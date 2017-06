Égjünk újra Eb-lázban!

A csehországi női kosárlabda Európa-bajnokságon megkezdi szereplését a magyar női válogatott, amelynek első meccse igazi csemege lesz - ha nem is a lányoknak, de a tévénézőknek biztosan nagy élményt jelent majd látni a spanyolok elleni találkozót. A lányok mellett a férfiak is képernyőre kerülnek, a bajnoki döntő negyedik mérkőzése is képernyőre kerül. Ezek mellett tenisz és az U21-es foci Eb színesíti a pénteki tévés kínálatot.