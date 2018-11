Rég nem látott mélységbe taszította Mourinho a Manchester Unitedet

A Manchester United látványos szenvedése tovább folytatódott a Manchester City elleni városi derbin, Pep Guardiola csapata, nagyon simán, 3-1-re nyert, de lehetett volna közte több is. Mourinho szerint a statisztika azoknak való, akik nem értenek a focihoz. Azért pár dolgot ki lehet belőle olvasni.

A Manchester United komoly hullámvölgyben van, és ezen az sem változtat, hogy a Manchester City elleni városi rangadóra három győzelemmel készült a United.

A Juventus elleni hazai Bajnokok Ligája-vereséget követően Mourinhóék nyertek egy bajnokit az Everton ellen, majd nyertek Bournemouthban úgy, hogy azt a portugál is elismerte, hogy ő volt a Premier League legszerencsésebb menedzsere, ugyanis a hazai csapat félidőben 5-1-re vagy 6-2-re is vezethetett volna. Ugye csak 1-0 volt, a második félidőben pedig sikerült fordítani.

A Bajnokok Ligájában kisebb csodaként élte meg mindenki azt, hogy a United Torinóban tudott nyerni, Mourinho mutogatott is kicsit a nézőknek. A United 9-szer lőtt kapura, a Juventus 21-szer, a manchesteriek három kaput eltaláló lövésből szereztek két gólt. Ez utóbbival nincs is semmi baj, de egyedül Cuadrado rúghatott volna egy mesterhármast és akkor most egészen másról beszélhetnénk.

A City elleni rangadón szinte mindenki tudta, hogy csak hazai siker lehet a vége. Talán még Mourinho is.

Mourinho a pályán látott különbséget a két csapat elmúlt hete közti különbségre vezeti vissza.

"Ha csak a City elleni meccsre koncentrálunk, akkor elmondhatjuk, hogy a 80. percig nyitott volt minden. Azt hiszem, senki nem ment haza a City harmadik gólja előtt, ugyanis addig nyílt volt a küzdelem. Az ellenfelünknek ez volt a harmadik hazai meccse, egy 6-1-es és egy 6-0-s győzelemmel készültek, győztek, mindenki nyugodtan várhatta a derbit. Mi két idegenbeli meccs után érkeztünk, ráadásul a második olyan volt, mint egy döntő, Európa egyik legjobb csapata ellen, ahol mindent kiadtunk magunkból" - mondta Mourinho.

"A statisztika azoknak való, akik nem értenek az elemzéshez. Én ezekkel nem foglalkozom, azt mondom, amit érzek. Elkövettünk hibákat, de ez nem egyenlő a rossz teljesítménnyel. Követtünk el hibákat, amikért nagy árat fizettünk, de küzdöttünk, együtt van a csapat, amiért keményen megdolgoztunk, ezen pedig egy vereség nem változtat.

A harmadik gól akkor érkezett, amikor küzdöttünk az egyenlítésért, de haladunk, fejlődünk, együtt van a társaság" - tette hozzá Mourinho.

Mourinho szerint nagyon nagy gondot okozott a csapatnak Pogba sérülése is, ami miatt a nem teljesen egészséges Fellaininek kellett végig a pályán lennie.

"Nagyon nem szeretek azokról beszélni, akik nem voltak a pályán, de Pogba játéka nagyon fontos lett volna. Fellainit kellett szerepeltetnünk, aki nem volt teljesen egészséges. Ha 2-1-nél bejöhetett volna egy friss Fellaini, nagyon nagy gondban lett volna a City" - mondta Mourinho.

A Manchester United győztes taktikája azon múlna, hogy Pogba és Fellaini is egészséges legyen? A Manchester United egyszer találta el a kaput a City ellen, ez pedig Anthony Martial tizenegyese volt.

A végére lássuk a statisztikákat, amiket Mourinho annyira nem szeret.