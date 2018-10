A lengyel csodacsatár, aki Ronaldót is elhomályosítja

Cristiano Ronaldo, Ciro Immobile, Mauro Icardi, Edin Dzeko, Gonzalo Higuain. Csak néhány név azon gólgyárosok közül, akikről két hónappal ezelőtt azt gondoltuk, hogy október elején vezethetik a Serie A góllövőlistáját. Ám az igazi éllovas szinte a semmiből robbant be, és lassan elkezdjük ízlelgetni a nevét, ahogy az európai topcsapatok megfigyelői is. A lengyel Krzysztof Piatek hét mérkőzésen kilencszer volt eredményes, ezzel pedig olyan legendák gólrekordjait adta át a múltnak, mint az aranylabdás Andrij Sevcsenko, vagy a korábbi olasz válogatott Christian Vieri.

Megérkezés Ronaldo árnyékában

2018. július 18-án egész Olaszország futball-lázban égett, ugyanis Cristiano Ronaldo megérkezett Torinóba, és aláírta négyéves szerződését a Juventusszal. Az ötszörös aranylabdás átigazolása megrengette a futballvilágot, azonnal növekedni kezdtek a Juventus részvényei, a Ronaldo-mezek és a Juventus meccsjegyek eladási rekordokat döntöttek, és a semleges szurkolókat újra elkezdte érdekelni az olasz bajnokság.

Ezzel szinte egy időben a 2017/18-as szezont a tabella 12. helyén záró Genoa bejelentette, hogy 4.5 millió euróért leszerződtette a lengyel Krzysztof Piateket a Cracovia Kraków csapatától.

Senki nem várt a repülőtéren, hogy üdvözöljön, most pedig nem tudok úgy kimenni az utcára, hogy ne ismerjenek fel" – nyilatkozta a 23 éves Piatek, aki álomszerűen kezdte karrierjét a Serie A-ban.

A Dzierżoniówban született Piatek a helyi harmadikligás csapatban kezdett el futballozni, majd 2013-ban kiszúrta a Zaglebie Lubin, és 12 ezer euróért szerződtette az akkor még csak 17 éves támadót.

„Sosem szerettem tanulni, és csak a hülyeségeken járt az eszem. Ott, ahol felnőttem, sok ember a droghoz menekült, sokakat elvesztettem. Nekem szerencsére sikerült kitörnöm. A labdarúgás segített nekem, mert szerelmes voltam a sportba" – ecsetelte a futballhoz fűződő viszonyát az egyszeres lengyel válogatott csatár.

A 183 centis támadót először a tartalékok között játszatták, de hamar felhívta magára a figyelmet, és alig egy év múlva már az első csapatban bontogatta a szárnyait, igaz csak a másodosztályban, mert csapata a 2013/2014-es szezonban búcsúzott az élvonaltól.

A másodosztályban azonban rendszeresen játszott, 2014. szeptember 12-én megszerezte az első gólját a Chrobry Glogow elleni mérkőzésen. Ezt még nyolc találat és négy gólpassz követte összesen 34 mérkőzésen, ráadásul oroszlánszerepe volt abban, hogy csapata visszajutott az Ekstraklasába.

A 2015/2016-os szezonban már az első osztályban bizonyított, igaz itt még nem emelkedett ki utcahosszal a társai közül. Persze 21 évesen nyolc góllal és négy gólpasszal zárni egy szezont korántsem lebecsülendő, hiszen nem termelheti mindenki ipari mennyiségben a gólokat, mint Kylian Mbappé 19 évesen a PSG-ben.

Piatek tehetségére gyorsan felfigyeltek. A következő bajnoki szezont ugyan még a Zaglebie Lubin színeiben kezdte, de 2016 augusztusában 700 ezer euróért leszerződtette a Cracovia Kraków, és ez telitalálatnak bizonyult. Első szezonját 12 góllal és három gólpasszal zárta, míg a 2017/18-as bajnokságban 21 gólt szerzett, ami számára karriercsúcsot és a góllövőlista harmadik helyét jelentette a spanyol Carlitos és annak honfitársa, Igor Angulo mögött. A lengyel szövetségi kapitány, Adam Nawalka is felfigyelt Krzysztof Piatek remek teljesítményére, nevezte is az oroszországi világbajnokságra készülő 35 fős bő keretbe, de a 23-as szűkítésnél fennakadt a rostán.

Álomkezdés Olaszországban

Krzysztof Piatek azonnal letette a névjegyét Olaszországban. A 23 éves csatár 2018. augusztus 11-én, a Lecce ellen, a kupában debütált a Genoa színeiben. A 4-0-ra megnyert mérkőzésen mesternégyessel hívta fel magára a figyelmet, amit 37 perc alatt hozott össze. Piateknek ezt követően várnia kellett a Serie A-s debütálásra, ugyanis a genovai hídkatasztrófa miatt elhalasztották a csapat első fordulóbeli, Sampdoria elleni mérkőzését. A második fordulóban Piatek góllal nyitott az Empoli ellen, majd kétszer bevette a Sassuolo kapuját. Ezután következett a Bologna, majd a Lazio ellen szerzett találata után már az AC Milan aranylabdás klasszisával, Andrij Sevcsenkóval emlegették egy lapon, ugyanis 1999-ben az ukrán támadónak sikerült legutóbb öt góllal nyitnia az első négy Serie A-s mérkőzésén. Ezt követően eredményes volt a Chievo ellen is, így lett a Genoa történetének első játékosa, aki betalált az első öt bajnoki mérkőzésén. A 7. fordulóban a Frosinone ellen is duplázott, ezzel pedig a Serie A történetének második játékosa lett, aki az első hat mérkőzésén nyolc gólt tudott szerezni. Korábban ez csak a dán Karl Aage Hansennek sikerült az Atalanta a színeiben az 1949/50-es szezonban.

A 8. fordulóban a Parma ellen 3-1-re elvesztett meccsen is eredményes volt. A 23 éves csatár ezzel beállította Christian Vieri hét meccsen át tartó gólrekordját, és elkezdte ostromolni a legendás argentin támadó, Gabriel Batistuta rekordját, aki az 1994/1995-ös szezonban szintén betalált az első hét bajnoki mérkőzésén, igaz ő ezt a sorozatot kitolta 11 meccsig.

A válogatott behívó

Krzysztof Piatek ugyan lemaradt az oroszországi világbajnokságról, de a vb után az Adam Nawalka helyére kinevezett Jerzy Brzeczek kapitánykodása alatt bemutatkozahatott a válogatottban az Írország elleni barátságos meccsen, és meghívót kapott a csütörtöki Portugália és a vasárnapi Olaszország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre készülő lengyel keretbe is.

Hihetetlen munkát végez, nagyon magasra tette a lécet. Most azt szeretnénk látni, hogy ugyanezt megteszi a nemzeti csapatban is" – mondta a portugálok elleni meccs előtt Zbigniew Boniek, a Lengyel Labdarúgó Szövetség elnöke.

„Krzysztof kiváló formában van. A szeméből látszik, hogy ki van éhezve a sikerre, hideg fejjel gondolkodik, és a kapu előtt roppant hatékony. Reméljük, hogy átmenti a formáját a válogatott mérkőzésekre is" – mondta Jerzy Brzeczek szövetségi kapitány, aki komolyan fontolgatja, hogy a Bayern München sztárja, Robert Lewandowski mellett játszassa majd Krzysztof Piateket.

A lengyel szurkolóknak egészen biztosan nem lenne ellenére, ha két ilyen kaliberű csatár rohamozná az ellenfelek kapuját.

„Fiatal korom óta figyelem Robert Lewandowskit, mindig megpróbáltam utánozni, mert lenyűgözött a teljesítménye. Az edzőtáborban is sokat beszélgettünk, nagyon sok hasznos tanácsot adott, mert teljesen másképp látja a focit, mint sokan nálunk, odahaza. Rengeteget tanult Josep Guardiolától, aki nagyon figyel a részletekre, és mindig arra keresi a megoldást, hogy hogyan oldhatna meg egy problémás helyzetet" – mondta a Genoa támadója, akit az álomszerű idénykezdés korántsem részegített meg. Sosem vagyok elégedett, hiszen még nem értem el semmit. A családom és a barátnőm segít, hogy két lábbal a földön maradjak. Nem ülök napi hat órát a számítógép előtt a konzollal. Inkább keményen dolgozom, elfáradok és az étkezésre is odafigyelek. A barátnőm pár évvel ezelőtt meggyőzött, hogy tanuljak meg angolul, azt mondta, ez sokat segíthet majd a karrieremben. Igaza lett, most látom csak igazán hasznát" – tette hozzá Krzysztof Piatek, aki nyolc mérkőzésen 13 gólnál jár a Genoa színeiben.

A neheze csak most jön

A lengyel támadó parádésan kezdte a szezont, de a neheze még csak most következik, ugyanis a válogatott szünet után a Genoa egymás után kapja a Serie A topcsapatait. Ráadásul a Parma ellen elszenvedett vereség után edzőváltás történt a csapatnál. A távozó Davide Ballardinit tavaly novemberben harmadik alkalommal nevezték ki, most éppen az az Ivan Juric váltja őt a kispadon, akinek a helyét 11 hónappal ezelőtt átvette.

„Nem érdekel, hogy állunk a tabellán. Nem olyan rosszul? Dehogynem. Ennél sokkal több kell, nálunk játszik Piatek, a Serie A legjobb góllövője, plusz négy másik csatár és még huszonöt kiváló játékos, ennél sokkal többre lenne képes ez a keret" – nyilatkozta Ballardini menesztése után a Genoa elnöke, Enrico Preziosi.

Hiába Piatek remek formája, a frissen kinevezett Ivan Juric ennél nagyobb fába nem is vághatta volna a fejszéjét. Október 20-án a Juventus otthonába látogat a csapata, majd 31-én jön az AC Milan, rá három napra az Internazionale, november 1-én pedig a Napoli.

Krzysztof Piateket 4.5 millió euróért szerződtette a Genoa, a piaci értéke azonban már így is az ötszörösére nőhetett. Ha a négy nagycsapat ellen is rajta lesz a góllövő cipője, akkor minden bizonnyal bekerül a neve a világ legnagyobb klubjainak a megfigyelő rendszerébe, és akár már télen érkezhet érte egy megaajánlat.

Könnyen lehet, hogy a szemünk előtt születik a következő évtized új sztárcsatára, de az is benne van a pakliban, hogy egy egyszezonos csodacsatár tündöklését látjuk.

Jövőre ilyenkor már sokkal okosabbak leszünk.