley Young, Ander Herrera, Jesse Lingard és Marcus Rashford.

860 milliónál jár a számláló

Euróban. Moyes, Van Gaal és Mourinho ennyit költött összesen új játékosokra.

Moyes egy év alatt 77 milliót tapsolt el, Van Gaal első évében 195, a másodikban 156 milliót költött. Mourinho első nekifutásra 185, majd 164 milliót költött, de idén nyáron is eltapsolt 82 milliót.

Ami a klub történetének legdrágább igazolásait illeti, már csak két játékos van a listán, akit Ferguson igazolt:

1. Paul Pogba, 105 millió euró (Mourinho)

2. Romelu Lukaku, 84,7 millió (Mourinho)

3. Ángel Di María, 75 millió (Van Gaal)

4. Anthony Martial, 60 millió (Van Gaal)

5. Fred, 59 millió (Mourinho)

6. Rio Ferdinand, 46 millió (Ferguson)

7. Juan Mata, 44,7 millió (Moyes)

8. Nemanja Matic, 44,7 millió (Mourinho)

9. Juan Sebastián Verón, 42,6 millió (Ferguson)

10. Henrih Mhitarjan, 42 millió (Mourinho)

Az adatok a transfermarkt.de oldalról származnak.