Kanadából is hívott be játékost az olasz szövetségi kapitány

Az olasz fociválogatott szövetségi kapitánya, Roberto Mancini is keretet hirdetett a jövő hétvégi Nemzetek Ligája fordulóra. A legutóbbi vb-ről lemaradó együttes névsorában egy rutinos, de rég elfeledett kedvencet is felfedezhetnek a szurkolók.

Az MLS címvédőjénél, a Toronto FC-nél játszó csatár, Sebastian Gionvinco is kapott behívót Robeto Mancinitől. A támadó legutóbb 2015 októberében húzhatta fel a címeres mezt a Norvégi elleni Eb-selejtezőn, de a kontinenstornán már nem számított rá Antonio Conte. Ahogy utódja, Gian Piero Ventura sem, aki egyszer sem kereste meg Gionvincót a kudarccal végződött világbajnoki selejtezők alatt.

A Nemzetek Ligáját sem kezdte fényesen a Squadra Azzurra, amely először 1-1-et játszott Lengyelországgal, majd 1-0-s vereséget szenvedett Portugália ellen. Mancini joggal érezheti úgy, hogy mindenkit be kell vetnie. Valószínűleg ezért is hívta be a 31 éves Giovincót, aki 2015 óta játszik a tegerentúlon.

Az olasz válogatott október 10-én barátságos mérkőzést játszik Ukrajna ellen, majd 14-én a Nemzetek Ligájában lép pályára Lengyelországban. Aki biztosan nem lesz ott ezeken a meccseken, az Mario Balotelli, akit ezúttal mellőzni fog Roberto Mancini.

A teljes keret: