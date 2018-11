Az AS Roma nagy lépést tett a továbbjutás felé a BL-ben

A Bajnokok Ligája csoportkörének 4. fordulójában a G-csoport koraesti meccsén a CSZKA Moszkva az AS Romát fogadta. Az olasz együttes nagy nehezen, emberelőnyben tudott nyerni 2-1-re az orosz fővárosban, köszönhetően egy véleményes gólnak. A H-jelű kvartettben a Valencia a Young Boyst fogadta, és végül könnyedén, 3-1-re győzött.

Két héttel ezelőtt az olaszok a Stadio Olimpicóban könnyedén, 3-0-ra verték orosz riválisukat, így Moszkvába is bizakodva utazhattak Eusebio di Francesco fiai. Jól is kezdték a mérkőzést, hiszen egy szöglet után Manolasz már a negyedik percben előnyhöz juttatta a vendégeket, igaz, Akinfejev bizonytalansága is kellett hozzá. Ha mindez nem lett volna elég, egy szerencsétlen ütközés után egyik legjobbját is elveszítette a hazai együttes, Mario Fernandes feje találkozott a földön Kolarov térdével, a 28 éves hátvéd hordágyon hagyta el a pályát.

Bár a találat után rákapcsolt a CSZKA, nem sikerült egyenlítenie és a mezőnyfölény ellenére a Rómának voltak nagyobb helyzetei.

Amihez viszont az első félidőben 45 perc is kevés volt, arra a másodikban elég volt öt, Sigurdsson egy szép akció végén egalizált. Sokáig azonban nem tartott a moszkvai öröm, Magnusson ugyanis a kiállítás sorsára jutott, a Roma pedig Pellegrini révén szinte azonnal kihasználta az emberelőnyt. Az orosz csapat innentől nem tudott újítani, sőt, inkább az olasz együttes dolgozott ki újabb lehetőségeket, több gól azonban nem született. A Roma 2-1-re győzött és 9 pontjával hatalmas lépést tett a nyolcaddöntő felé.

Jól kezdett a hazai pályán játszó Valencia is a Young Boys ellen, a spanyol csapat szerette volna kiköszörülni a csorbát a svájci döntetlen után. Úgy tűnt, hogy a 4. percben meg is van a vezetés, de Rodrigo gólját les miatt érvénytelenítették. Nem sokkal később viszont már tényleg 1-0 volt a Valenciának: Rodrigo tört be a büntetőterületre, majd letette a labdát Solernek, aki Van Ballmoos fölött a kapufára pöckölt,

a kipattanót pedig Santi Mina passzolta a kapuba a svájci védők között. A Young Boys viszont nem adta fel, egy véleményes labdaszerzés után Fassnacht gurított vissza Assalénak, aki hajszálpontosan kilőtte a hosszú alsót a 37. percben. A Valencia viszont még a szünet előtt visszaszerezte a vezetést. Soler tekert középre jobbról, amibe Mina tökéletesen ért bele a kapu előtt.

Az 56. percben tovább növelte előnyét a Valencia. Rodrigo ugratta ki Solert, aki egy hosszú sprint után nem passzolt középre, inkább kilőtte 8 méterről a jobb alsót. A Young Boys nehéz helyzetén az sem segített, hogy Sanogo a 77. percben megkapta a második sárga lapját egy olyan belépőért, ami talán egyből is megért volna egy pirosat.

Ez volt az utolsó fontos esemény a mérkőzésen, amelyet végül 3-1-re megnyert a spanyol együttes, és ideiglenesen feljött a csoport második helyére, megelőzve a Torinóban vendégeskedő Manchester Unitedet.