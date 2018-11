Dzsudzsák: El sem tudják képzelni, mit jelent nekem a válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott csütörtökön este meggyőző magabiztossággal verte Észtországot a Nemzetek Ligája C-divíziójának 2. csoportjában. A mérkőzés után a két gólszerzőn, Willi Orbanon és Szalai Ádámon kívül Nagy Ádám, Dzsudzsák Balázs, Dibusz Dénes és Kalmár Zsolt értékelte a találkozót.

Ez volt életem legérzelemdúsabb mérkőzése" - kezdte Willi Orban, aki a 8. percben szerezte meg a vezetést Magyarországnak.

"Az első meccsem hazai közönség előtt, a családom is a helyszínen szurkolt nekem és a csapatnak, úgyhogy tökéletesen sikerült az este. Boldog vagyok, mindenki nagyszerű munkát végzett, szerencsére ezúttal a védelemben is tökéletes volt az összhang, uraltuk a találkozót, úgyhogy megérdemelt a győzelmünk."

Első válogatottbeli góljára így emlékezett vissza az RB Leipzig hátvédje.

"Kalmár csapattársam volt Lipécsben, már akkor is megjegyeztem, milyen remekül lövi a pontrúgásokat. Most is tökéletesen tekert középre, nekem csak érkezni kellett."

A DAC középpályása a mezőny egyik, ha nem a legjobbja volt, kevés olyan magyar támadás akadt, amely ne rajta futott volna keresztül.

"Nagyon jól éreztem magam ebben a szerepkörben, szabadon játszhattam a középpályán és igyekeztem minden utasítást betartani, amit a szakmai stábbal megbeszéltünk. Rengeteg labdát szereztünk az ellenfél térfelén, erre külön készültünk, ez volt a kulcsa a játékunknak."

A 23 éves középpályásnak a győzelem ellenére azért volt némi hiányérzete is.

"Nagyon örülök a három pontnak és a győzelemnek, azt viszont sajnálom, hogy nem tudtam góllal hozzájárulni a sikerhez. Megvoltak a lehetőségeim, de minden alkalommal a passzt kerestem, és azt, hogy kit tudok még nagyobb helyzetbe hozni."

Ha már három pont, azt csütörtökön este Szalai Ádám gólja biztosította be a magyar válogattonak.

Természetesen örülünk a győzelemnek, de ennek a sikernek akkor lesz igazán értéke, ha vasárnap a finneket is megverjük" - mondta a csapatkapitány.

"Az észteknek igazából egyetlen komoly helyzete adódott, akkor Dibusz bravúrral hárítani tudott, azt leszámítva kontrolláltuk a mérkőzést. Nem lenézve az ellenfelet, de így kellett volna játszanunk Tallinban is, a letámadásunk és a zárt védekezésünk ellen sem tudtak mit kezdeni. Türelemre van szükség, próbálgatjuk a játékosokat és a felállást is, de mint azt korábban elmondtam, nehéz helyzetbe kerültünk, hogy közvetlenül a Nemzetek Ligája előtt történtek változások és időt kell adni a csapatnak. Szeretnénk szépen búcsúzni a sorozattól és mindenképpen nyerni vasárnap a finnek ellen."

A Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes így idézte fel a Szalai által is említett bravúrját.

"Veszélyes szöglet volt, rögtön láttam, hogy nem tudok kimenni rá. Bíztam benne, hogy esetleg a rövidoldalon Szalai Ádám el tudja fejelni, de neki is magas volt, úgyhogy nagyon figyelnem kellett. Szerencsére a közelembe jött a fejes, így reflexből hárítani tudtam, és a kipattanóra is előbb értem oda, mint az ellenfél játékosa. Nagyon örültem, hogy egy hasonló szituáció után mi bevettük az észtek kapuját, fontos volt, hogy egy ilyen zártan védekező csapat védelmét mielőbb feltörjük."

Ugyanerről beszélt Nagy Ádám is, aki szerint a korai gól volt a kulcs a győzelemhez.

"Az előző három mérkőzésen olyan volt, mintha bennmaradtunk volna az öltözőben a meccsek elején, így hazai pályán az volt a cél, hogy az első pillanattól kezdve azt érezze az ellenfél, hogy itt nem lehet esélye. Működött az agresszív taktika, amit előzetesen megbeszéltünk, persze ehhez kellett Dini védése is, de utána gyorsan megszereztük a vezetést, és nem adtunk esélyt az észteknek."

Dzsudzsák Balázs 162 nap után húzhatta fel újra a magyar válogatott mezét, legutób pedig 2011. október 11-én, egy finnek elleni Eb-selejtezőn állt be csereként a válogatottba. Ezúttal a 65. percben Nagy Dominiket váltotta.

Hiányzott minden, és mindenki. Nagyon örülök, hogy újra pályára léphettem a válogatottban, ráadásul győztes mérőzésen. Jól játszott a csapat, úgy érzem jól szálltam be, ha egy kis szerencsém van, akkor gólt is szerezhettem volna, de ez most mellékes. A lényeg az volt, hogy ezt a pár hónapos kihagyást, és ezt a felfokozott hagnulatatot túléljem, mert megmondom őszintén, egy kicsit izgultam."

A közönség üdvrivalgással fogadta a visszatérő Dzsudzsákot, amitől a 97. válogatottságát számláló, és ezzel az örökranglistán harmadik Gera Zoltánt beérő játékos el is érzékenyült.

"Nem tudom elmondani, milyen érzés volt a tévén keresztül nézni a meccseket, azt pedig pláne nem, amikor ezt a fantasztikus stadiont és a fantasztikus szurkolókat újra testközelből érezhettem és hallhattam. Ez semmihez sem hasonlítható. Lehet, hogy az emberek, csak megnézik, majd a tv-ben, vagy elolvassák az interneten és az újságokban, hogy Dzsudzsák Balázs mit nyilatkozott a válogatottról, és legyintenek, de el sem tudják képzelni, hogy valójában min mentem keresztül, és ez az egész mit jelent nekem. Amikor a mérkőzés végén együtt énekeltük a himnuszt a drukkerekkel, akkor becsuktam a szemem és végiggondoltam a közelmúlt eseményeit. Nem szégyellem, megkönnyeztem azt a pillanatot."

Dzsudszák Balázs és a magyar labdarúgó-válogatott legközelebb vasárnap este lép pályára, a Groupama Arénában 20:45-től Finnország lesz az ellenfél.

Negyedikek már nem lehetünk Ezzel a sikerrel a magyarok nem végezhetnek a biztos kiesést jelentő negyedik helyen, mert az így már mindenképpen az észteké, ennek ellenére a bennmaradás még nem dőlt el, mivel a négy csoport legrosszabb harmadikja szintén egy osztállyal lejjebb folytatja. A magyar csapat egyúttal versenyben maradt a második pozícióért, de annak megszerzésére kicsi az esély, mert ahhoz vasárnap egy újabb magyar győzelem mellett a görögöknek hazai pályán ki kellene kapniuk az észtektől. A második helynek azért van jelentősége, mert a Nemzetek Ligájának mind a négy osztályából négy-négy olyan csapat lehetőséget kap az Európa-bajnoki részvétel kivívására, amely sikertelenül zárta a jövőre kezdődő Eb-selejtezőket, de a C osztályban ehhez reálisan minimum másodikként kellene zárni a négyesben. magyarok vasárnap a már biztos csoportgyőztes, és így feljutott finneket fogadják a zárófordulóban.

Nemzetek Ligája, C osztály, 2. csoport, 5. forduló: Magyarország-Észtország 2-0 (1-0)

gólszerzők: Orbán (8.), Szalai (69.)

sárga lap: Pátkai (63.), illetve Pikk (23.), Anier (49.), Antonov (62.)

Görögország-Finnország 1-0 (1-0)

gól: Granlund (25., öngól)