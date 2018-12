Világbajnok edző veheti át a Real Madridot

Joachim Löw, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya elismerte, hogy már gondol a nemzeti csapat irányítását követő időszakra, és szívesen dolgozna a Real Madridnál.

A világbajnokságon csúnyán leszerepeltek a németek, címvédőként a csoportból sem jutottak tovább, a Nemzetek Ligájában pedig kiestek a B-ligába. Löw 2006 óta irányítja a nemzeti csapatot, 2014-ben világbajnokságot, 2017-ben Konföderációs Kupát nyert az együttessel, klubszinten viszont legjobb eredménye a 1996–1997-es Német Kupa-győzelem a Stuttgart vezető-edzőjeként.

"Sok ideje vagyok már a válogatottnál, elkezdtem számba venni a lehetőségeimet, és most már kipróbálnám magam külföldön is. A Real Madrid a világ bármelyik edzőjének érdekes lehetőséget jelentene, így számomra is " – nyilatkozta a 58 éves szakember a Marcának.

Bár az először ideiglenesen kinevezett Santiago Solarit 2021-ig véglegesítette a BL-címvédője a kispadon, korántsem biztos, hogy az argentin kitölti a kontraktusát, mert továbbra is akadozik a csapat játéka. Legutóbb a ligautolsó Huesca otthonában szenvedett és nyert minimális, 1-0-s különbséggel.