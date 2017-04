Bombázó gátfutót igazolt a Barcelona

Az FC Barcelona nem csak fociban erős, igyekszik minden sportágban a legjobbakat begyűjteni. A gátfutó Annimari Kortét, például Finnországból igazolták, és biztos, hogy nem csak a pályán fogja felhívni magára a figyelmet.

"Az atlétika ugyan nem foci, de azért az FC Barcelona neve ítt sem hangzik rosszul" - írt ki Twitter-oldalára a 29 éves 100 méter gátas Annimari Korte, amikor március végén aláírt a katalán klubhoz.

A finn gátfutó igen sokoldalú, hiszen a sport mellett foglalkozik újságírással is, nem mellékesen pedig művészettörténetből diplomázott (az alapképézést az amerikai Clemson Egyetemen, míg a mesterképzést a london St. Mary's Universityn szerezte meg). Északi lány létére délen szeret élni, Spanyolország előtt Portugáliában töltött hónapokat.

A szép szőke atléta persze nem csak azzal van elfoglalva, hogy a közösségi oldalon posztoljon, hanem azzal is, hogy edzésekre járjon. De, miután ezeket a videókat is feltölti a Twitterre, ezért nincs is más dolgunk, mint szemezgetni a jobbnál jobb képek és videók között.