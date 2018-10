60 méteres lövés vetett véget a Fradi veretlenségének az NB I-ben

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (OTP Bank Liga) 11. fordulójának szombat esti mérkőzésén a Puskás Akadémia 1-0-ra legyőzte a Ferencvárost, így a fővárosi csapat elvesztette a veretlenségét az NB I-ben. Az összecsapáson Hegedűs János 60 méterről az év gólját szerezte.

A mezőnyben egyedüliként veretlen Ferencvárosra papíron nem várt nehéz feladat, mivel a mezőny második feléhez tartozó Puskás Akadémia vendége volt a bajnoki cím egyik legnagyobb esélyese. De csak papíron, ugyanis a felcsúti együttes játékosállományát ismerve senki sem mehet biztosra, főleg nem a Pancho Arénában. A Fradi a Debrecen elleni döntetlen (2-2), míg a PAFC az Újpest elleni 2-0-s vereség után érkezett a mérkőzésre, így mindkét klubnak volt miért javítania.

A meccs felcsúti helyzettel kezdődött, Benedikt Mioc lőtt 22 méterről nem sokkal a bal felső mellé. Pillanatokkal később a sárga lapos eltiltása miatt a Davide Lanzafemét nélkülöző Fradi is kidolgozott egy jó lehetőséget, de Ivan Petrjak lövése után Braniszlav Danilovics elütötte a labdát.

A folytatás is hasonlóan izgalmas volt, előbb a 9. percben Varga Roland hat méterről Poór Patrikot megelőzve lőtt centikkel a jobb felső mellé, majd egy perccel később Mioc került ismét helyzetbe, de hiába lőtt 10 méterről, Miha Balzic blokkolta a próbálkozást.

A 14. percben pedig már a kapufa mentette meg az FTC-t: Bachana Arabuli használta ki, hogy Julian Koch és Leandro is tétova volt, majd lőtt 22 méterről, a kapufáról kipattanó labda még Dibusz Dénes hátára visszapattant, de onnan sem a kapuban kötött ki. Hogy a Ferencváros se maradjon le, Varga jobb oldali beadását követően a 19. percben Böde Dániel is a kapufát találta el, igaz ő fejjelt tette.

Egy perccel később már nem mentett a kapufa sem, és egy hihetetlen csodagóllal szerzett vezetést a Puskás Akadémia. A mérkőzés 20. percében Stefan Szpirovszki nyomta el Bachana Arabulit Braniszlav Danilovics kirúgása után, amelyért szabadrúgást kapott a saját térfelén a Puskás Akadémia. Hegedűs János pedig nem passzolt, jól vette észre, hogy Dibusz kint áll a kapujából, és már hiába vetődött, a labda a jobb alsóban kötött ki.

A 25. percben egyenlíthetett volna a Fradi, de 22 méterről hiába csavart szépen, Danilovics látványos vetődéssel hárítani tudott. A folytatásban is többet birtokolta a labdát a vendég együttes, de a PAFC racionális játékával nem tudott mit kezdeni az éllovas. Olyannyira nem, hogy a 34. percben meg is duplázhatta volna az előnyét a Puskás Akadémia, de előbb Jozef Urblík ötös leadott lövését a balra elvetődő Dibusz helyett Leandro blokkolta, majd a kipattanót nyolc méterről Balogh Balázs rúgta vissza, de elképesztő vetődéssel visszaért Dibusz a jobb sarokba tartó labdára. A hátralévő időben Bőle Lukács és Böde Dániel előtt is adódott lehetőség, de a Fradi nem tudott gólt szerezni, így egygólos hazai vezetéssel vonultak a csapatok az öltözőbe.

A második játékrész első perceit megnyomta a Fradi, a Puskás Akadémia erejéből csak a védekezésre futotta, de előbb Lovrencsics Gergő beadása után Böde fejelt tízről a bal alsó mellé, majd a szélső lőtt a tizenhatos jobb sarkáról kapu mellé. A folytatásban is maradt támadásban a Ferencváros, de a PAFC védelme jól állt a lábán.

Az 57. percben a csodagól szerzője, Hegedűs szorult be Böde és Danilovics közé, majd lent maradt a földön, és ápolni is kellett, de szerencsére megúszta sérülés nélkül az esetet. A 64. percben újra a játéké volt a főszerep, de Lovrencsics beadás után hiába fejelt az ötösről Böde a védőket megelőzve, a léc megint mentett.

Négy perccel később Varga-Finnbogason volt a labda útja, de hiába fejelt az izlandi támadó tíz méterről, ebből sem lett gól, de ekkor nagyon érett a ferencvárosi egyenlítés.

A 81. percig kellett várni az újabb nagy vendég lehetőségre, amikor Varga szolgálta ki Petrjakot, aki 15-ről nem sokkal lőtt a bal alsó sarok mellé. A hátralévő időben az FTC egykapuzott, a Puskás Akadémia csak a védekezésre koncentrált, és mint kiderült, jól tette, mivel az eredmény már nem változott. Ez pedig azt jelenti, hogy a Ferencváros elszenvedte az első vereségét a 2018/19-es idényben.