Chelsea után Fradi: csúcsrangadón maradna versenyben a Vidi

Csúcsrangadóval zárul a 2018-as magyar futballév, az éllovas Ferencváros és a második címvédő MOL Vidi FC vasárnap este (20.15) a MOL Aréna Sóstóban csap össze egymással. A Fradi előnye jelenleg nyolc pont a székesfehérvári riválisa előtt, így egy győzelemmel, ha nem is döntené el a bajnoki címet az OTP Bank Ligában Szergej Rebrov csapata, de szinte behozhatatlannak tűnő előnyre tenne szert a tavaszi folytatásra.

A találkozó talán legnagyobb kérdése az lesz, hogy a MOL Vidi pár nap alatt mennyire tud felkészülni az FTC-ből, illetve a játékosok fizikálisan mennyire lesznek a topon. A piros-kékek csütörtökön az Európa-ligában szerepeltek, méghozzá bravúros döntetlent (2-2) játszottak a csoportjukat veretlenül megnyerő Chelsea-vel. Bár a pontszerzés nem volt elég a továbbjutáshoz, a székesfehérváriak így is jó szájízzel várhatják a rangadót. Viszont a nemzetközi szereplés után rendszeresen fáradtnak tűnt a Vidi, amit jól mutat, hogy nyolc pontvesztéséből hat hétközi kupaszereplést követően történt, így most létfontosságú lesz, hogy a meccs előtt Marko Nikloics nagy hangsúlyt fektessen a regenerációra. Már csak azért is, mert a szerb tréner eddig sem rotálta a csapatát az El-meccsek előtt és után, nehezen elképzelhető, hogy az év legfontosabb hazai mérkőzésén tenné meg.

A Vidi edzője azt szeretné, ha minden évben európai csoportkörben szerepelhetne a csapata, a jelenlegi hozzáállással pedig ezt egyáltalán nem tartja lehetetlennek. Ahogy a vasárnapi, Ferencváros elleni bajnoki győzelmet sem, amelyre nagy szüksége lenne a címvédőnek.

Maratoni Vidi-félszezon Hosszú, megterhelő, de sikerekben gazdag hónapok állnak a MOL Vidi FC mögött a nemzetközi futballporondon. A székesfehérvári együttes több mint öt hónappal ezelőtt indult el idei európai "hadjáratára", amelynek most, 14 találkozóval később lett vége.

Az OTP Bank Liga a közelmúltban, egészen a 2014-15-ös szezonig 30, azóta 33 találkozóból áll. Abban az esetben, ha egy nemzetközi porondon nem induló csapat játékosa végigjátszott egy teljes idényt, az 2700, manapság 2970 játékpercet jelentett az adott NB I-es játékosnak - mintegy 10 hónap alatt.

Viszonyításképpen: az elmúlt, valamivel több mint 5 hónap során a legtöbb Vidi-meccset játszó Loic Nego már most, 1 mérkőzéssel a 2018-as naptári év vége előtt 2867 percnél jár, azaz egy teljes idénynyi játékperc van a lábában – derül ki a MOL Vidi statisztikájából.

A Ferencváros viszont sokkal jobb helyzetben van, annak ellenére is, hogy nem a legnyugodtabb hetén van túl. Az FTC a múlt heti, a Mezőkövesd ellen 3-2-re megnyert bajnoki óta csak a Vidire készülhet, Böde Dániel ügye mégis rányomta a bélyegét a zöld-fehérek elmúlt napjaira. A válogatott támadót a hétvégi viselkedése miatt ideiglenesen száműzte a keretből Szergej Rebrov, a csapat vezetőedzője. Így az már biztos, hogy Böde nem lép pályára Székesfehérváron, a Fradi ezzel a csapata harmadik legjobb góllövőjét vesztette el a rangadó előtt.

Mindenesetre a Ferencváros vezetőedzője, Szergej Rebrov szerint az együttese nagyon együtt van, és folyamatosan fejlődik a kezei alatt.

„A játékosok magabiztosak az elmúlt hetek győzelmei után. Jó látni, ahogy a csapat tagjai élveznek együtt dolgozni támadásban és védekezésben is. A legfontosabb az, hogy látom a fejlődést a játékosokon, a csapaton. Meg vagyok győződve arról, hogy jó úton haladunk, és nagyon várjuk a következő mérkőzést. A szurkolók számára biztosan jó, hogy a hosszú szünet előtt még egy nagy rangadót láthatnak a tabella első két helyezettje között. Azt hiszem, egész Magyarország izgatottan várja az összecsapást. Nekünk viszont bizonyos szempontból nem számít, ki az ellenfél, hiszen minden mérkőzés egyaránt fontos a számunkra, ezúttal is a három pont megszerzése a cél. A pihenő előtt most még teljesen erre a meccsre koncentrálunk, és alaposan felkészülünk, hogy végül győztesen hagyhassuk el a pályát" – mondta Szergej Rebrov a klub honlapjának.

A székesfehérvári rangadónak ráadásul hatalmas tétje van, ugyanis döntően befolyásolhatja a bajnoki cím sorsát. mivel a zöld-fehérek nyolcpontos előnyre tettek szert, s ha győznek a legnagyobb rivális otthonában, akkor tetemes, 11 pontos fórral mehetnek a téli szünetre. Az így is jelentős különbség miatt a döntetlennel is vélhetően a fővárosiak lennének elégedettebbek.

„Vasárnap fontos rangadó vár ránk az éllovas Ferencváros ellen, most már arra kell koncentrálnunk. Biztos vagyok benne, hogy készen állunk majd az összecsapásra, ahol

szeretnénk győzelmet ünnepelni. Lépésről lépésre haladunk. A Fradi elleni meccs majdnem olyan különleges lesz, mint a Chelsea elleni, de én minden találkozón nyerni akarok, ebben nem lesz különbség" – árulta el a Vidi játékosa, Loic Nego.

A két csapat legutóbbi öt mérkőzéséből két Vidi-siker és ugyanennyi döntetlen mellett mindössze egyetlen ferencvárosi győzelem született, még 2017. december 2-án – akkor a Groupama Arénában 3-1-re nyert az FTC –, így a zöld-fehér csapat több mint egy év után örülhetne győzelemnek a legnagyobb riválisa elleni mérkőzésen. A legutóbbi ferencvárosi idegenbeli sikerhez pedig 2016 márciusáig kell visszalapozni a történelemkönyvekben, akkor a Magyar Kupában tudott nyerni 2-1-re a fővárosi klub. Még ennél is régebbre kell visszatekinteni, ha az utolsó bajnoki Fradi-sikert keressük a fehérváriak pályaválasztásával, egészen 2015. augusztus 8-ig (1-3). Érdekesség, hogy még a régi Sóstói Stadionban rendezték az összecsapást, ráadásul a most partvonalon kívülre tett Böde Dániel duplázni tudott Thomas Doll irányítása alatt. Legutóbb pedig 2-2-es döntetlent játszottak Budapesten.

Ami a két együttes bajnoki formáit illeti, a Fradi az elmúlt öt mérkőzéséből négyszer győztesen hagyta el a pályát, egyedül a Haladás elleni meglepetés vereség (1-0) rontja el a Rebrov-csapat közelmúltbeli hibátlan mérlegét, a Vidinél ez az arány rosszabb, mivel három siker mellett az Újpest és a Mezőkövesd ellen is kikapott a székesfehérvári klub, előbbi ellen pont az előző fordulóban.

Az elmúlt évek egymás elleni eredményei, illetve az a tény, hogy újra hazai pályán fogadhatja a Fradit a Vidi, egyértelműen a fehérvári csapat mellett szól, ám nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a nagyobb nyomás a várhatóan fáradt hazaiakon lesz, mivel ha vereséget szenvedne a Ferencváros, az sem lenne tragédia a fővárosi klub számára. Mindössze annyit jelente, hogy „csak" ötpontos előnnyel vonulhatna a téli pihenőre.

OTP Bank Liga, 18. forduló, vasárnap:

20.15, MOL Aréna Sóstó

MOL Vidi FC-Ferencvárosi TC