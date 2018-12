Neymar megsérült, Mbappé a combjához kapott, a PSG szenvedett

A francia labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának záró mérkőzésén az éllovas Paris Saint-Germain 2-2-es döntetlent játszott a Girondins Bordeaux vendégeként, így megszakadt a 14 meccses győzelmi szériája, de így is magabiztosan vezeti a Ligue 1 tabelláját.

A Paris Saint-Germain remek előjelekkel várhatta a mérkőzést, mivel hét közben a Bajnokok Ligájában kulcsfontosságú rangadót nyert a Liverpool ellen, míg a francia bajnokságban legutóbb május 18-án, a Rennes-től szenvedett vereséget. A Bordeaux október 7-én nyert utoljára meccset a Ligue 1-ben, így égető szüksége lett volna a pontokra, de sok jóra nem számíthatott attól a PSG-től, amely 15 mérkőzésen 46 gólt szerzett a bajnokságban.

Ennek ellenére a Bordeaux kezdte veszélyesebben a mérkőzést, a PSG-nek sokáig momentuma sem volt, pedig Thomas Tuchel vezetőedző Neymart és Mbappét és csatasorba állította, miközben a találkozó előtt még olyan hírek terjengtek, hogy a keretben sem lesznek.

Az első komoly párizsi helyzet pont a brazil nevéhez fűződött, de egy labdaszerzés után tökéletes passzt adott Di Mariának, de az argentin szélső tíz méterről mellé lőtte a ziccert. Négy perccel később Di Maria helyrehozta a hibáját. Dani Alves beadását egy testcsellel elengedte a lendületből érkező Neymarnak, aki 11 méterről a kapuba lőtt.

A folytatásban a Paris Saint-Germain akarata érvényesült. Az első félidő hosszabbításában Di Maria ismét közel járt a gólhoz, de Bernat lekészített labdáját 10 méterről, kapásból a bal kapufára bombázta.

A második félidőt is a Bordeaux kezdte jobban, Jaroslav Plasil 11 méteres bombával kis híján egyenlített, de Marquinhos önfeláldozóan beleállt a lövésbe, a labda pedig lepattant a melléről.

Az 53. percben kiegyenlített a Bordeaux. Francois Kamano elhúzott a jobb oldalon, a középre lőtt labdáját Younousse Sankhare átlépte, a második hullámban érkező Jimmy Briand pedig a jobb alsó sarokba lőtt.

Az 57. percben Thomas Tuchel foghatta a fejét, ugyanis sérülés miatt le kellett cserélnie Neymart. Tíz perccel később Kylian Mbappé góljával újra megszerezte a vezetést a PSG, de a világbajnok francia támadó gólöröm helyett a combjához kapott, és mutatta, hogy azonnal cserét kér.

A német edzőnek déjà vu-je lehetett, ugyanis Neymar és Mbappé a válogatott szünetben is egy időben szenvedtek sérülést, igaz két külön meccsen. Szerencsére kiderült, hogy a 19 éves támadó csak görcsöt kapott, így fent maradhatott a pályán.

A 83. percben a Bordeaux másodszor is kiegyenlített. Egy formás akció végén Maxime Poundje beadására a dán Andreas Cornelius érkezett, és hat méterről a kapu baloldalába csúsztatott. A Gianluigi Buffon helyett a kapuban álló Alphonse Areola ugyan nyújtózott a labdáért, de csak beljebb segíteni tudta azt.

Az utolsó percekben a PSG a kapujához szögezte a Bordeaux-t, a 90. percben Benoit Costil kapusnak egy óriási bravúrt is be kellett mutatnia, de neki köszönhetően az eredmény már nem változott. A párizsiakkal fél év után először fordult elő, hogy nem tudtak megnyerni egy bajnoki mérkőzést, de 14 pont előnnyel így is vezetik a tabellát a Montpellier előtt.