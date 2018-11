A MOL Vidi FC másodszor is legyőzte a görög listavezetőt, a PAOK Szalonikit az Európa-liga L csoportjában, és ezzel már továbbjutó helyen áll. Marko Nikolic vezetőedző megmondta, hogy ez egy „csúnya" játék lesz, de a szépség helyett a küzdelemmel is lehet nyerni. A magyar csapat játékosai szerint megérdemelten győzték le kétszer is a görög éllovast.