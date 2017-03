Kövesse az Újpest-Fradit és a többi rangadót élőben az Origón!

Tűz a nap, ezért nem akar a tévé előtt ülni, de érdekli, hogy mit játszik kedvenc csapata? Egész hétvégén élő, azonnal frissülő statisztikai adatokkal várjuk olvasóinkat a megújult Origo Sport oldalon, amely mobilról is ugyanúgy elérhető.

Noha a héten több teniszmeccset és egy-egy hétközi topligás bajnokit is közvetítettünk, de szombaton gyakorlatilag először mutatkozik be élesben, klasszikus meccsdömping alatt vadonatúj, minden igényt kielégítő, a magyar sportsajtóban egyedülálló livescore alkalmazásunk.

Az élő focieredményekért kattintson a képre! Forrás: Origo

Az Origo saját fejlesztésű alkalmazásán ma nyomon követheti az NB I összes meccsét, így az Újpest-Ferencváros rangadót is. A négy topliga összecsapásiairól is értesülhet, ma például a Barcelona vagy a Real Madrid bajnokijának eredményét, vagy a Premier League-ben a Liverpool-Arsenal, a Serie A-ban pedig a Roma-Napoli rangadót is nyomon követheti.

A foci-BL-t is is közvetítjük, így néz ki egy meccsadatlap:

Lő-e gólt Szalai Ádám ma a Hoffenheiben? A német Bundesligát ugyanúgy közvetítjük, mint a többi topligát vagy az NB I-et.

A tabellák folyamatosan frissülnek, és minden egyes meccsről jegyzőkönyv készül, amely részletes statisztikai adatokat is tartalmaz.

Több, mint tabella, klikkeljen csak bármelyik csapatra!

Érdekli az is, hogy a magyar kézicsapatok hogy állnak a Bajnokok Ligájában, de nem akarja kapcsolgatni a tévét? Élőben közvetítjük a férfi és női meccseket is, így ma a Mol-Pick Szeged, holnap pedig a Fradi és a Győr soron következő BL-csatáját is, természetesen folyamatosan frissülő tabellával.

A kézieredményekért kattintson a képre! Forrás: Origo

A hétvégi tenisztornák már az elődöntőknél és a döntőknél járnak, ezeket is labdamenetről labdamenetre nyomon lehet követni nálunk.

Csak győzze befogadni a rengeteg adatot!