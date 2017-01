A svédekkel és a finnekkel ünnepel a magyar jégkorong

Különleges programsorozattal készül a 90 éves fennállását ünneplő Magyar Jégkorong Szövetség, a legkisebbektől a legnagyobbakig. A csúcsot áprilisban a svédek, a finnek és a szlovének elleni meccsek jelentik.

Január 21-én, szombaton, a Városligeti Műjégpályán a Magyar Hoki Napján a mini és szupermini korosztályé a főszerep, aznap estétől hajnalig a Jégpályák Éjszakáján sok jégpálya készül arra, hogy különleges meglepetéssel várja a korcsolyázókat.

A MOL Liga februártól a Rájátszással kapcsol még nagyobb sebességre, márciusban pedig bajnokot avat, aztán április elején újabb meglepetéseket tartogat a szövetség. Még a kijevi IIHF divízió 1/A férfi vb előtt Svédország, Finnország és Szlovénia lesz a vendég a Tüskecsarnokban.

Magyar Hoki Napjától a Jégpályák Éjszakájáig

A Magyar Jégkorong Szövetség tavaly hagyományteremtő szándékkal először rendezte meg a Magyar Hoki Napját a Városligetben. Az elmúlt évben pár órás időtartamban, idén azonban már csaknem egész napos programmal várja az érdeklődőket január 21-én, szombaton, és ezúttal a klubok mellett az amatőr érdeklődők felé is nyitott a szövetség. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Gyerehokizni.hu oldalon lehet.

Tavaly nagy siker volt a Magyar Hoki Napja Forrás: Facebook/VanikZoltan

A Jégpályák Éjszakája alkalmából nyitva tartó korcsolyapályák listáját a Jegkorongszovetseg.hu oldalon tekinthetik meg. Egy héttel a nagyszabású jégkorongnap után Budapesten a Jégpalota várja az érdeklődőket a Téli Sportágválasztóval, ahol természetesen a Magyar Jégkorong Szövetség is jelen lesz.

Európa legjobbjai a Tüskecsarnok jegén

A magyar férfiválogatott a tavalyi szentpétervári világbajnokságon való szereplés után ezúttal ismét a divízió 1/A csoportban száll harcba a feljutásért. Az április 22-28. között Kijevben megrendezésre kerülő megmérettetésre a csapat hazai barátságos mérkőzésekkel készül, a jubileumi év alkalmából pedig olyan illusztris vendégek látogatnak Budapestre, mint Svédország, Finnország és Szlovénia. A találkozóknak a Tüskecsarnok ad otthont.

A svéd válogatottat Budapest 1937 után 2007-ben látta vendégül ismét – ekkor a debreceni Főnix-csarnokban játszott egy mérkőzést a két gárda. Most tíz év elteltével a magyar szövetség fennállásának 90. évfordulója alkalmából ismét hazánkba látogatnak a skandinávok. Svédország két olimpiai arany (1994, 2006) mellett összesen kilenc világbajnoki címmel büszkélkedhet, ebből a 2006-os győzelmet hazai pályán zsebelte be a csapat, az utolsó vb-elsőséget pedig 2013-ban szerezte. Az utolsó Svédország–Magyarország mérkőzésnek 7-1-es vendég győzelem lett a vége, most azonban kiderül, 10 év alatt mennyit fejlődött a magyar jégkorong.

Finnországgal a tavalyi vébén is összecsapott a magyar válogatott Forrás: Mudra László - MJSZ

Finnország válogatottjával a tavalyi világbajnokságon, Szentpéterváron összecsaptak a fiúk és a 3-0-s vereség ellenére elmondható, hogy szépen helyt álltak, többek között ez a mérkőzés volt Vay Ádám belépője a tengerentúlra. Előtte 2009-ben oda-vissza barátságos mérkőzést játszott egymással a két nemzet, az elsőt büntetőkkel Magyarország nyerte 4-3-ra, de aztán felszívták magukat a finnek és egy nappal később hat gólt lőttek Szuper Leventének, a végeredmény 6-0 lett. Finnországnak két világbajnoki elsőség és két olimpiai ezüst a legjobb eredménye, a 2006-os olimpiai döntőben épp Svédországtól kaptak ki.

Szlovéniával rendszeresen játszik a magyar férfi válogatott, felkészülési mérkőzések garmadát vívta egymás ellen a két nemzet, összesen 27-szer meccseltünk velük. Utoljára 2011 decemberében diadalmaskodott Magyarország – 5-1 lett a mérkőzés végeredménye –, azóta 5 találkozón nyugati szomszédunk örülhetett.

A felkészülési időszakban Budapesten vendégeskedik majd a cseh U25-ös válogatott is, az összecsapás pontos dátuma azonban még nincs kitűzve. Csehország hivatalos felnőtt válogatottja 1940 óta nem mérte össze velünk tudását. 2015 novemberében a cseh öregfiúk-válogatott játszott emlékezetes találkozón a szapporói hősökkel, most pedig a fiatalabb korosztályon a sor, hogy egy parázs gálamérkőzéssel szórakoztassák a szurkolókat.

A 90. éves jubileumi mérkőzések időpontjai:

április 3. hétfő: Magyarország – Svédország

április 7. péntek: Magyarország – Finnország

április 18. kedd: Magyarország – Szlovénia

A divízió 1/A világbajnokság magyar mérkőzései (az időpontok magyar időzóna szerintiek):

április 22. szombat, 11.30: Ukrajna – Magyarország

április 23. vasárnap, 18.30: Magyarország – Ausztria

április 25. kedd, 15.00: Magyarország – Korea

április 27. csütörtök, 15.00: Lengyelország – Magyarország

április 28. péntek, 11.30: Magyarország – Kazahsztán.