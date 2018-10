Dzsudzsák Balázs visszatérhet a magyar válogatottba

Könnyen lehet, hogy Dzsudzsák Balázs, a magyar válogatott csapatkapitánya hamarosan visszatérhet a nemzeti csapatba. A döntés Marco Rossi szövetségi kapitány kezében van, aki rendszeresen érdeklődik a szélső állapotáról az al-Ittihad Kalba vezetőedzőjénél, honfitársánál, Fabio Vivianinál.

Marco Rossi nem sokkal a júliusi kinevezése után kijelentette, hogy a magyar válogatottban csak olyan focisták léphetnek pályára, akik rendszeresen játszanak klubcsapatukban, márpedig Dzsudzsák Balázsnak ekkor még nem volt csapata. Azonban szeptember 19-én leszerződött az egyesült emírségekbeli al-Ittihad Kelba csapatához, de addigra a magyar válogatott már túl volt a Finnország, illetve a Görögország elleni Nemzetek Ligája-selejtezőkön.

Nyilvánvaló, hogy a hosszú kihagyást követően még nincs topformában, de az idő előrehaladtával ez minden bizonnyal változik. Meglátjuk, hogyan alakul a sorsa, ha jó formában és kondícióban lesz, visszatérhet a válogatottba. A képességei alapján ott a helye" – nyilatkozta akkor Rossi Dzsudzsákról –, aki állítólag rossz néven is vette mellőztetését.

A 32 éves Dzsudzsákot október elején, az athéni és a tallinni összecsapásokra sem válogatta be az olasz mester, és olybá tűnt, végleg bezárult előtte a válogatott kapuja.

Azonban könnyen lehet, hogy novemberben Észtország, majd Finnország ellen láthatjuk a Rossi-érában a 96-szoros válogatott játékost a nemzeti csapatban. A klubedzője, az olasz Fabio Viviani a Magyar Időknek elmondta, Dzsudzsák javuló formát mutat. A kalbai klub trénerének a véleménye azért is fontos lehet, mert Viviani jó ismerőse Marco Rossi szövetségi kapitánynak.

„Rendszeresen beszélek telefonon Marcóval, természetesen Dzsudzsákról – mondta a Magyar időknek Fabio Viviani – Amikor leigazoltuk Balázst, másnap becseréltem egy félidőre, bár még gyengécske volt az erőnléte. Sőt a javunkra megítélt tizenegyest is vele, a csapatkapitánnyal végeztettem el, be is rúgta. Aztán később könnyebben megsérült, két bajnokit kihagyott, de utóbbi két mérkőzésünkön újra kezdő volt. Javul a kondíciója ahhoz képest, amikor ide került hozzánk, ég és föld. De van még hová fejlődnie.

"Hogy Marco behívja-e az észtek és a finnek ellen készülő keretbe? Ez a kapitány kompetenciája, de nem lepne meg, ha beválogatná. Nálam eleinte a jobb oldalon játszott, ballábas tükörszélsőként, befelé kellett cseleznie, lövőhelyzetet keresve. Legutóbb pedig a 10-es poszton irányítóként, vagy ahogy mi, olaszok mondjuk, registaként vettem figyelembe. Jól játszott" – tette hozzá az olasz szakember.

A magyar válogatott november 15-én Észtországot, 18-án pedig Finnországot fogadja a Groupama Arénában a Nemzetek Ligája C divíziójában.