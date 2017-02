Botránymentes hosszú hétvége és pontcsúcs New Orleansban

Összegyűltek az NBA sztárjai New Orleansban, és ezért ismét sok emlékezetes pillanatot élhettünk át a kosárlabdagálán. Már a helyszín kijelölése sem volt egyszerű, a végén azonban Anthony Davis lett az MVP. De történt még egy s más az All-Star hétvégén.

New Orleans nem csak a jazz-zenéről és a pezsgő éjszakai életérő híres, hanem sportcsapatairól is. Az NFL-ben a New Orleans Saints, az NBA-ben a New Orleans Pelicans képviseli a várost. Ráadásul az elmúlt 10 All-Star hétvégéből háromnak is a város adott otthont.

A 2017-es esemény azonban eredetileg nem itt lett volna, hanem Charlotte-ban, Észak-Karolinában, azonban az állam egyik melegeket és transzneműeket diszkrimináló törvénye miatt helyezték át New Orleansba.

Attól vártak sokan botrányt, hogy Kevin Durant és Russell Westbrook vajon hogyan viszonyul majd egymáshoz a hétvégén. Háttér: Durant nyáron otthagyta az OKC-t és csapattársát, és a Golden State Warriorshoz igazolt. A külvilág ebből annyit érzékelt, hogy a kötelező eseményeken alig mutatkoztak együtt, Durantnek volt egy nagyon kellemetlen kikerülős csele.

A pályán másfél percig voltak együtt, és ebből született egy parádés alley oop. Ahogyan a kommentátor is mondta, egy ideig béke volt közöttük.

Zseniális, amikor egy játékos úgy tudja meg, hogy eladták, hogy egy sajtóeseményen súgják a fülébe, miközben mikrofonok kereszttüzében ül. Demarcus Cousins-szal ez történt, elcserélték a Sacramento Kins-től a New Orleans Pelicans-hoz. És mivel New Orleans-ban volt a gála, mosolyogva elmondhatta, hogy mennyire imád ebben a városban lenni.

A Kelet-Nyugat meccsen pontcsúcs született (374 pont), voltak látványos meccsek, és nyert a nyugat. A legszebb megmozdulások.

Ráadásul Anthony Davis, a Pelicans sztárja hazai környezetben lett a vasárnapi meccs MVP-je. Megdöntötte Wilt Chamberlain 55 éves csúcsát azzal, hogy 52 pontot dobott.

A kísérőprogramok közül a fiatalok találkozóján (Rising Stars Challenge) a Team World megverte Amerikát, és Jamal Murray lett az MVP.

A szombati nap kemény küzdelmeket hozott. Új zsákolóbajnokot avattak Glenn Robinson III személyében.

A tripladobó versenyt Eric Gordon nyerte.

A legügyesebb kosaras pedig a 221 centis Kristaps Porzingis lett.

Szép pillanat volt, amikor szombaton az NBA 500 ezer dollárt gyűjtött a decemberben leukémiában elhunyt Craig Sagerről elnevezett SagerStrong alapítványnak. Először arról volt szó, hogy az egy perc alatt bedobott triplák után 10-10 ezer dollár jár, majd emelték a tétet 500 ezerre, ha Stephen Curry bedob egy kosarat a félpályáról. Ez nem sikerült, azonban Shaquille O'Neal és Sager fia együttes erővel zsákolt egyet, így meglett az 500 ezer.

